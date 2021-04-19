VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Четыре победы Марка Кэвендиша и победа Хосе Мануэля Диаса на Туре Турции-2021

Четыре победы  Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

 

 

  8-й этап Тура Турции-2021 завершился общим спринтом, несмотря на то, что на финальном подъёме предпринимались попытки в последний день гонки перекроить генеральную классификацию. Но этап завершился общим спринтом, в котором Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step) опередил Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix). 35-летний британский спринтер Deceuninck-Quick Step одержал четыре победы на этапах Тура Турции-2021 и довёл общее количество своих побед до 150.

 

  26-летний испанский велогонщик профессиональной континентальной команды DELKO Хосе Мануэль Диас (José Manuel Díaz) удержал майку лидера генеральной классификации и стал победителем Тура Турции-2021. Его ближайший соперник в общем зачёте, 25-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Джей Вайн (Jay Vine) на за 2 км до финиша упал на повороте. Благодаря тому, что падение произошло в зоне 3 км до финиша, Вайн не потерял вторую позицию в генеральной классификации.  

 

  Победитель двух этапов Тура Турции-2021 23-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен сохранил на плечах зелёную майку лидера очковой классификации, где на 4 очка обошёл Марка Кэвендиша.

 

Четыре победы Марка Кэвендиша и победа Хосе Мануэля Диаса на Туре Турции-2021

 

Четыре победы Марка Кэвендиша и победа Хосе Мануэля Диаса на Туре Турции-2021

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin / Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin / Getty Images

 

 

  Марк Кэвендиш: «Этап сегодня оказался сложнее, чем мы представляли, потому что шла гонка внутри гонки, где боролись за классификации. Этап с самого старта поехали на максимальной скорости, успокоились только когда через 100 км уехал отрыв. У нас в отрыв отобрался Стейн, а я полагался на Ильо, Фабио и Шейна, когда мы подошли к ключевому моменту этапа – категорийному подъёму за 20 км до финиша.

 

  Товарищи по команде помогли мне сберечь силы для финальных километров, где снова начался хаос. К счастью, как только я начал спринт, открылся просвет, я смог обойти Филипсена на линии. Рад, что одержал здесь четвёртую победу, это великолепно.

 

  У нас была потрясающая неделя, мы наслаждались гонкой, моя 150-я победа в карьере, одержанная в этой невероятной команде, стала вишенкой на торте».

 

Четыре победы Марка Кэвендиша и победа Хосе Мануэля Диаса на Туре Турции-2021

Photo (c) Eurosport

 

 

  Хосе Мануэль Диас: «Очень рад тому, как прошёл этот трудный этап, контролировать гонку было тяжело. Было много атак. Наконец, когда уехал отрыв, в нём был мой товарищ по команде Делио Фернандес, который занимал  7-е место в общем зачёте. Для нас это был идеальный вариант. На последнем подъёме один гонщик из команды Caja Rural, который шёл 4-м в общем зачёте, атаковал. Но команда идеально контролировала его».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Турции Presidential Cycling Tour of Turkey велогонка категории 2. Pro велоспорт велолайв Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

27 апреля - 2 мая 2021

Tour de Romandie

5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

ОПРОС

Какой из Гранд-туров ждёте больше всего?

Комментарии

  • poshtet
    Фотофиниш определил победителя ... (2)
    poshtet-Фото

    Победитель всегда только один! Через лет 10 никто даже и не вспомнит, что между первым и вторым местом был всего-лишь один миллиметр.

  • VeloVelo
    Том Дюмулин побывал на Амстел ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Приятно было видеть Димулю во время гоки.

  • VeloVelo
    Фотофиниш определил победителя ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Как можно миллиметр определить в гонке, не знаю.
    Да и кому нужна такая победа? Разве что оргам.

    Для меня победители оба - и Ваут и Том.

  • старт-шоссе 82
    Том Дюмулин побывал на Амстел ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если Том Дюмулин собираеться вернуться в велоспорт, то ему надо сменить команду, в Джамбо ему делать нечего.

    По моему Том Боонен явно намекает Дюмулину попробовать себя в классиках. Если так, то на мой взгляд наиболее подходящие для него классики тур Фланрии и Париж-Рубэ.

  • RVL
    Том Дюмулин побывал на Амстел ... (4)
    RVL-Фото

    Дон Мигель мог бы что то ответить боонену

  • Mima
    Том Дюмулин побывал на Амстел ... (4)
    Mima-Фото
    Удачи
  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2021. Результ ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, из-за маршрута как и ожидалось гонка была скучной, я тоже (наверное как и большинство) смотрел где то с километра 31-32 до финиша.
    Небольшое дежа_ву как на Стреле Брабанта, нова тройка разыгрывет подиум, только вместо Трентина Шахман; но развязка конечно весьма запоминающиая. В 2019-м МВДП устроил one man show на финише, а в этом году постарались и ТП, и ВВА.

    Лично я был 51 на 49 что победа у Воута, да и каг бэ немного рад что молодой британец не сделал во второй раз подряд не старого)) бельгийца (а то у Ван Арта наверное бы тогда появилась и осталась некая "травма" имениуемая ПИДКОК). А вообще согласен что оргам, т.е суддейству надо было дать два первых места, ну чём им жаль было что ли (я серьёзно). В многих видах спорта же бывает такое если вот такая патово-спорная ситация сложилась после окончания соревнований. Подумаешь было бы 2 первых местах и 1 третье.

    Цитата: старт-шоссе 82
    Вот уж точно. Отдали бы победу обоим, было бы что вспомнить, а так об этой гонке завтра все забудут.
    =милимитер все решил= , а если у него давление на передней камере было больше? (шутка)

    Вот, в точку. Таким бы мы и запомнили АМСТЕЛ-2021 с двумя абсолютно равными победителя. А за "давление на передней камере" biggrin хоть и шутка но лучшая...5 балов good 

  • RVL
    Амстел Голд Рэйс-2021. Результ ... (17)
    RVL-Фото

    Ск в последнее время увлекается собственной идеей в ущерб происходящему как в гонке так и на экране. Много раз за своими многгоминутными монологами не отдает должного ни атакам ни контратакам ни завалам...ничему, кроме того что он должен мысль закончить..

  • drevgen
    Амстел Голд Рэйс-2021. Результ ... (17)
    drevgen-Фото

    А еще по Евроспорту за 63 км до финиша показали Т. Дюмулина в кожанке и голубых джинсах. А Курдюков все это время протрындел про Газпром русвело и его выдающиеся шансы на победу в этой гонке. Как то стало грустно....

  • Николай Н.
    Тур Турции-2021. Этап 8 (1)
    Николай Н.-Фото

    Кавендиш всё же взял 4 финиш. Волчья стая успешно выступила. Артур тоже молодец 8 место тоже не плохо.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 апреля

Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation)

Riccardo Minali (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Magnus Sheffield (Rally Cycling)

20 апреля

Gianni Moscon (INEOS Grenadiers)

Matthew Walls (Bora-hansgrohe)

Jon Barrenetxea (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2021 (91)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)