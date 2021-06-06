Марк Кэвендиш заменит Сэма Беннетта на Туре Бельгии-2021

Сэм Беннетт пропустит Тур Бельгии-2021 из-за травмы колена

Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что 30-летний ирландский велогонщик Сэм Беннетт (Sam Bennett) не сможет принять участие в Туре Бельгии (Belgium Tour)-2021, который стартует 9 июня.

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «После небольшого инцидента во время тренировки в прошлый уик-энд у Сэм Беннетта возникла проблема с правым коленом. После консультации с врачами нашей команды было решено, что он не выйдет на старт Тура Бельгии на этой неделе, чтобы немного отдохнуть перед Тур де Франс-2021».

В составе команды Deceuninck-Quick Step на Туре Бельгии-2021 Сэма Беннетта заменит Марк Кэвендиш.

36-летний британский спринтер Марк Кэвендиш 6 июня принял участие в классике “Elfstedenronde”, где занял второе место, проиграв в спринте Тиму Мерлиру (Alpecin-Fenix).

Сэм Беннетт должен стартовать на Тур де Франс в четвёртый раз в карьере. В прошлом году он стал победителем очковой классификации Большой Петли, выиграв зелёную майку.

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step в недавнем интервью итальянскому сайту Bici.Pro говорил, что Марк Кэвендиш, скорей всего, не войдёт в состав команды на Тур де Франс-2021: «Наверное, Тур для него сейчас – слишком тяжело. Марк проехал несколько гонок. Ему не повезло, что некоторые гонки, на которых он планировал стартовать, отменили. С Вуэльты Андалусии-2021 он сошёл на 3-м этапе, сказав, что это гонка не для спринтеров, а на следующий день Андре Грайпель выиграл этап.

Беннетт и его поезд поедут (Тур де Франс), что снимет прессинг с Алафилиппа, который в результате получит больше свободы. Сэм с нами последний сезон, ходили слухи, что он перейдёт в команду Bora-hansgrohe, но это ещё не точно. На следующий год мы будем полагаться на Фабио Якобсена, потому что, я уверен, его возвращение будет успешным».