Серия велогонок “Challenge Mallorca” перенесена на май 2021 года

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 18:39
Велогонки “Challenge Mallorca” отложены до мая 2021 года
Однодневные велогонки категории 1.1. из серии “Challenge Mallorca”, которые должны были пройти с 28 по 31 января 2021 года, перенесены организаторами на 13 -16 мая из-за пандемии коронавируса.
На острове Майорка, где должны были пройти велогонки, в связи с ухудшением ситуации по количеству заболевших Covid-19, все спортивные соревнования, количество участников в которых превышает 50 человек, запрещены.
Ограничения продлятся до 26 января, но организаторы объявили, что решили отложить велогонки, хотя и представили органам здравоохранения протокол безопасности. В этом году серия велогонок “Challenge Mallorca” отмечает 30-летие.
Мануэль Эрнандес (Manuel Hernández), генеральный директор Unisport: «Мы с глубоким сожалением приняли это решение, но ситуация обязывает нас брать на себя ответственность и превыше всего ставить здоровье всех вовлечённых в велогонки. С этого дня мы направим все усилия на то, чтобы провести гонку в мае и подготовить празднование 30-летнего юбилея соревнований».
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