Дубль Сэма Беннетта на Туре ОАЭ-2021

Сэм Беннетт, Тадей Погачар, Паскаль Акерман, Давид Деккер о 6-м этапе Тура ОАЭ-2021

Сэм Беннетт (Sam Bennett) сделал дубль, выиграв второй этап на Туре ОАЭ-2021. 30-летний ирландский гонщик велокоманды Deceuninck-Quick Step в групповом спринте, которым завершился 6-й этап, опередил Элиа Вивиани (Cofidis) и Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe).

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил красную майку лидера. Но словенский велогонщик по решению комиссаров UCI потерял 10 секунд в генеральной классификации и зелёную майку лучшего в очковой классификации за то, что на финальных 100 метрах его подтолкнул товарищ по команде Ян Поланц, который также был оштрафован на 10 секунд и 4 очка в очковой классификации. Оба гонщика получили также штраф в 200 швейцарских франков. Теперь в генеральной классификации Тадей Погачар опережает Адама Йейтса (Ineos Grenadiers) на 35 секунд перед финальным спринтерским этапом Тура ОАЭ-2021.

Зелёная майка лучшего в очковой классификации перешла к Давиду Деккеру (Jumbo-Visma), который финишировал 4-м.

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Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Потрясающе, но я не смог бы сегодня выиграть без моих товарищей по команде. Благодаря им одержал победу в двух общих спринтах из двух. Ребята очень опытные, чем больше спринтуем вместе, тем лучше получается. Мы гладко зашли на финишную прямую. Рад, что смог закончить их работу. В финале справа я увидел Акермана, понимал, что позади меня сильный соперник. Поэтому сказал себе не ждать до последнего. Потом осознал, что сзади была зелёная майка. Но я просто сфокусировался на своём собственном спринте. Вышел в правильный момент.

Если завтра получится хет-трик, для меня он будет много значить. Я очень хотел хорошо начать сезон. Сейчас получил подтверждение, что тренировался правильно. Горжусь, что выиграл здесь два этапа.

Впереди Милан-Сан-Ремо, о которой всегда думаю. На этот раз очень хочу преодолеть Поджио и бороться в спринте за победу. Но сначала будет Париж-Ницца, ещё одна гонка с большой историей. Очень хочу и там хорошо выступить».

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Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe): «Последние три километра были очень нервными. Мы знали, что нам надо быть впереди, и нам это удалось. В конце вышли вперёд немного рано, поэтому я решил немного отодвинуться назад. К несчастью, меня заперли в коробочку, и я потерял скорость. Пришлось долго ждать и снова ускоряться. Скорость набрал, но её оказалось недостаточно. Уверен, что завтра у нас может получиться, если правильно рассчитаем время».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Были сложные моменты при боковом ветре, но наша команда отлично отработала, защитила меня. Весь этап мы держались вместе. Рад, что этап закончился. Мы спринтовали с Фернандо Гавирией. Я не из тех, кто может раздавать указания , у нас много гонщиков опытнее меня, я им полностью доверяю. Мне не приходится ни о чём беспокоиться. Я просто кручу педали. У нас хорошая команда. Фернандо 5-й среди очень сильных спринтеров, это знак, что он возвращается. Завтра у него будет ещё один шанс».

Давид Деккер (Jumbo-Visma): «У меня была хорошая позиция, но пришлось начинать спринт издалека. В конце спринта мне не хватило сил обойти Беннетта. Я научился тому, что на последних километрах надо занимать позицию как можно лучше и следить, что делают соперники и их команды. Надо стараться следовать за ними, если ты сам не на самой выгодной позиции. Сегодня я снова взял несколько очков. Теперь моя цель – удержать зелёную майку. Победа в классификации по очкам стала бы великолепным итогом на моей первой гонке в команде Jumbo-Visma».