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Хет-трик Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

Марк Кэвендиш принёс велокоманде Deceuninck-Quick Step 800-ю победу

 

 

  Марк Кэвендиш третий день подряд приносит велокоманде Deceuninck-Quick Step победы. Выиграв спринт на 4-м этапе Тура Турции-2021, 35-летний британский спринтер довёл количество побед, одержанных велогонщиками за всю историю существования команды Патрика Лефевра, до 800.

 

Хет-трик Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

©Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin/ Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin/ Getty Images

 

  На 4-м этапе, финишировавшем в Кемере, команда Deceuninck-Quick Step контролировала ситуацию в гонке, отрыв дня был нейтрализован за 20 км до финиша. На финальных 10 км гонщики Deceuninck-Quick Step вышли вперёд, Фабио Якобсен также включился в работу развозящего поезда перед тем, как Стейн Стеелс растянул пелотон мощной протяжкой. Шейн Арчбольд и Альваро Ходж вывозили Марка Кэвендиша на финальных километрах.

 

 Большой завал за 150 м до финиша произошёл уже за спиной группы лидировавших спринтеров. Британский спринтер третий раз подряд на Туре Турции-2021 обошёл Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix), а чемпион Польши Станислав Анёлковски (Bingoal Pauwels Sauces WB) на втором подряд этапе занял третье место.

Хет-трик Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

 

Хет-трик Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

 

Хет-трик Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

 

Хет-трик Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

©Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin/ Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin/ Getty Images

 

  Марк Кэвендиш: «Мне приятно, но, если честно, не важно, какая победа подряд. Просто хорошо снова побеждать. Великолепно, что в меня верит команда, я благодарен им за это. В начале года всё, что я хотел – выиграть гонку, а теперь сделал это трижды. Горжусь, что довёл количество побед команды Deceuninck-Quick Step до 800, но для меня самое главное  - быть частью этой семьи, что для меня честь.

 

  Самым важным сегодня была не моя победа, а то, как далеко на этом этапе продвинулся Фабио. Было радостно видеть, как он феноменально работает для команды и наслаждается гонкой. То, что он здесь, мотивирует меня бороться в финале. Я горжусь, что у меня такие потрясающие товарищи по команде, по большому счёту, именно они делают гонку такой особенной.

 

  Невероятно горжусь, что эта победа стала 800-й для команды, для меня это большая честь, но ещё раз хочу подчеркнуть, что она стала возможной только благодаря этой особенной команде. Все упорно работали ради этого количества побед с 2003 года – гонщики и персонал».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы можем гордиться всеми - гонщиками, спортивными директорами, механиками, соньёрами, массажистами, спонсорами, болельщиками, потому что каждый внёс вклад в эти победы.

 

  Я счастливый менеджер не только потому, что у меня такая фантастическая команда, но и потому, что на протяжении всех этих лет каждый невероятно самоотверженно прилагал все свои силы и помогал команде Deceuninck-Quick Step подниматься на вершину и оставаться на ней. Добиться 800 побед   - это важная и незабываемая веха.

 

 Обещаю, что мы не остановимся на этом числе и продолжим делать всё, что в наших силах, чтобы добиваться ещё большего количества побед и писать историю».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step Тур Турции Presidential Cycling Tour of Turkey велогонка категории 2. Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Турции-2021. Этап 4 (9)
    VeloVelo-Фото

    Жду от Мамыкина чего-то интересного завтра.

     

  • Brodyazhnik
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 1 (4)
    Brodyazhnik-Фото
    Даже страшно переспросить падение кого?
  • salomon
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    salomon-Фото
    Пидкок бесспорно талантливый пацан, однако... подождём... Брабантсе - представительная гонка по составу, но по статусу всё таки - не монумент. Так что... Будем ждать побед малыша Пидкока на великих гонках.
  • EL-Fenomeno
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот так: тройка догоняла, тройка отъехала (Трентин попытался в одиночку - не пустили), тройка и разыграла "медали". Коснефрой там уже не секунд 7-8 подъехал к ним, а потом куда то пропал) Либо иссяк, либо те ввалили по настоящему.

    Цитата: BlAr
    Что-то Ван Арт совсем не ВАУт. Скорее его отправили в аут.

    Мне кажется ВВА уже перепахался за эту весну, хотя был спокоен как удав, и я думал, что на финише уделает всех "на изи", так сказать, но Трентин сдлася раньше времени (тот его рывок раньше наверное аукнулся), ну а Пидкок решил, ПЛЕВАТЬ, бронза у менет уже есть (КБК-2021), хочу золото - вот и состоялась победа №1 на шоссе молодого, юного и перспективного.   
      

  • uran
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    uran-Фото
    Ван Арт совсем никакой на финише, в отличи от Томаса, пару корпусов привез
  • Gottliche_Recht
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 1 (4)
    Gottliche_Recht-Фото
    *сердце
  • trismail
    Винченцо Нибали упал на тренир ... (2)
    trismail-Фото

    пишут про правое запястье, а на фото левое?!

  • EL-Fenomeno
    Тур Турции-2021. Этап 4 (9)
    EL-Fenomeno-Фото
    Озеров когда то сказал знаменитую фразу - "Что творят канадцы..." (с) Вот теперь и я хочу спросить: "что творит МК !?" Можно говорить о второсортности гонки, о соперниках из второго спринтерского эшелона, но извольте победа есть ПОБЕДА. И она считается, принося винеру очки, рейтинг да и деньги тоже. Поэтому для ветерана Кавэндиша у меня сейчас только аплодисменты. Завал жуткий, всем пострадавшим - здоровья и восстановления.
  • RVL
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    RVL-Фото

    Так из них ни кто не вкатывался и не ждал...)

  • Sezar
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    Sezar-Фото

    Ну так он еще малой, а значит прогрессирует быстрее. Скоро обоих кроссменов обставит по уровню и не только на шоссе. Главное, чтобы оставался цел и невредим.

    ЗЫ. Даже не стал вкатываться и ждать второго полугодия. Сразу за дело взялся..good

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