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Ломбардия-2017. Превью

Классика "Ломбардия"-2017: маршрут и претенденты

  

  Классика Ломбардия, финальная из пяти гонок Монументов велоспорта, пройдёт в 111-й раз и будет испытывать участников дистанцией в 247 км, семью подъёмами с 4000 м набора высоты, причём 3 км набора высоты приходится на финальные 64 км.

 

  «Гонка опавших листьев» стартует в Бергамо, а финиширует на берегу одного из красивейших озёр мира – озере Комо. В этом году Ломбардия возвращается к маршруту 2015 года, когда победителем классики стал Винченцо Нибали.  

 

Ломбардия-2017. Превью

 

Ломбардия-2017. Превью

 

Ломбардия-2017. Превью

  

 

  Первый из семи подъёмов дня, Колле Галло, начнётся через 48,5 км после старта, хотя дорога пойдёт в тягун уже через 28,7 км. Размявшись на Колле Галло (Colle Gallo) – 763 м, перепад высот 445 м, протяжённость 7,4 км, средний градиент 6%, максимальный 10%, через 100 км после старта участники пройдут второй подъём – Колле Брианца (Colle Brianza), но решающая часть дистанции начнётся за 80 км до финиша, когда в ногах участников будет более 160 км пройденной дистанции.

 

Ломбардия-2017. Превью

 

  Муро ди Сормано (Muro di Sormano) – часть подъёма Кольма ди Сормано, отрезок протяжённостью 1,92 км со средним градиентом 15,8% и максимальным 27% будет проверять и просеивать участников сразу после 6-км спуска со знаменитого подъёма Мадонна дель Гизалло (Madonna del Ghisallo) 8,58 км протяжённость, перепад высот 532 м, средний градиент 6,2%, максимальный 14%.

 

Ломбардия-2017. Превью

 

Ломбардия-2017. Превью

 

 

  Муро ди Сормано организаторы впервые поставили в маршрут в 1960 году, но подъём оказался настолько суровым, что многие гонщики поднимались в него пешком. Сормано продержался в гонке три года, после чего на долгое время организаторы классики от него отказались, вернув его лишь в 2012.

 

 

  Вершина Сормано находится за 50,5 км до финиша. После технически сложного спуска у озеру Комо и относительно ровного 17-км отрезка останется два препятствия – подъёмы Чивильо и Сан Фермо делла Батталья .

 

Ломбардия-2017. Превью

  

  За 21 км до финиша начнётся восхождение на предпоследний подъём дня – Чивильо (Civiglio) – 4,2 км протяжённостью, перепад высот 406 м, средний градиент 9,7 %, максимальный 14%, где к вершине дорога будет сужаться.

 

Ломбардия-2017. Превью

 

 Спустившись к озеру Комо второй раз, гонщики начнут штурмовать финальный подъём Ломбардии -  Сан Фермо делла Батталья (San Fermo della Battaglia) – 2,7 км протяжённостью, с перепадом высот 195 м, средним градиентом 7,2 %, максимальным 10%, самые крутые участки которого находятся у вершины. Атаковать на этом подъёме удобно, так как масса поворотов и узкая дорога помогут скрыться от соперников. Спуск по широкой дороге с хорошим покрытием завершится за 1 км до финиша, всего один поворот за 600 м и заветная финишная прямая, на которой кто-то из участников будет праздновать победу.

Ломбардия-2017. Превью

 

Ломбардия-2017. Превью

  

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Ломбардии-2017

Победитель получает 500 очков в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
1-10 место: 500; 400; 325; 275; 225; 175; 150; 125; 100; 85
11-15 место: 70; 60; 50; 40; 35
16-20 место: по 30 очков
21-30 место: по 20 очков
31-50 место: по 10 очков
51-55 место: по 5 очков
56-60 место: по 3 очка

Претенденты

  На старт гонки выйдут 25 команд – 18 команд Мирового тура и 7 проконтинентальных. Победитель прошлого года, колумбийский гонщик Эстебан Чавес (Orica-Scott) не сможет защитить свой титул из-за травмы.

