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Дубль Сэма Беннетта на велогонке Париж-Ницца-2021

Сэм Беннетт – победитель 5 этапа Париж-Ницца-2021

 

 

  30-летний ирландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт сделал дубль, выиграв второй этап на велогонке Париж-Ницца-2021. После победы на 1-м этапе он выиграл 5-й этап, опередив Насэра Буанни (Arkea-Samsic) и ПаскаляАкермана (Bora-hansgrohe).

 

  Несмотря на то, что перед финальным километром  Сэм Беннетт временно потерял колесо своего развозящего Михаэля Мёркёва, он нашёл силы вновь вовремя вернуться в поезд своей команды. Чемпион Даннии вновь проявил себя как один из лучших развозящих мирового пелотона. Сэму Беннетту оставалось дождаться финальных 200 метров. Как только он спуртовал, стало ясно, что никто из соперников не сможет его обойти.

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma), несмотря на падение за 35 км до финиша, благополучно финишировал в общей группе и сохранил майку лидера «Дороги к солнцу».

 

Дубль Сэма Беннетта на велогонке Париж-Ницца-2021

 

Дубль Сэма Беннетта на велогонке Париж-Ницца-2021

© Deceuninck - Quick-Step - ©Bas Czerwinski / Getty Images - Photo credit: ©Bas Czerwinski / Getty Images

 

 

 

  Сэм Беннетт: «После второго этапа был разочарован. Поэтому так счастлив сейчас, на последнем для спринтеров этапе. Фантастика, что Deceuninck-Quick Step одержала сегодня две победы. Я рад за Джулиана и горжусь духом «Стаи волков», который проявляет вся команда независимо от обстоятельств.

 

  Большое спасибо всей команде, без которой я ничего не смог бы сделать. Они снова невероятно отработали. Развоз был потрясающим, я очень счастлив, что удержал линию. Михаэль всегда вывозит меня, большинство моих результатов я завоевал благодаря ему. Когда я на его колесе, знаю, что моя единственная задача – удержаться и не паниковать. Сегодня я снова это повторил, великолепно, что принёс команде ещё одну победу на этой гонке, которую так люблю».

 

  Насэр Буанни (Arkea-Samsic): «Меня идеально развезли Клеман Руссо и Дэн Маклей. Но у меня возникла небольшая механическая проблема. Я ехал на 54х11, и не смог переключиться с 11 звезды. Сделал всё, что мог, чтобы остаться на колесе Сэма Беннетта, постарался удержаться как можно дольше. Форма у меня есть. Я финишировал вторым и третьим с начала сезона. Но когда ты спринтер, то хочешь победы. Расстроен. Жду субботы на следующей неделе, но для начала нужно доехать эти три этапа, на которых можно ещё больше поднять мой уровень, чтобы подойти к Милан-Сан-Ремо в лучшей форме».

 

Дубль Сэма Беннетта на велогонке Париж-Ницца-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe): «После неудачи на втором этапе мы были предельно мотивированы показать сегодня хороший результат. Маршрут подходил для спринтеров, мы ждали, что за победу придётся бороться в общем спринте. Мы подошли к спринтеру немного неправильно. Мне пришлось спуртовать слишком издалека. В финале Сэм атаковал, но я не смог за ним последовать. Финишировал в итоге третьим - не победа, но всё же подиум».

 

 

Результаты 5 этапа Париж-Ницца-2021

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Париж - Ницца Paris-Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Тони Мартин сошёл с велогонки ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    со стороны UCI так много разговоров о безопасности, а поставить мужика с флажком не может. Столбик стоит посреди асфальтового полотна на внешнем радиусе поворота, куда выносит естественным образом. Тони в тот момент как раз поворачивал голову назад, поэтому возможности вовремя увидеть столб там, где его быть не должно, у него не было. Спортсмены ломают кости, а UCI говорит "не обнимайтесь".

  • SportSpirit
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    SportSpirit-Фото

    У Жужу легкий нрав! Хоть и горячий) 

     

    Кажется, только вчера он терпел нелепые поражения на LBL и RDR в компании тех же соперников, а сейчас - впереди! Интересно сопоставлять. Хотя на этом этапе я болела за Алмейду. Уверена, он свое еще зацепит)  

  • SportSpirit
    Тео Геоган Харт сошёл с гонки ... (6)
    SportSpirit-Фото

    После падения и схода Порта мелькнула мысль, что в будущем главное не ставить его в связку с Томасом. Иначе каждый бочок, банановая кожура, капля масла, неудачно едущий или стоящий моцик превратится в сплошную фантасмогорию.smoke

     

    Через 2 этапа падает и сходит Тао.

     

    Цитата: SportSpirit

    06.03.2021.
    Порт в роли дометика Тао по умолчанию или дорога рассудит?

     

    Дорога справедливей,

    чем госпожа удача,

    даже если сразу

    нам кажется иначе!

  • VeloVelo
    Ярослав Попович: Дневники спор ... (34)
    VeloVelo-Фото

    Уже 5 лет как Попо не пишет. 

  • Mike790
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    Mike790-Фото

    Цитата: Pinkerton
    Включил смотреть гонки в повторе, решил начать с просмотра ПН, а там Атар, как назло возьми да и ляпни, что Квики сегодня в ударе, мол вчера день Юмбо, а сегодня день Квиков.

    Включил ТА, и со слов Атара сразу подумал, что Алмейда выиграет, а оно вон, как оказалось.
     
    Жулиана ничему жизнь не учит, опять руки рано поднял на финише, Мэтью чуть не наказал его за это :)

    Волчьей стае респект, классная команда!

    Так - же, вчера Отар ляпнул после финиша этапа ТА, что день Юмбо. Этап ПН смотреть уже не интересно было. Неужели горе комментатор не понимает этого.

  • kimi
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    kimi-Фото

    рад что наконец зейц поехал гонку. давно не было его

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    RVL-Фото
    Алафилип чуть опять не доигрался.
    Наглец ещё тот.)
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    RVL-Фото
    Кадэнс, Кадэнс)
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    RVL-Фото
    С матча ...)
  • GTX
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (20)
    GTX-Фото
    Цитата: RVL
    Отар на пн.))
    Да норм комментатор.
    Вы вероятно не слышали пришествия отара.))
    Все приходит)
    ЗЫ . Лизу знаете? )
    ) Тур Швейцарии на Матче, это сложно забыть

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