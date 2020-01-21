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Сэм Беннетт – победитель 1-го этапа Тура Даун Андер-2020

Первая победа чемпиона Ирландии Сэма Беннетта в команде Deceuninck-Quick Step

 

 

  29-летний ирландский гонщик Сэм Беннетт одержал первую победу в составе команды Deceuninck-Quick Step, выиграв 1-й этап Тура Даун Андер-2020. Команда заранее вышла в голову пелотона и вывезла чемпиона Ирландию на позицию по левой стороне. Как только Ильо Кейссе перестал растягивать пелотон, Шейн Арчбольд вышел ему на смену и открыл дорогу Михаэлю Мёркёву, который вывез Сэма Беннетта к спринту.

 

  Чемпион Ирландии начал спринт за 250 м до финиша и на финишной черте обошёл бельгийского гонщика команды UAE Team Emirates Яспера Филипсена. Это первая в карьере победа чемпиона Ирландии на  этапе Тура Даун Андер. Победа на этапе принесла Сэму Беннетту и майку лидера.

 

 

Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

  Сэм Беннетт: «Я бы солгал, если бы сказал, что не чувствовал давления одержать первую победу. Очень счастлив, что это случилось сегодня, на самом первом этапе первой гонки сезона. Не хватает слов благодарности моим товарищам по команде, потому что результат пришёл благодаря их потрясающим усилиям.

 

  Команда была полностью уверена во мне, а то, как они вели гонку, в свою очередь вселило в меня большую уверенность. В этой команде очень много опытных гонщиков, что они проявили сегодня вместе с уникальным общим духом «Стаи волков», который чувствуется с первого мгновения. Каждый фантастически отработал, сыграл свою роль, удерживая меня на позиции, делая всё, чтобы я мог бороться за победу. Неделя только началась, надеюсь, скоро последуют и другие хорошие результаты».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Даун Андер-2020

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура многодневная велогонка

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