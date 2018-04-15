Падения и сходы на 12-м этапе Джиро д’Италия-2021

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 21:57
Шесть гонщиков сошли с гонки во время 12-го этапа Джиро д’Италия-2021
На 12-м этапе с Джиро д’Италия-2021 сошли шесть гонщиков: Алессандро Де Марки и Алекс Даусетт (Israel Start Up Nation), Марк Солер (Movistar), Джино Медер (Bahrain Victorious), Фаусто Маснада (Deceuninck-Quick Step) и Кобе Гооссенс (Lotto Soudal).
35-летний итальянский велогонщик команды Israel Start Up Nation Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) упал через 27 км после старта этапа и гонку покинул в машине скорой помощи. В самом начале этапа Де Марки атаковал и пытался сформировать отрыв.
Как сообщила команда Israel Start Up Nation, у Алессандро Де Марки перелом правой ключицы, шесть сломанных рёбер, а также перелом первого и второго грудных позвонков. Через несколько часов после схода с этапа Алессандро Де Марки из больницы передал через команду, что он «в порядке».
27-летний испанский велогонщик команды Movistar Марк Солер, который перед стартом 12 этапа шёл 11-м в генеральной классификации, также пострадал при падении. Он пытался вернуться в гонку, получив помощь врача, но затем через 60 км после старта команда Movistar сообщила, что Солер вынужден сойти. Рентген и осмотр показали, что переломов у Солера нет, но у него сильный ушиб левой стороны грудной клетки, который, к счастью, не привёл к затруднению дыхания.
25-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Кобе Гооссенс (Kobe Goossens) также сошёл с гонки из-за последствий падения в начале 12 этапа, он травмировал правую руку.
24-летний швейцарский велогонщик команды Bahrain-Victorious Джино Медер (Gino Mäder), выигравший 6-й этап Джиро д’Италия-2021 и носивший три этапа синюю майку лучшего горного гонщика, сошёл из-за последствий падения на 11-м этапе.
27-летний итальянский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фаусто Маснада (Fausto Masnada) сошёл с гонки из-за тендинита колена.
32-летний британский гонщик команды Israel Start Up Nation Алекс Даусетт (Alex Dowsett) сошёл на 12-м этапе из-за проблем с желудком.
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