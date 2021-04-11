Хет-трик Марка Кэвендиша на Туре Турции-2021

Марк Кэвендиш принёс велокоманде Deceuninck-Quick Step 800-ю победу

Марк Кэвендиш третий день подряд приносит велокоманде Deceuninck-Quick Step победы. Выиграв спринт на 4-м этапе Тура Турции-2021, 35-летний британский спринтер довёл количество побед, одержанных велогонщиками за всю историю существования команды Патрика Лефевра, до 800.

©Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin/ Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin/ Getty Images

На 4-м этапе, финишировавшем в Кемере, команда Deceuninck-Quick Step контролировала ситуацию в гонке, отрыв дня был нейтрализован за 20 км до финиша. На финальных 10 км гонщики Deceuninck-Quick Step вышли вперёд, Фабио Якобсен также включился в работу развозящего поезда перед тем, как Стейн Стеелс растянул пелотон мощной протяжкой. Шейн Арчбольд и Альваро Ходж вывозили Марка Кэвендиша на финальных километрах.

Большой завал за 150 м до финиша произошёл уже за спиной группы лидировавших спринтеров. Британский спринтер третий раз подряд на Туре Турции-2021 обошёл Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix), а чемпион Польши Станислав Анёлковски (Bingoal Pauwels Sauces WB) на втором подряд этапе занял третье место.

©Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin/ Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin/ Getty Images

Марк Кэвендиш: «Мне приятно, но, если честно, не важно, какая победа подряд. Просто хорошо снова побеждать. Великолепно, что в меня верит команда, я благодарен им за это. В начале года всё, что я хотел – выиграть гонку, а теперь сделал это трижды. Горжусь, что довёл количество побед команды Deceuninck-Quick Step до 800, но для меня самое главное - быть частью этой семьи, что для меня честь.

Самым важным сегодня была не моя победа, а то, как далеко на этом этапе продвинулся Фабио. Было радостно видеть, как он феноменально работает для команды и наслаждается гонкой. То, что он здесь, мотивирует меня бороться в финале. Я горжусь, что у меня такие потрясающие товарищи по команде, по большому счёту, именно они делают гонку такой особенной.

Невероятно горжусь, что эта победа стала 800-й для команды, для меня это большая честь, но ещё раз хочу подчеркнуть, что она стала возможной только благодаря этой особенной команде. Все упорно работали ради этого количества побед с 2003 года – гонщики и персонал».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы можем гордиться всеми - гонщиками, спортивными директорами, механиками, соньёрами, массажистами, спонсорами, болельщиками, потому что каждый внёс вклад в эти победы.

Я счастливый менеджер не только потому, что у меня такая фантастическая команда, но и потому, что на протяжении всех этих лет каждый невероятно самоотверженно прилагал все свои силы и помогал команде Deceuninck-Quick Step подниматься на вершину и оставаться на ней. Добиться 800 побед - это важная и незабываемая веха.

Обещаю, что мы не остановимся на этом числе и продолжим делать всё, что в наших силах, чтобы добиваться ещё большего количества побед и писать историю».