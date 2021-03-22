Первая победа Сэма Беннетта на классике Мирового тура

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:59
Сэм Беннетт – победитель Oxyclean Classic Brugge-De Panne-2021
30-летний ирландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт за свою карьеру одержал 54 победы, но впервые выиграл классику, входящую в список гонок Мирового тура UCI. На Oxyclean Classic Brugge-De Panne-2021, завершившейся общим спринтом, он с большим запасом опередил Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix) и Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe).
Это пятая победа Сэма Беннетта с начала сезона в общих спринтах. Михаэль Мёркёв вновь был последним развозящим Сэма Беннетта, который за 200 м до финиша спуртовал с колеса опытного датского гонщика и не оставил шансов соперникам.
© Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images
Сэм Беннетт: «Великолепный день для меня и команды. Победу на однодневной гонке Мирового тура ждал много лет, очень счастлив, что сегодня её добился. Ребята фантастически отработали, не теряли спокойствия, весь день работали ради этого результата. Не хватает слов благодарности. На последних метрах я ни на кого не смотрел, просто провёл свой спринт. Эта победа важна для нас, потому что у нас бельгийские спонсоры. Команда уверена в своих силах, что великолепно перед следующими гонками».
© BORA - hansgrohe / Bettiniphoto
Паскаль Акерман: «Мы планировали завершить гонку общим спринтом. Некоторые команды попытались порвать пелотон, но мы были очень внимательны. Их усилия не увенчались успехом. Финал был довольно хаотичным. На последних километрах пелотон растянулся, затем началась серия коварных поворотов перед финишной прямой. Команда Deceuninck-Quick Step очень мощно развозила, я попробовал обойти Сэма, но сегодня он просто был сильнейшим, я закончил на третьем месте».
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