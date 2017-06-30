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Сэм Беннетт не будет выступать в велокоманде Deceuninck-Quick Step в 2022 году

Патрик Лефевр рассказал, что контракт с Сэмом Беннеттом не будет продлён

 

 

  Сэм Беннетт (Sam Bennett), контракт которого с командой Deceuninck-Quick Step заканчивается в этом сезоне, в следующем сезоне будет выступать в другой команде. Об этом перед стартом 2 этапа Джиро д’Италия-2021 сказал в интервью генеральный менеджер Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр.

 

 © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  WielerFlits цитирует слова Патрика Лефевра: «Он (Беннетт) уходить не хочет, но у меня не так много денег, как у других. Упирается ли вопрос лишь в деньги? Спросите у него. Может, этого хочет его менеджер.

 

  В какой-то момент убеждения перестают на меня действовать и я нажимаю кнопку. Факт в том, что такие типы гонщиков живут своей жизнью. Пока они в профессионалах, стараются заработать как можно больше. Но посмотрите на спринтеров, которые от нас ушли. Некоторые потом возвращаются в нашу команду».

 

  8 мая в своей еженедельной колонке в Het Nieuwsblad Патрик Лефевр также рассказал, что из команды уходит 22-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда, который сейчас едет Джиро д’Италия-2021:

 

  «Можете мне не верить, но меня, действительно, не волнует, выиграю я Джиро с бельгийцем или португальцем. Те, кто знает меня, понимают, что майка команды для меня важнее, чем флаг или страна.

 

  Ситуация с контрактами совершенно разная – Ремко Эвенепул подписал контракт на 5 лет, а Жуан Алмейда уходит из нашей команды в следующем году. Его менеджер во время переговоров не проявил достаточного уважения».

 

  Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Сэм Беннетт может вернуться в команду Bora-hansgrohe, где выступал в 2014 – 2019 году и откуда ушёл в Deceuninck-Quick Step в 2020 году.

 

  Вместе с командой Патрика Лефевра Сэм Беннетт одержал на данный момент 14 побед, в том числе выиграл два этапа Тур де Франс и зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

 

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Патрик Лефевр

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 17:03 | Регистрация: 4.05.2019

    Кстати, еще в январе обратила внимание, что в презентационном ролике команды на этот сезон (от 01.01.2021 на ютубе, например) Алмейда и Беннет идут предпоследнем и последним из списка 30 гонщиков, хотя в 2020 году выделялись результатами. Ох, Лефевр! А если ноги Ремко окажутся не Фаберже?) 

     

     

  2. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 18:30 | Регистрация: 4.07.2017

    У Лефевра спринтеры 2 года ездят, потом - на выход

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:33 | Регистрация: 30.06.2017

    Алмейду куда? Небось Инеос уже там поработал своими неограниченными возможностями. Пусть Вино Премьер Теху условие поставит, чтоб кого нибудь топового подписали на сл.сезон. Вот Алмейду к примеру. А для чего они тогда нужны на пополам команду делить , если не закупают нужных гонцов?

    Вся жизнь это гонка.
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