 

  Одним из главных претендентов на победу в классике можно назвать итальянского гонщика Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), уже побеждавшего в гонке в 2015 году, на маршруте, который повторится в этом выпуске Ломбардии. Винченцо Нибали показал, что готов бороться и повторить успех, став призёром на недавних классиках Джиро делл’Эмилии и Тре Валли Варезине.

 

  Колумбийский гонщик Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) на Ломбардии трижды поднимался на третью ступень подиума в 2008,  2012 и 2016 году. Он в отличной форме, что доказал победой на классике Милан-Турин-2017, и имеет все шансы на победу.

 

  Итальянский гонщик команды Sky Диего Роза в прошлом году стал призёром Ломбардии и попробует улучшить результат, так же, как и его товарищ по команде, голландец Ваут Пулс, лучшим результатом которого было 12-е место.

 

  Фабио Ару (Astana) ещё ни разу не был на Ломбардии в пределах топ-5, в прошлом году финишировал 11-м, но показал готовность бороться, став призёром Милан-Турин-2017.

 

 Победитель Ломбардии 2014 года Дэн Мартин и Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors) также являются претендентами на победу. Ирландский гонщик занял на классике Милан-Турин 11-е место, Жулиан Алафилипп раскрывает свой потенциал с каждым годом, и хотя в прошлом году он финишировал на Ломбардии за пределами топ-50, его подиум на Милан-Сан-Ремо-2017 и 10-е место на чемпионате мира в Бергене показывает, что французский гонщик имеет шансы на успех.

 

  Среди других претендентов на высокие места в классике-Монументе велоспорта голландец Том Дюмулин (Sunweb), Доменико Поццовиво (AG2R), Наиро Кинтана (Movistar), Тим Велленс, Тони Галлопан и Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Диего Улисси (UAE Team Emirates), Харлинсон Пантано (Trek-Segafredo) и многие другие.

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Теги к статье: Ломбардия Il Lombardia гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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Комментарии

  • Student
    Милан - Турин-2017 (3)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Как Астана Чернецкого слила, а он тут 7ым был. И Ломбардию он тоже не поедет. dash Зато на тур Турции поедет,  который нафиг никому не сдался, большая часть команд туда отказалась от участия. Обидно, что еще сказать. 
     
    Очки тоже важны. Да и уровни гонок разные.
  • Андрон
    Милан - Турин-2017 (3)
    Андрон-Фото

      Да, не зря эту гонку часто выигрывают не классики, а генеральщики. Первые 4 места только подтверждают эту тенденцию.

     P.S. Просто здесь нет Сагана. ( Это несерьезно, если кто не понял).

  • velodoctor
    Милан - Турин-2017 (3)
    velodoctor-Фото

    Как Астана Чернецкого слила, а он тут 7ым был. И Ломбардию он тоже не поедет. dash Зато на тур Турции поедет,  который нафиг никому не сдался, большая часть команд туда отказалась от участия. Обидно, что еще сказать. 

     

  • velodoctor
    Париж - Бурж-2017 (1)
    velodoctor-Фото

    Не туда написал (

  • RVL
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (11)
    RVL-Фото

    Отличное видео!Спасибо.
    Еще бы такое же по Кристофу!

    зы. я уже жду следующей весны от Сагана...

  • VeloVelo
    Команда Trek-Segafredo заверши ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Rokka, зря ты "-" Студенту поставил.
    Ты мне его должен был поставить.
    Это я тебе минуснул за "молодого Пантано", извини ;)

  • VeloVelo
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (4)
    VeloVelo-Фото
    Женя, ну не понял и не понял. Бывает )
  • VeloVelo
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Потрясающее видео. Мастер-класс. Спасибо вам!
    Да, Петя Выдающийся гонщик, это факт.

  • VeloVelo
    Команда Androni Giocattoli гар ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Мои поздравления команде Джанни Савио!
    Джанни Савио Навсегда! 

  • Андрон
    Петер Саган - трёхкратный чемп ... (11)
    Андрон-Фото
    Большое спасибо Александру за видео. Не соглашусь, что Саган бал когда либо "вечно вторым". Полоса вторых мест ни о чем не говорила, кстати, была она не такой уж большой.
    К тому же второе место не самое плохое. Кого-то оно прибивает, кого-то учит быть умнее, хитрее, сильнее. Как Сагана.

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
6 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
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10 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882

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