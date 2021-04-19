Четыре победы Марка Кэвендиша и победа Хосе Мануэля Диаса на Туре Турции-2021

Четыре победы Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

8-й этап Тура Турции-2021 завершился общим спринтом, несмотря на то, что на финальном подъёме предпринимались попытки в последний день гонки перекроить генеральную классификацию. Но этап завершился общим спринтом, в котором Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step) опередил Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix). 35-летний британский спринтер Deceuninck-Quick Step одержал четыре победы на этапах Тура Турции-2021 и довёл общее количество своих побед до 150.

26-летний испанский велогонщик профессиональной континентальной команды DELKO Хосе Мануэль Диас (José Manuel Díaz) удержал майку лидера генеральной классификации и стал победителем Тура Турции-2021. Его ближайший соперник в общем зачёте, 25-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Джей Вайн (Jay Vine) на за 2 км до финиша упал на повороте. Благодаря тому, что падение произошло в зоне 3 км до финиша, Вайн не потерял вторую позицию в генеральной классификации.

Победитель двух этапов Тура Турции-2021 23-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен сохранил на плечах зелёную майку лидера очковой классификации, где на 4 очка обошёл Марка Кэвендиша.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin / Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin / Getty Images

Марк Кэвендиш: «Этап сегодня оказался сложнее, чем мы представляли, потому что шла гонка внутри гонки, где боролись за классификации. Этап с самого старта поехали на максимальной скорости, успокоились только когда через 100 км уехал отрыв. У нас в отрыв отобрался Стейн, а я полагался на Ильо, Фабио и Шейна, когда мы подошли к ключевому моменту этапа – категорийному подъёму за 20 км до финиша.

Товарищи по команде помогли мне сберечь силы для финальных километров, где снова начался хаос. К счастью, как только я начал спринт, открылся просвет, я смог обойти Филипсена на линии. Рад, что одержал здесь четвёртую победу, это великолепно.

У нас была потрясающая неделя, мы наслаждались гонкой, моя 150-я победа в карьере, одержанная в этой невероятной команде, стала вишенкой на торте».

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Хосе Мануэль Диас: «Очень рад тому, как прошёл этот трудный этап, контролировать гонку было тяжело. Было много атак. Наконец, когда уехал отрыв, в нём был мой товарищ по команде Делио Фернандес, который занимал 7-е место в общем зачёте. Для нас это был идеальный вариант. На последнем подъёме один гонщик из команды Caja Rural, который шёл 4-м в общем зачёте, атаковал. Но команда идеально контролировала его».