Сэм Беннетт не будет выступать в велокоманде Deceuninck-Quick Step в 2022 году

Патрик Лефевр рассказал, что контракт с Сэмом Беннеттом не будет продлён

Сэм Беннетт (Sam Bennett), контракт которого с командой Deceuninck-Quick Step заканчивается в этом сезоне, в следующем сезоне будет выступать в другой команде. Об этом перед стартом 2 этапа Джиро д’Италия-2021 сказал в интервью генеральный менеджер Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр.

© Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

WielerFlits цитирует слова Патрика Лефевра: «Он (Беннетт) уходить не хочет, но у меня не так много денег, как у других. Упирается ли вопрос лишь в деньги? Спросите у него. Может, этого хочет его менеджер.

В какой-то момент убеждения перестают на меня действовать и я нажимаю кнопку. Факт в том, что такие типы гонщиков живут своей жизнью. Пока они в профессионалах, стараются заработать как можно больше. Но посмотрите на спринтеров, которые от нас ушли. Некоторые потом возвращаются в нашу команду».

8 мая в своей еженедельной колонке в Het Nieuwsblad Патрик Лефевр также рассказал, что из команды уходит 22-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда, который сейчас едет Джиро д’Италия-2021:

«Можете мне не верить, но меня, действительно, не волнует, выиграю я Джиро с бельгийцем или португальцем. Те, кто знает меня, понимают, что майка команды для меня важнее, чем флаг или страна.

Ситуация с контрактами совершенно разная – Ремко Эвенепул подписал контракт на 5 лет, а Жуан Алмейда уходит из нашей команды в следующем году. Его менеджер во время переговоров не проявил достаточного уважения».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Сэм Беннетт может вернуться в команду Bora-hansgrohe, где выступал в 2014 – 2019 году и откуда ушёл в Deceuninck-Quick Step в 2020 году.

Вместе с командой Патрика Лефевра Сэм Беннетт одержал на данный момент 14 побед, в том числе выиграл два этапа Тур де Франс и зелёную майку лучшего в очковой классификации.