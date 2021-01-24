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Серия велогонок “Challenge Mallorca” перенесена на май 2021 года

Велогонки “Challenge Mallorca” отложены до мая 2021 года

 

Серия велогонок “Challenge Mallorca” перенесена на май 2021 года

 

  Однодневные велогонки категории 1.1. из серии “Challenge Mallorca”, которые должны были пройти с 28 по 31 января 2021 года, перенесены организаторами на 13 -16 мая из-за пандемии коронавируса.

 

  На острове Майорка, где должны были пройти велогонки, в связи с ухудшением ситуации по количеству заболевших Covid-19, все спортивные соревнования, количество участников в которых превышает 50 человек, запрещены.

 

  Ограничения продлятся до 26 января, но организаторы объявили, что решили отложить велогонки, хотя и представили органам здравоохранения протокол безопасности. В этом году серия велогонок “Challenge Mallorca” отмечает 30-летие.

 

  Мануэль Эрнандес (Manuel Hernández), генеральный директор Unisport: «Мы с глубоким сожалением приняли это решение, но ситуация обязывает нас брать на себя ответственность и превыше всего ставить здоровье всех вовлечённых в велогонки. С этого дня мы направим все усилия на то, чтобы провести гонку в мае и подготовить празднование 30-летнего юбилея соревнований».

 

 

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Теги к статье: Challenge Mallorca

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Комментарии

  • motte
    Спортивный директор команды Bo ... (1)
    motte-Фото

    С богом Петр!

  • Adriano
    Спортивный директор команды Is ... (6)
    Adriano-Фото

    Вынесет всех латиносов и новоявленных млекососов,к бабке не ходи. Фруми это величайший велогонщик последних десятилетий

  • ROSt
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    ROSt-Фото

    Засекаем время...

    Отныне результатов не будет...

    Какие все-таки д@билы !(((((((((((((((((((((

    negative

  • EL-Fenomeno
    Спортивный директор команды Is ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    пшик-пшик - это у вас пена уже шипит изо рта...и так ещё много, много раз всегда; уймитесь, наконец то, гражданина)

  • Ice
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    Ice-Фото

    Ой, это сразу решает массу проблем. Мы с семьей переболели в начале декабря, теперь с антителами и месяцев 5 минимум можно не волноваться. Настолько проще и легче стало, поэтому как пройдет время, проще вакцинироваться, а то ковид вроде и не трепал особо - температура пару дней, а потом слабость пару недель была, что не очень приятно.

  • motte
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    motte-Фото

    Арабы  здорово же!!!

    Удивлён, но приятно !

  • rude_rider
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (4)
    rude_rider-Фото
    Красавчики
  • Shega
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Shega-Фото
    Этот одаренный ребенок только тренируется и учится) А книгу - биографию об Александре Трусовой написала писательница Елена Зотова. И те, кто её прочел, качеством изложенного недовольны - слишком много фактических и временных ошибок.
  • Александра
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Александра-Фото

    Я бы почитала. Как, наверное, почитала бы книги и других взрослых спортсменов с победами и поражениями, с большим жизненным опытом, с проблемами и решениями.

    Не так давно наткнулсь на заметку о книге, которую написала (уж не знаю, насколько сама) Александра Трусова - шестнадцатилетняя фигуристка. Вот тут я долго думала, о чем может рассказать читателю этот очень одаренный ребенок? А Де Гента, да, почитала бы.)

  • Ice
    “Соло” – биография мастера отр ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Ох уж эти сентименты, ...Не красят мужика.Зачем выдавать всё? Шестизначная сумма зарплаты, дом, семья, работа. Большая часть населения земли мечтают о такой стабильности. А этот ноет соплями. Тьфу.

    Сказал тот, кто в случае неудач Астаны ноет на весь форум. Де Гендт, даже если будет заливаться слезами как маленький ребенок, будет мужественнее вас в десяток раз.

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