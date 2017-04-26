Матье ван дер Пул: “Будет сложно выиграть у Погачара на Туре Фландрии, но я с радостью принимаю этот вызов”

Матье ван дер Пул о целях на сезон 2025 года и мечте

29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Матье ван дер Пул готовится к борьбе за седьмой титул чемпиона мира по велокроссу, но не забывает о сезоне на шоссе.

Его не слишком воодушевляет Тур де Франс, где в 2021 году он уже выиграл этап и примерял жёлтую майку лидера, о чём рассказал в интервью Sporza, где также раскрыл, что мечтает стать чемпионом мира в маунтинбайке, что предвкушает борьбу с Тадеем Погачаром на Туре Фландрии, и поэтому готов пожертвовать этапом Кубка мира по велокроссу в Бенидорме (19 января) ради работы в тренировочном лагере команды.

Матье ван дер Пул о Тур де Франс и возможном дебюте на Париж-Ницца

«Мне не очень нравится эта гонка. Я мало что могу выиграть на Туре кроме борьбы за победу на этапе и возможности надеть жёлтую майку. Лучше проеду пять гонок, в которых поборюсь за победу, чем 20 этапов, на половине которых за победы бороться не буду.

Когда в составе Яспер, моя цель - помогать ему выиграть как можно больше этапов. Мне это нравится, кроме того, это снимает с меня давление.

Новые гонки дают новый импульс. Поэтому Париж-Ницца может стать для меня вариантом вместо Тиррено-Адриатико, в которой я уже несколько раз участвовал».

Матье ван дер Пул о Туре Фландрии и Париж-Рубэ

Тадей Погачар не участвовал в Туре Фландрии в 2024 году, но в предстоящем сезоне лидер команды UAE Team Emirates планирует бороться за второй титул победителя на этом Монументе, где в 2023 году опередил Матье ван дре Пула. Но, в отличие от Тадея Погачара, Матье ван дер Пул является трёхкратным победителем Тура Фландрии, который выиграл в 2020, 2022 и 2024 году.

«Победа на Туре Фландрии и Париж-Рубэ в радужной майке чемпиона мира, возможно, стала главным событием в моей карьере. Это нечто совершенно уникальное.

Будет непросто победить Погачара, но этот вызов я с радостью приму. Мы думаем о том, как сократить разрыв до Погачара, потому что будет необходимо обойти его на Туре Фландрии. Может быть, получится это сделать, если немного изменить и усложнить тренировки. Именно поэтому я, например, пропускаю этап Кубка мира по велокроссу в Бенидорме, так в это время буду работать в тренировочном лагере команды, что поможет мне лучше подготовиться к весне.

В отличие от прошлого года, я, возможно, только до Париж-Рубэ, а не до Льеж-Бастонь-Льеж».

Матье ван дер Пул о маунтинбайке

«Если бы я мог выбирать, то хотел бы стать в этом году чемпионом мира в маунтинбайке. Пока мне это не удавалось, и мысль об этом постоянно крутится в голове. И у меня есть ещё один шанс попробовать стать олимпийским чемпионом в этой дисциплине - в Лос-Анжелесе в 2028. Почти наверняка это будут последние Олимпийские игры, в которых приму участие. Было бы великолепно попробовать завершить в Лос-Анжелесе на маунтинбайке».