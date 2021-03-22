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Первая победа Сэма Беннетта на классике Мирового тура

Сэм Беннетт – победитель Oxyclean Classic Brugge-De Panne-2021

 

 

  30-летний ирландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт за свою карьеру одержал 54 победы, но впервые выиграл классику, входящую в список гонок Мирового тура UCI. На Oxyclean Classic Brugge-De Panne-2021, завершившейся общим спринтом, он с большим запасом опередил Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix) и Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe).

 

  Это пятая победа Сэма Беннетта с начала сезона в общих спринтах. Михаэль Мёркёв вновь был последним развозящим Сэма Беннетта, который за 200 м до финиша спуртовал с колеса опытного датского гонщика и не оставил шансов соперникам.

 

Сэм Беннетт – победитель Oxyclean Classic Brugge-De Panne-2021

 

Сэм Беннетт – победитель Oxyclean Classic Brugge-De Panne-2021

 

 © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Сэм Беннетт: «Великолепный день для меня и команды. Победу на однодневной гонке Мирового тура ждал много лет, очень счастлив, что сегодня её добился. Ребята фантастически отработали, не теряли спокойствия, весь день работали ради этого результата. Не хватает слов благодарности. На последних метрах я ни на кого не смотрел, просто провёл свой спринт. Эта победа важна для нас, потому что у нас бельгийские спонсоры. Команда уверена в своих силах, что великолепно перед следующими гонками».

 

Сэм Беннетт – победитель Oxyclean Classic Brugge-De Panne-2021

 

© BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Паскаль Акерман: «Мы планировали завершить гонку общим спринтом. Некоторые команды попытались порвать пелотон, но мы были очень внимательны. Их усилия не увенчались успехом. Финал был довольно хаотичным. На последних километрах пелотон растянулся, затем началась серия коварных поворотов перед финишной прямой. Команда Deceuninck-Quick Step очень мощно развозила, я попробовал обойти Сэма, но сегодня он просто был сильнейшим, я закончил на третьем месте».

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck - Quick Step Oxyclean Classic Brugge-De Panne

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Комментарии

  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (11)
    velodoctor-Фото

    Что это за состав у инеоса, я честно иногда офигеваю. 5 гонщиков могут быть капитанами и бороться за подиум или победу. 

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (11)
    RVL-Фото

    Николай, не обращайте внимания! 

    Ваши комментарии интересно читать, несмотря на нюансы

  • error
    Классики Париж-Рубэ-2021, E3 S ... (6)
    error-Фото

    Пипец...даже жена знает что в этот день не трогать... и просит звать когда вручают булыжник...

    не верю что не проведут... нельзя это.....

  • MVDP
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (11)
    MVDP-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Да Вальвера заслуживает уважения. В таком возрасте и так хорош. Кинтано попытался с Вальверо поработать, но потом пропал куда-то. Закарина совсем не было видно. Этот этап всех поставил по местам.
    Вальвера, верим!
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    А кто то недавно говорил здесь, что ИНЭОС готовится и выкладывается/валит только на ТдФ, однако неправда) А Карапаз да, бойко начинал, а потом каг бэ иссяк, но там у них просто моща: Йейтс, Тосмас, Порт, и, собственно, Карапаз.

    Что касается Вальверде, то приятно удивило (и доказало в который раз его величие), что ветеран первым начинал на горе, держался (хоть и выпадал), но в итоге заехал в "призы".

    Отдельный реверанс Ванхоуке Чавесу, Кинтане и Куссу, зачем только колумбиец (тот что Наиро) и американец сбавили (?) могли бы с Адамом и поБодаться до конца.

    Цитата: Walther
    Ну что, есть шанс увидеть финальный подиум из представителей только одной команды...

    Баба-Яга BikeExchange против)

    Цитата: Николай Н.
    Да Вальвера заслуживает уважения. В таком возрасте и так хорош. Кинтано попытался с Вальверо поработать, но потом пропал куда-то. Закарина совсем не было видно. Этот этап всех поставил по местам.

    Завтра ещё один горный этап с финишем в крутую.

    Николай вы опять за свое...ну, с "Кинтано" то понятно, а с чего ваш когда то "Вальвердо" стал в этом сезоне "Вальверо" ! У вас клавиши на клавиатуре западают или может залипают? Кстати, Ильнур обиделся на вас, что вы его "Закарино" не написали mail1

  • Tomahawk
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2 (17)
    Tomahawk-Фото

    Цитата: Earl57

    У СК есть любимчики и есть гонщики, которых он недолюбливает, мягко говоря. И говорит о тех и других соответственно. Что-то недоскажет, что-то прибавит от себя для драматизма и красного словца... Репортажи СК - это литературное творчество и не стоит об этом забывать.

    У СК каждая отдельно взятая трансляция, как телеспектакль) Много раз ловил себя на мысли, что именно это и удерживает меня на 6-часовых репортажах с того же Тура. Любимчики - это да, их много! Хотелось бы уточнить, кого, по вашему мнению, он недолюбливает?

  • close2you
    Неделя Коппи и Бартали-2021. Э ... (1)
    close2you-Фото
    Соса подкачал...
  • Walther
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (11)
    Walther-Фото

    Цитата: GTX
    Цитата: Walther
    Ну что, есть шанс увидеть финальный подиум из представителей только одной команды...
    Карапас подкачал

    Дык это... Йейтс, Порт, Томас.

  • Murat
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (11)
    Murat-Фото
    Адам .Е. молодец сильно.
  • kabachok
    Классики Париж-Рубэ-2021, E3 S ... (6)
    kabachok-Фото

    Рубэ единственная гонка, которую ждёшь весь год.

    бидапичаль....

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
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5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
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