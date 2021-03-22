Первая победа Сэма Беннетта на классике Мирового тура

А кто то недавно говорил здесь, что ИНЭОС готовится и выкладывается/валит только на ТдФ, однако неправда) А Карапаз да, бойко начинал, а потом каг бэ иссяк, но там у них просто моща: Йейтс, Тосмас, Порт, и, собственно, Карапаз.

Что касается Вальверде, то приятно удивило (и доказало в который раз его величие), что ветеран первым начинал на горе, держался (хоть и выпадал), но в итоге заехал в "призы".

Отдельный реверанс Ванхоуке Чавесу, Кинтане и Куссу, зачем только колумбиец (тот что Наиро) и американец сбавили (?) могли бы с Адамом и поБодаться до конца.

Цитата: Walther

Ну что, есть шанс увидеть финальный подиум из представителей только одной команды...

Баба-Яга

BikeExchange против)

Цитата: Николай Н.

Да Вальвера заслуживает уважения. В таком возрасте и так хорош. Кинтано попытался с Вальверо поработать, но потом пропал куда-то. Закарина совсем не было видно. Этот этап всех поставил по местам.

Завтра ещё один горный этап с финишем в крутую.

Николай вы опять за свое...ну, с "Кинтано" то понятно, а с чего ваш когда то "Вальвердо" стал в этом сезоне "Вальверо" ! У вас клавиши на клавиатуре западают или может залипают? Кстати, Ильнур обиделся на вас, что вы его "Закарино" не написали