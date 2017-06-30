Сэм Беннетт не будет выступать в велокоманде Deceuninck-Quick Step в 2022 году

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- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 16:07
Патрик Лефевр рассказал, что контракт с Сэмом Беннеттом не будет продлён
Сэм Беннетт (Sam Bennett), контракт которого с командой Deceuninck-Quick Step заканчивается в этом сезоне, в следующем сезоне будет выступать в другой команде. Об этом перед стартом 2 этапа Джиро д’Италия-2021 сказал в интервью генеральный менеджер Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр.
© Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images
WielerFlits цитирует слова Патрика Лефевра: «Он (Беннетт) уходить не хочет, но у меня не так много денег, как у других. Упирается ли вопрос лишь в деньги? Спросите у него. Может, этого хочет его менеджер.
В какой-то момент убеждения перестают на меня действовать и я нажимаю кнопку. Факт в том, что такие типы гонщиков живут своей жизнью. Пока они в профессионалах, стараются заработать как можно больше. Но посмотрите на спринтеров, которые от нас ушли. Некоторые потом возвращаются в нашу команду».
8 мая в своей еженедельной колонке в Het Nieuwsblad Патрик Лефевр также рассказал, что из команды уходит 22-летний португальский велогонщик Жуан Алмейда, который сейчас едет Джиро д’Италия-2021:
«Можете мне не верить, но меня, действительно, не волнует, выиграю я Джиро с бельгийцем или португальцем. Те, кто знает меня, понимают, что майка команды для меня важнее, чем флаг или страна.
Ситуация с контрактами совершенно разная – Ремко Эвенепул подписал контракт на 5 лет, а Жуан Алмейда уходит из нашей команды в следующем году. Его менеджер во время переговоров не проявил достаточного уважения».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Сэм Беннетт может вернуться в команду Bora-hansgrohe, где выступал в 2014 – 2019 году и откуда ушёл в Deceuninck-Quick Step в 2020 году.
Вместе с командой Патрика Лефевра Сэм Беннетт одержал на данный момент 14 побед, в том числе выиграл два этапа Тур де Франс и зелёную майку лучшего в очковой классификации.
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