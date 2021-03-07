Первый подиум Марка Кэвендиша в команде Deceuninck-Quick Step

Марк Кэвендиш: «Я подзабыл, что значит бороться в спринте»

На третьей с начала сезона гонке 35-летний британский велогонщик Марк Кэвендиш принёс своей новой команде Deceuninck-Quick Step подиум. На классике Гран-при Жана-Пьера Монсере (Grote prijs Jean-Pierre Monsere)-2021 Мкрк Кэвендиш занял 2-е место.

Велогонка завершилась общим спринтом. 28-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Тим Мерлье (Tim Merlier) атаковал за 150 м и обошёл соперников со значительным запасом. Марк Кэвендиш отреагировал на ускорение, спринтовав с колеса своего товарища по команде Берта Ван Лерберга. Но разрыв был уже слишком велик, и Кэвендиш финишировал 2-м, обойдя 33-летнего бельгийского гонщика команды Bingoal - Wallonie Bruxelles Тимоти Дюпона (Timothy Dupont).

Photo credit: ©Luc Claessen/Getty Images/Deceuninck-Quick Step Team

Марк Кэвендиш: «Если честно, я даже подзабыл, что значит бороться в спринте. Немного разочарован, потому что команда контролировала гонку, а я чувствовал себя отлично. Но Мерлье умно атаковал. На пути к финалу Берта зажали, что всегда случается, когда все ребята пелотона направляются на одну сторону дороги. Я отреагировал, когда Тим поехал по правой стороне, но уже появился просвет.

Я рад, что поднялся на подиум, но в то же время расстроен, как уже говорил. Следующий мой старт - Nokere Koerse, гонку, в которой раньше участвовал. Посмотрим, как получится там. Я люблю выступать во Фландрии, наслаждаюсь каждым моментом гонок. Мы будем стараться на следующих велогонках».