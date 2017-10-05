Ломбардия-2017. Превью

Классика "Ломбардия"-2017: маршрут и претенденты

Классика Ломбардия, финальная из пяти гонок Монументов велоспорта, пройдёт в 111-й раз и будет испытывать участников дистанцией в 247 км, семью подъёмами с 4000 м набора высоты, причём 3 км набора высоты приходится на финальные 64 км.

«Гонка опавших листьев» стартует в Бергамо, а финиширует на берегу одного из красивейших озёр мира – озере Комо. В этом году Ломбардия возвращается к маршруту 2015 года, когда победителем классики стал Винченцо Нибали.

Первый из семи подъёмов дня, Колле Галло, начнётся через 48,5 км после старта, хотя дорога пойдёт в тягун уже через 28,7 км. Размявшись на Колле Галло (Colle Gallo) – 763 м, перепад высот 445 м, протяжённость 7,4 км, средний градиент 6%, максимальный 10%, через 100 км после старта участники пройдут второй подъём – Колле Брианца (Colle Brianza), но решающая часть дистанции начнётся за 80 км до финиша, когда в ногах участников будет более 160 км пройденной дистанции.

Муро ди Сормано (Muro di Sormano) – часть подъёма Кольма ди Сормано, отрезок протяжённостью 1,92 км со средним градиентом 15,8% и максимальным 27% будет проверять и просеивать участников сразу после 6-км спуска со знаменитого подъёма Мадонна дель Гизалло (Madonna del Ghisallo) 8,58 км протяжённость, перепад высот 532 м, средний градиент 6,2%, максимальный 14%.

Муро ди Сормано организаторы впервые поставили в маршрут в 1960 году, но подъём оказался настолько суровым, что многие гонщики поднимались в него пешком. Сормано продержался в гонке три года, после чего на долгое время организаторы классики от него отказались, вернув его лишь в 2012.

Вершина Сормано находится за 50,5 км до финиша. После технически сложного спуска у озеру Комо и относительно ровного 17-км отрезка останется два препятствия – подъёмы Чивильо и Сан Фермо делла Батталья .

За 21 км до финиша начнётся восхождение на предпоследний подъём дня – Чивильо (Civiglio) – 4,2 км протяжённостью, перепад высот 406 м, средний градиент 9,7 %, максимальный 14%, где к вершине дорога будет сужаться.

Спустившись к озеру Комо второй раз, гонщики начнут штурмовать финальный подъём Ломбардии - Сан Фермо делла Батталья (San Fermo della Battaglia) – 2,7 км протяжённостью, с перепадом высот 195 м, средним градиентом 7,2 %, максимальным 10%, самые крутые участки которого находятся у вершины. Атаковать на этом подъёме удобно, так как масса поворотов и узкая дорога помогут скрыться от соперников. Спуск по широкой дороге с хорошим покрытием завершится за 1 км до финиша, всего один поворот за 600 м и заветная финишная прямая, на которой кто-то из участников будет праздновать победу.

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Ломбардии-2017

Победитель получает 500 очков в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

1-10 место: 500; 400; 325; 275; 225; 175; 150; 125; 100; 85

11-15 место: 70; 60; 50; 40; 35

16-20 место: по 30 очков

21-30 место: по 20 очков

31-50 место: по 10 очков

51-55 место: по 5 очков

56-60 место: по 3 очка

Претенденты

На старт гонки выйдут 25 команд – 18 команд Мирового тура и 7 проконтинентальных. Победитель прошлого года, колумбийский гонщик Эстебан Чавес (Orica-Scott) не сможет защитить свой титул из-за травмы.

Одним из главных претендентов на победу в классике можно назвать итальянского гонщика Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), уже побеждавшего в гонке в 2015 году, на маршруте, который повторится в этом выпуске Ломбардии. Винченцо Нибали показал, что готов бороться и повторить успех, став призёром на недавних классиках Джиро делл’Эмилии и Тре Валли Варезине.

Колумбийский гонщик Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) на Ломбардии трижды поднимался на третью ступень подиума в 2008, 2012 и 2016 году. Он в отличной форме, что доказал победой на классике Милан-Турин-2017, и имеет все шансы на победу.

Итальянский гонщик команды Sky Диего Роза в прошлом году стал призёром Ломбардии и попробует улучшить результат, так же, как и его товарищ по команде, голландец Ваут Пулс, лучшим результатом которого было 12-е место.

Фабио Ару (Astana) ещё ни разу не был на Ломбардии в пределах топ-5, в прошлом году финишировал 11-м, но показал готовность бороться, став призёром Милан-Турин-2017.

Победитель Ломбардии 2014 года Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors) также являются претендентами на победу. Ирландский гонщик занял на классике Милан-Турин 11-е место, Жулиан Алафилипп раскрывает свой потенциал с каждым годом, и хотя в прошлом году он финишировал на Ломбардии за пределами топ-50, его подиум на Милан-Сан-Ремо-2017 и 10-е место на чемпионате мира в Бергене показывает, что французский гонщик имеет шансы на успех.

Среди других претендентов на высокие места в классике-Монументе велоспорта голландец Том Дюмулин (Sunweb), Доменико Поццовиво (AG2R), Наиро Кинтана (Movistar), Тим Велленс, Тони Галлопан и Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Диего Улисси (UAE Team Emirates), Харлинсон Пантано (Trek-Segafredo) и многие другие.