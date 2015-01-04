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Беспрецедентное изменение маршрута Милан-Сан-Ремо в 2020 году

В маршруте Милан-Сан-Ремо-2020 прежними останутся лишь финальные 36 км

 

 

  RCS Sport, организаторы легендарной классики Милан-Сан-Ремо, вынуждены кардинально изменить маршрут гонки из-за новой даты проведения. “Классичиссима” – весенняя классика, первая из гонок, входящих в число Монументов велоспорта, из-за пандемии коронавируса и остановки сезона будет проводиться 8 августа.

 

  Однако, это в это время наступает пик летних отпусков, десятки тысяч людей отправляются на Лигурийское побережье Средиземного моря. Администрация прибрежных городов, находящихся в провинции Савона, отказались перекрывать ради классики единственную главную прибрежную дорогу в разгар сезона, осложнённого пандемией коронавируса.

Беспрецедентное изменение маршрута Милан-Сан-Ремо в 2020 году

 

Беспрецедентное изменение маршрута Милан-Сан-Ремо в 2020 году

 

  Организаторам пришлось полностью поменять маршрут Милан-Сан-Ремо, в котором классическим останется лишь финальный 36-км отрезок дистанции с прохождением Чипрессы и Поджио.

 

 Такое происходит на гонке впервые за 110 лет её существования. Участники, стартующие в Милане, поедут по побережью только от Империи. После старта в Милане гонщики поедут по широким прямым и плоским дорогам.

 

 

Первым подъёмом дня станет Ниелла Бельбо (Niella Belbo) протяжённостью 20 км со средним градиентом 3%, вершина которого находится за 137 км до финиша. Второй подъём – Колле ди Нава – 3,9 км с 3% градиентом, вершина которого будет пройдена за 69 км до финиша. Общая протяжённость дистанции Милан-Сан-Ремо-2020 составит 299 км.

 

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Теги к статье: Милан-Сан-Ремо Milano-Sanremo классика Монумент велоспорта

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  1. Имя: Матвей

    paindoc

    Вчера, 21:50 | Регистрация: 21.12.2019

    Сделали бы уже виртуальной и все по-честному

    Или нет

    Первые 200 км в реале, а потом виртуально.....
    Интересный сезон будет

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 22:41 | Регистрация: 4.01.2015

    Надо было оргам где то ещё тыщёнку метров)) накинуть чтобы получились легендарные 300км. в сумме как в очень старые времена!

    Администрация прибрежных городов, находящихся в провинции Савона, отказались перекрывать ради классики единственную главную прибрежную дорогу в разгар сезона, осложнённого пандемией коронавируса.

    Вполне ожидаемо, более того, вангую что подобное мы увидим и в Испании, и во Франции.

    Участники, стартующие в Милане, поедут по побережью только от Империи. После старта в Милане гонщики поедут по широким прямым и плоским дорогам

    Последние 70 км. только и смотреть.

    Если бы ещё и Чипрессу с Поджо убрали (а ведь были ранее опасения/разговоры насчёт будет или не будет Поджо ди Сан-Ремо на МСР), тогда это бы стала вообще не настоящая классичиссима.

    P.S.

    Как там со Страде Бьянке? Всё в норме, никаких переносов, отмен или изменений (в маршруте и километраже) ???

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  3. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:54 | Регистрация: 27.05.2017

    Страде Бьянке проще, дороги не загружены.

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • uran
    Феликс Гросшартнер, Алехандро ... (1)
    uran-Фото
    Приятно читать интервью 40-летнего Вальверде, что творят эти "ветераны".
  • uran
    Беспрецедентное изменение марш ... (3)
    uran-Фото
    Страде Бьянке проще, дороги не загружены.
  • EL-Fenomeno
    Беспрецедентное изменение марш ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Надо было оргам где то ещё тыщёнку метров)) накинуть чтобы получились легендарные 300км. в сумме как в очень старые времена!

    Администрация прибрежных городов, находящихся в провинции Савона, отказались перекрывать ради классики единственную главную прибрежную дорогу в разгар сезона, осложнённого пандемией коронавируса.

    Вполне ожидаемо, более того, вангую что подобное мы увидим и в Испании, и во Франции.

    Участники, стартующие в Милане, поедут по побережью только от Империи. После старта в Милане гонщики поедут по широким прямым и плоским дорогам

    Последние 70 км. только и смотреть.

    Если бы ещё и Чипрессу с Поджо убрали (а ведь были ранее опасения/разговоры насчёт будет или не будет Поджо ди Сан-Ремо на МСР), тогда это бы стала вообще не настоящая классичиссима.

    P.S.

    Как там со Страде Бьянке? Всё в норме, никаких переносов, отмен или изменений (в маршруте и километраже) ???

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото
    спасибо, Ольга.
    Правда странновато, что в Швейцарии по календарю такая большая разница между ITT & RR
  • SportSpirit
    Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн ... (6)
    SportSpirit-Фото

    По теме публикации.

     

    Хочется верить, что сезон будет продолжаться. Хочется верить, что мера безопасности "контактировал с тем, кто контактировал с тем, кто контактировал - давай, до свидания" не станет способом манипуляции. Все-таки шоссейный велоспот отличается от олимпийского спорта и поэтому жив! 

  • SportSpirit
    Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн ... (6)
    SportSpirit-Фото
    Ух как! Суровая необходимость. Мне хватило фото с представления и интервью Гроссхартнера в маске в микрофон в полиэтилене) 
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 1 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Ну и где же хвалёный Эвенпул?

    Тут скорее вопрос, где остальные квиковцы. За 50 км до финиша они попытались устроить эшелоны. Хотели порвать пелотон и потеряли Сэма Беннета и Арчболда. Красная майка Моркова еще некоторое время мелькала впереди, потом и он с Лампартом отпали, оставив Ремко и Альмейду разбираться самостоятельно. Погоне за Ремко квиковцы не мешали. И Ремко продержался всего 10 км. 

  • paindoc
    Беспрецедентное изменение марш ... (3)
    paindoc-Фото

    Сделали бы уже виртуальной и все по-честному

    Или нет

    Первые 200 км в реале, а потом виртуально.....
    Интересный сезон будет

  • paindoc
    Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн ... (6)
    paindoc-Фото

    Велики все дезинфицировать

    Маршрут пролить весь антисептиком
    Никаких зрителей 

    За нарушение - расстрел
    Всех протирать антисептиком до и после

    На промежуточных спринтах брать мазки изо всех отверстий

    Особенно у лидеров

    При положительной пробе у выигрывшего - пожизненная дисквалификация

    Только массовые карательные акции могут спасти спорт

  • uran
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 1 (8)
    uran-Фото
    Цитата: Camel
    Ну и где же хвалёный Эвенпул?
    Как где, десятый ))

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