Дубль Сэма Беннетта на велогонке Париж-Ницца-2021

Сэм Беннетт – победитель 5 этапа Париж-Ницца-2021

30-летний ирландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт сделал дубль, выиграв второй этап на велогонке Париж-Ницца-2021. После победы на 1-м этапе он выиграл 5-й этап, опередив Насэра Буанни (Arkea-Samsic) и ПаскаляАкермана (Bora-hansgrohe).

Несмотря на то, что перед финальным километром Сэм Беннетт временно потерял колесо своего развозящего Михаэля Мёркёва, он нашёл силы вновь вовремя вернуться в поезд своей команды. Чемпион Даннии вновь проявил себя как один из лучших развозящих мирового пелотона. Сэму Беннетту оставалось дождаться финальных 200 метров. Как только он спуртовал, стало ясно, что никто из соперников не сможет его обойти.

Примож Роглич (Jumbo-Visma), несмотря на падение за 35 км до финиша, благополучно финишировал в общей группе и сохранил майку лидера «Дороги к солнцу».

© Deceuninck - Quick-Step - ©Bas Czerwinski / Getty Images - Photo credit: ©Bas Czerwinski / Getty Images

Сэм Беннетт: «После второго этапа был разочарован. Поэтому так счастлив сейчас, на последнем для спринтеров этапе. Фантастика, что Deceuninck-Quick Step одержала сегодня две победы. Я рад за Джулиана и горжусь духом «Стаи волков», который проявляет вся команда независимо от обстоятельств.

Большое спасибо всей команде, без которой я ничего не смог бы сделать. Они снова невероятно отработали. Развоз был потрясающим, я очень счастлив, что удержал линию. Михаэль всегда вывозит меня, большинство моих результатов я завоевал благодаря ему. Когда я на его колесе, знаю, что моя единственная задача – удержаться и не паниковать. Сегодня я снова это повторил, великолепно, что принёс команде ещё одну победу на этой гонке, которую так люблю».

Насэр Буанни (Arkea-Samsic): «Меня идеально развезли Клеман Руссо и Дэн Маклей. Но у меня возникла небольшая механическая проблема. Я ехал на 54х11, и не смог переключиться с 11 звезды. Сделал всё, что мог, чтобы остаться на колесе Сэма Беннетта, постарался удержаться как можно дольше. Форма у меня есть. Я финишировал вторым и третьим с начала сезона. Но когда ты спринтер, то хочешь победы. Расстроен. Жду субботы на следующей неделе, но для начала нужно доехать эти три этапа, на которых можно ещё больше поднять мой уровень, чтобы подойти к Милан-Сан-Ремо в лучшей форме».

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Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe): «После неудачи на втором этапе мы были предельно мотивированы показать сегодня хороший результат. Маршрут подходил для спринтеров, мы ждали, что за победу придётся бороться в общем спринте. Мы подошли к спринтеру немного неправильно. Мне пришлось спуртовать слишком издалека. В финале Сэм атаковал, но я не смог за ним последовать. Финишировал в итоге третьим - не победа, но всё же подиум».