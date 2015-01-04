Беспрецедентное изменение маршрута Милан-Сан-Ремо в 2020 году

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:39
В маршруте Милан-Сан-Ремо-2020 прежними останутся лишь финальные 36 км
RCS Sport, организаторы легендарной классики Милан-Сан-Ремо, вынуждены кардинально изменить маршрут гонки из-за новой даты проведения. “Классичиссима” – весенняя классика, первая из гонок, входящих в число Монументов велоспорта, из-за пандемии коронавируса и остановки сезона будет проводиться 8 августа.
Однако, это в это время наступает пик летних отпусков, десятки тысяч людей отправляются на Лигурийское побережье Средиземного моря. Администрация прибрежных городов, находящихся в провинции Савона, отказались перекрывать ради классики единственную главную прибрежную дорогу в разгар сезона, осложнённого пандемией коронавируса.
Организаторам пришлось полностью поменять маршрут Милан-Сан-Ремо, в котором классическим останется лишь финальный 36-км отрезок дистанции с прохождением Чипрессы и Поджио.
Такое происходит на гонке впервые за 110 лет её существования. Участники, стартующие в Милане, поедут по побережью только от Империи. После старта в Милане гонщики поедут по широким прямым и плоским дорогам.
Первым подъёмом дня станет Ниелла Бельбо (Niella Belbo) протяжённостью 20 км со средним градиентом 3%, вершина которого находится за 137 км до финиша. Второй подъём – Колле ди Нава – 3,9 км с 3% градиентом, вершина которого будет пройдена за 69 км до финиша. Общая протяжённость дистанции Милан-Сан-Ремо-2020 составит 299 км.
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