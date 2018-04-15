Падения и сходы на 12-м этапе Джиро д’Италия-2021

Astanaforever

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20) Тяготит, что гранды уже закономерно как положено отдают победы отрывам. Не хотят напрягаться. 10 минут это уже наглость с их стороны.

VeloVelo

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20) Лучший комментарий недели.

SportSpirit

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20) Судя по вдруг возникшему дуэту, продюсеры русскоязычной версии Евроспорт читают этот форум?) Тогда читайте дальше: - "паручасовое соло" Отара запомнилось как нытье старого деда у подъезда по поводу высказываний какого-то дезкого португальского пацанчика. Кстати, ничего подобного (в том ключе, как это преподносилось) Алмейда не говорил. Но порадовала гипотеза, что Алмейда не желал спускаться за Ремко, т.к. хотел помочь будущему товарищу по команде Бухману. Ипа...нуЦЦо! Простите мне мой итальянский, синьоры и синьориты - начало дуэта напоминало стрим на фоне гонки двух приятелей, которые давно не виделись, да и не очень-то хотели, но конъюнктура так сложилась) - ближе к финишу этапа было пару минут зажигательного комментирования из пары часов эфира, как исключение. Один раз я прям улыбнулась, когда Отар пресек вдруг возникший монолог СК про ... вы не поверите!) велотуфли, когда 4-ке оставалось меньше 5 км до финиша. СК перебивал Отара часто, иногда извинялся. - разная громкость звука резала ухо! Посыл у меня конструктивный) И тут вопрос к комментатрорам: для кого они комментируют? Кто смотрит вело регулярно... ну вы поняли . Новичкам, кто просто включил эфир, потому что это многочасов в сетке - ну это мало интересно. 3-4 года назад я подсаживала на эфиры ГТ людей, далеких от вело, в том числе за счет познавательного комментирования, интересного широкой аудитории. И это не 50 оттенков несерых велотуфель)



Что до этапа) AG2R проводит, возможно, лучший ГТ после TDF-2017. Эмоционально, эффективно - красавцы! Все-таки не классики они. Невозможно перепрошить дух команды одним именем, даже если это имя ОЧ. Порадовал Нибали своим дерзким драйвом на спуске! Ни Чикко (функционально), ни Джанни (технически) не смогли поддержать его порыв. Зачем? Да потому что сегодня он почувствовал, что может. И смог! Сегодня Акула поймал свою волну. Такие моменты украшают гонку. Но это для ценителей. Конечно, эту ценность можно донести и широкой аудитории. Если хотеть.



Ну и ночной P.S. 20.05. празднует свой ДР Крис Фрум, уникальный пассионарий шоссейного велоспорта + официальная статистика) этот факт сам по себе - достойный упоминания, а учитывая его фантастический побег на Финестре - тем более.

Arciv

Падения и сходы на 12-м этапе ... (1) Капец,столько сильных гонцов в один день

patar

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20) Просто наконец-то пау3ы 3аполнял Курдюков, а Отар ра3бавлял 3анудные лекции СК. ожет они наконец поняли, что толпой веселей?

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20) Цитата: kwwk Обсолютно прогнозируемый этап, все генералы уже смотрят на субботу.

Очень не понятны действия Нибали.

Если не боятся, так точно опасаются дЗонколана...там будет "сущий ад". А мне действия Нибсс понравились: рискнул и пошёл до конца, зная, что мало что возьмёт. Но приподал урок спуска всем (особенно Москону) и показал/доказал, что рано и не надо ещё списывать "деда". Тот случай когда коменты под этом интересней самого этапа) особенно улыбнуло за "мистер пауза" ? Дуэт СК & ОМ не впечатлил; Сергей как всегда бодрствовал, Отар думал и считал минуты когда у него будет слово.Если не боятся, так точно опасаются дЗонколана...там будет "сущий ад". А мне действия Нибсс понравились: рискнул и пошёл до конца, зная, что мало что возьмёт. Но приподал урок спуска всем (особенно Москону) и показал/доказал, что рано и не надо ещё списывать "деда".

salomon

Джиро д'Италия-2021. Результа ... (20) Цитата: SVS Он говорил о том, что негоже гонщику пусть и не прямо, но всё-таки осуждать командную стратегию и тактику. Это может заставить руководство новой команды Алмейды задуматься, а не будет ли тот также поступать и у них...

Ну ясно ж, шо Алмейда затаил обиду на директоров. Не хотел он работать на Эвенпула. Его заставили. Ну ясно ж, шо Алмейда затаил обиду на директоров. Не хотел он работать на Эвенпула. Его заставили.

Astanaforever

Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (7) Завтра можно включить Евроспорт за один км.до финиша . Ждём послезавтра.

Николай Н.

Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (2) Андалусия сейчас стала интересней Джиры. Мовистар сильней всех на голову. Хорошо сработали. Лопес стал лидером.

levonardo

Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (7) Сагану надо ехать в отрыв за промежутком и победой) Кроме Кофидиса и Квебеки Ассос догоняльщиков особо не будет. Может Эмираты ещё