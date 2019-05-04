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Дубль Сэма Беннетта на Туре ОАЭ-2021

Сэм Беннетт, Тадей Погачар, Паскаль Акерман, Давид Деккер о 6-м этапе Тура ОАЭ-2021

 

 

  Сэм Беннетт (Sam Bennett) сделал дубль, выиграв второй этап на Туре ОАЭ-2021. 30-летний ирландский гонщик велокоманды Deceuninck-Quick Step в групповом спринте, которым завершился 6-й этап, опередил Элиа Вивиани (Cofidis) и Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe).

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил красную майку лидера. Но словенский велогонщик по решению комиссаров UCI потерял 10 секунд в генеральной классификации и зелёную майку лучшего в очковой классификации за то, что на финальных 100 метрах его подтолкнул товарищ по команде Ян Поланц, который также был оштрафован на 10 секунд и 4 очка в очковой классификации. Оба гонщика получили также штраф в 200 швейцарских франков. Теперь в генеральной классификации Тадей Погачар опережает Адама Йейтса (Ineos Grenadiers) на 35 секунд перед финальным спринтерским этапом Тура ОАЭ-2021.

 

Зелёная майка лучшего в очковой классификации перешла к Давиду Деккеру (Jumbo-Visma), который финишировал 4-м.

 

Дубль Сэма Беннетта на Туре ОАЭ-2021

 

Дубль Сэма Беннетта на Туре ОАЭ-2021

 

Дубль Сэма Беннетта на Туре ОАЭ-2021

 

Дубль Сэма Беннетта на Туре ОАЭ-2021

 

Дубль Сэма Беннетта на Туре ОАЭ-2021

 

Дубль Сэма Беннетта на Туре ОАЭ-2021

 

Дубль Сэма Беннетта на Туре ОАЭ-2021

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Потрясающе, но я не смог бы сегодня выиграть без моих товарищей по команде. Благодаря им одержал победу в двух общих спринтах из двух.  Ребята очень опытные, чем больше спринтуем вместе, тем лучше получается. Мы гладко зашли на финишную прямую. Рад, что смог закончить их работу. В финале справа я увидел Акермана, понимал, что позади меня сильный соперник. Поэтому сказал себе не ждать до последнего. Потом осознал, что сзади была зелёная майка. Но я просто сфокусировался на своём собственном спринте. Вышел в правильный момент.

 

  Если завтра получится хет-трик, для меня он будет много значить. Я очень хотел хорошо начать сезон. Сейчас получил подтверждение, что тренировался правильно. Горжусь, что выиграл здесь два этапа.

 

 Впереди Милан-Сан-Ремо, о которой всегда думаю. На этот раз очень хочу преодолеть Поджио и бороться в спринте за победу. Но сначала будет Париж-Ницца, ещё одна гонка с большой историей. Очень хочу и там хорошо выступить».

 

Дубль Сэма Беннетта на Туре ОАЭ-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto 

 

  Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe): «Последние три километра были очень нервными. Мы знали, что нам надо быть впереди, и нам это удалось. В конце вышли вперёд немного рано, поэтому я решил немного отодвинуться назад. К несчастью, меня заперли в коробочку, и я потерял скорость. Пришлось долго ждать и снова ускоряться. Скорость набрал, но её оказалось недостаточно. Уверен, что завтра у нас может получиться, если правильно рассчитаем время».

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Были сложные моменты при боковом ветре, но наша команда отлично отработала, защитила меня. Весь этап мы держались вместе. Рад, что этап закончился. Мы спринтовали с Фернандо Гавирией. Я не из тех, кто может раздавать указания , у нас много гонщиков опытнее меня, я им полностью доверяю. Мне не приходится ни о чём беспокоиться. Я просто кручу педали. У нас хорошая команда. Фернандо 5-й среди очень сильных спринтеров, это знак, что он возвращается. Завтра у него будет ещё один шанс».

 

 Давид Деккер (Jumbo-Visma): «У меня была хорошая позиция, но пришлось начинать спринт издалека. В конце спринта мне не хватило сил обойти Беннетта. Я научился тому, что на последних километрах надо занимать позицию как можно лучше и следить, что делают соперники и их команды. Надо стараться следовать за ними, если ты сам не на самой выгодной позиции. Сегодня я снова взял несколько очков. Теперь моя цель – удержать зелёную майку. Победа в классификации по очкам  стала бы великолепным итогом на моей первой гонке в команде Jumbo-Visma».

 

Результаты 6 этапа Тура ОАЭ-2021

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2021 UAE Tour многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. SportSpirit

    Вчера, 23:09 | Регистрация: 4.05.2019

    Потеряв Беннета в 2019, Бора по-прежнему остается без больших спринтерских побед.

     

    А Беннет нашелся: https://www.youtube.com/watch?v=qKs5o8ZQx-I boast

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Комментарии

  • SportSpirit
    Дубль Сэма Беннетта на Туре ОА ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Потеряв Беннета в 2019, Бора по-прежнему остается без больших спринтерских побед.

     

    А Беннет нашелся: https://www.youtube.com/watch?v=qKs5o8ZQx-I boast

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото
    Москетти упал и сильно ободрался. Бедро сильно кровоточило.
  • patar
    Тур ОАЭ-2021. Этап 6 (4)
    patar-Фото

    Почему Москетти сошел?

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото

    "The team later confirmed to Cyclingnews that Polanc had given Poga?ar a nudge forward in the final 100 metres, as the bunch was sprinting for the line."

    Поланц подтолкнул Погачара вперед на последних 100 метра во время группового спринта.

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото

    Хм. И кто кого тянул? Для Полланца то очки и секунды не важны, а вот Погачар не только 10 сек от Адама потерял, но и лишился лидерства в очковой классификации. 

  • SportSpirit
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ма ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Жду борьбы командных тактик от DQS И AGR)

  • Mike790
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    Mike790-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Mike790
    Интересно, что с Иваном Сосой , аж 20мин проиграл на этапе. Вроде Альп-д’Юэз взял недавно.

    С Сосой тоже самое что и с Ганной. Они долго работали впереди пелотона, догоняя отрыв, потом сдали смену Ривере с Мартинесом и отошли назад.
    Аа, спс. То не смотрел гонку
  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Mike790
    Интересно, что с Иваном Сосой , аж 20мин проиграл на этапе. Вроде Альп-д’Юэз взял недавно.

    С Сосой тоже самое что и с Ганной. Они долго работали впереди пелотона, догоняя отрыв, потом сдали смену Ривере с Мартинесом и отошли назад.

  • Mike790
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    Mike790-Фото

    Интересно, что с Иваном Сосой , аж 20мин проиграл на этапе. Вроде Альп-д’Юэз взял недавно.

  • motte
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    motte-Фото
    Спасибо, Оль, но вот верю я в него.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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