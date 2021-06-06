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Марк Кэвендиш заменит Сэма Беннетта на Туре Бельгии-2021

Сэм Беннетт пропустит Тур Бельгии-2021 из-за травмы колена

 

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что 30-летний ирландский велогонщик Сэм Беннетт (Sam Bennett) не сможет принять участие в Туре Бельгии (Belgium Tour)-2021, который стартует 9 июня.

 

Марк Кэвендиш заменит Сэма Беннетта на Туре Бельгии-2021

 

 

Photo ©  Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

 

  В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «После небольшого инцидента во время тренировки в прошлый уик-энд у Сэм Беннетта возникла проблема с правым коленом. После консультации с врачами нашей команды было решено, что он не выйдет на старт Тура Бельгии на этой неделе, чтобы немного отдохнуть перед Тур де Франс-2021».

 

В составе команды Deceuninck-Quick Step на Туре Бельгии-2021 Сэма Беннетта заменит Марк Кэвендиш.

 

36-летний британский спринтер Марк Кэвендиш 6 июня принял участие в классике “Elfstedenronde”, где занял второе место, проиграв в спринте Тиму Мерлиру (Alpecin-Fenix).

 

 Сэм Беннетт должен стартовать на Тур де Франс в четвёртый раз в карьере. В прошлом году он стал победителем очковой классификации Большой Петли, выиграв зелёную майку.

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step в недавнем интервью итальянскому сайту Bici.Pro говорил, что Марк Кэвендиш, скорей всего, не войдёт в состав команды на Тур де Франс-2021: «Наверное, Тур для него сейчас – слишком тяжело. Марк проехал несколько гонок. Ему не повезло, что некоторые гонки, на которых он планировал стартовать, отменили. С Вуэльты Андалусии-2021 он сошёл на 3-м этапе, сказав, что это гонка не для спринтеров, а на следующий день Андре Грайпель выиграл этап.

 

 Беннетт и его поезд поедут (Тур де Франс), что снимет прессинг с Алафилиппа, который в результате получит больше свободы. Сэм с нами последний сезон, ходили слухи, что он перейдёт в команду Bora-hansgrohe, но это ещё не точно. На следующий год мы будем полагаться на Фабио Якобсена, потому что, я уверен, его возвращение будет успешным».

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Марк Кэвендиш Mark Cavendish Тур Бельгии Baloise Belgium Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • SportSpirit
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Словом "цинизм" люди называют отсуствие наивности столь присущее им самим." (с) фильм "Опасная игра Слоун".

     

    Том Дюмолан был классным гонщиком в 2015-2018 годы, в каждый из них - по-разному. Разделка в Бергене, на мой вкус, пик его спортивной формы, в плане физики. В 2018 - потрясающее упорство и терпежка на запредельных средних ваттах. И последняя победа! Доводы сочувствующих - понятны, но это не про спорт. 

     

    У меня же вопрос к тем, кто сведущ в правилах отбора: у Дюмолана есть квота на ОИ как призера прошлых ОИ? (первый после Канчелары, но опять же это 2016 год). Или - ?dirol

  • AzaKonta
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    AzaKonta-Фото
    Ну и разрывы серьезные
  • GTX
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    GTX-Фото
    Без шансов
  • Astanaforever
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Лопес уже три победы взял ровно за месяц, столько, сколько вся Астана за этот сезон. Все наглядно, кто и как управляет Астаной. Зато подписали шестерых, ноунеймов иностранцев, у которых на шестерых одна победа за всю проф.деятельность. Молодцы. Ничего не скажешь. Правильной дорогой ведут команду к забвению, как когда то Катюшу.
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    kwwk-Фото
    завтра еще его этап
  • cmap_nep
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    cmap_nep-Фото
    De kannibaal...
  • MVDP
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    MVDP-Фото

    Цитата: velodoctor
    Мне интересно чем МВДП будет на оставшихся этапах заниматься.

    По красивым горкам покатается) Может в отрыв попробует. Ну и завтрашний этап, как уже сказали, небезнадежен.

  • Earl57
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Для спринтеров этапов тут нет, поэтому кроме Метьюса никто и не приехал, да и тот против такой мощи ничего не может сделать.

    Спринтеры на Тур Бельгии устремились. Вся спринтерская элита там - Беннет, Юэн, Ниццоло, Аккерман, Мерлир... (Ахалай-махалай, Груневеген побеждай!) 

  • drevgen
    Тур Швейцарии-2021. Этап 3 (8)
    drevgen-Фото

    Завтра опять будет пытаться этап взять. Гора одна, 2 категория. Но макс градиент всего 6, а так 2-5, длина всего 7 км, а потом спуск. Но перед горой тягун длинный, км 25. Те же холмы.

  • MVDP
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (5)
    MVDP-Фото

    Вот и Мигелито Анхелито Лопесито Суперменито отметился.

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