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Первый подиум Марка Кэвендиша в команде Deceuninck-Quick Step

Марк Кэвендиш: «Я подзабыл, что значит бороться в спринте»

 

  На третьей с начала сезона гонке 35-летний британский велогонщик Марк Кэвендиш принёс своей новой команде Deceuninck-Quick Step подиум.  На классике Гран-при Жана-Пьера Монсере (Grote prijs Jean-Pierre Monsere)-2021 Мкрк Кэвендиш занял 2-е место.

 

  Велогонка завершилась общим спринтом. 28-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Тим Мерлье (Tim Merlier) атаковал за 150 м и обошёл соперников со значительным запасом. Марк Кэвендиш отреагировал на ускорение, спринтовав с колеса своего товарища по команде Берта Ван Лерберга. Но разрыв был уже слишком велик, и Кэвендиш финишировал 2-м, обойдя 33-летнего бельгийского гонщика команды Bingoal - Wallonie Bruxelles Тимоти Дюпона (Timothy Dupont).

 

 

 

Photo credit: ©Luc Claessen/Getty Images/Deceuninck-Quick Step Team

 

  Марк Кэвендиш: «Если честно, я даже подзабыл, что значит бороться в спринте. Немного разочарован, потому что команда контролировала гонку, а я чувствовал себя отлично. Но Мерлье умно атаковал. На пути к финалу Берта зажали, что всегда случается, когда все ребята пелотона направляются на одну сторону дороги. Я отреагировал, когда Тим поехал по правой стороне, но уже появился просвет.

 

  Я рад, что поднялся на подиум, но в то же время расстроен, как уже говорил. Следующий мой старт -  Nokere Koerse, гонку, в которой раньше участвовал. Посмотрим, как получится там. Я люблю выступать во Фландрии, наслаждаюсь каждым моментом гонок. Мы будем стараться на следующих велогонках».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step Grote prijs Jean-Pierre Monsere

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Комментарии

  • Серафим
    Париж-Ницца-2021. Этап 1 (4)
    Серафим-Фото
    Вообще не понимаю, когда бесконечно крутят одни и те же заставки круглосуточно и круглогодично.
    К примеру, дикие вопли Мадьо интересно было послушать пару раз. Через пару месяцев уже начинается нервный тик и кровь из ушей.
    Вредители в Евроспорте делают антирекламу каналу.
  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2021. Этап 1 (4)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап как всегда спринтерский. И видно Бэннету пока равных нет.

  • Александра
    Ричи Порт сошёл с Париж-Ницца- ... (4)
    Александра-Фото

    Опять!!??

  • levonardo
    GP Industria & Artigianato-202 ... (6)
    levonardo-Фото
    Цитата: velodoctor
    Кстати газпром русвело тоже ехал там. 
    Да, за 80км Ильнур упал, сломал туфлю, потерял 3 минуты, догнал, но на финал не хватило сил.
  • EL-Fenomeno
    Ричи Порт сошёл с Париж-Ницца- ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот, так сказать: ожидаемость и реальность

    Цитата: SportSpirit
    Порт в роли дометика Тао по умолчанию или дорога рассудит? 

    Цитата: veloliveuser
    да, интересно будет понаблюдать за Портом в "новой" команде. пожелаю ему раскрыть недораскрытое... хотя в инеос ли?

    Наверное самый невезучий велогонщик в пелотоне...и как с этим бороться вот уже столько лет ?(!

  • Woterman 1980
    Ричи Порт сошёл с Париж-Ницца- ... (4)
    Woterman 1980-Фото
    Непонятно только, почему его Рохан Денис на колесе возит, если Денис сам может претендовать на победу на Париж Ницце, учитывая его горный ход и разделку
  • velodoctor
    GP Industria & Artigianato-202 ... (6)
    velodoctor-Фото

    Кстати газпром русвело тоже ехал там. 

  • RVL
    Париж-Ницца-2021. Этап 1 (4)
    RVL-Фото
    Спринтер момента?
    ЗЫ. В заставке на еврике Ричи на BMC воткнулся в мотоцикл. Где фрум кроссом занимался в велотуфлях. Сколько можно это крутить? /Вопрос в небо и режиссёрам еврика/
  • close2you
    Grote prijs Jean - Pierre Mons ... (3)
    close2you-Фото
    Мерлиер успел оглянуться и руки поднять... там явно "почти" не было ))
  • SportSpirit
    Париж-Ницца-2021. Этап 1 (4)
    SportSpirit-Фото

    "Паскаль Аккерман первым начал спринт и опять слишком рано" - как долго будет применим этот рефрен?) 

     

    Сэм Бэннет - объективно лучший спринтер момента и только набирает обороты!

     

    Не так страшен Factor для Фрума, как Pinarello для Порта) надеюсь, без серьезных повреждений для Ричи, но симптоматично. 

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