VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Матье ван дер Пул: “Будет сложно выиграть у Погачара на Туре Фландрии, но я с радостью принимаю этот вызов”

Матье ван дер Пул о целях на сезон 2025 года и мечте

 

 

29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Матье ван дер Пул готовится к борьбе за седьмой титул чемпиона мира по велокроссу, но не забывает о сезоне на шоссе.

 

Его не слишком воодушевляет Тур де Франс, где в 2021 году он уже выиграл этап и примерял жёлтую майку лидера, о чём рассказал в интервью Sporza, где также раскрыл, что мечтает стать чемпионом мира в маунтинбайке, что предвкушает борьбу с Тадеем Погачаром на Туре Фландрии, и поэтому готов пожертвовать этапом Кубка мира по велокроссу в Бенидорме (19 января) ради работы в тренировочном лагере команды.

 

Матье ван дер Пул: “Будет сложно выиграть у Погачара на Туре Фландрии, но я с радостью принимаю этот вызов”

 

Матье ван дер Пул о Тур де Франс и возможном дебюте на Париж-Ницца

 

«Мне не очень нравится эта гонка. Я мало что могу выиграть на Туре кроме борьбы за победу на этапе и возможности надеть жёлтую майку. Лучше проеду пять гонок, в которых поборюсь за победу, чем 20 этапов, на половине которых за победы бороться не буду.

 

Когда в составе Яспер, моя цель - помогать ему выиграть как можно больше этапов. Мне это нравится, кроме того, это снимает с меня давление.

 

Новые гонки дают новый импульс. Поэтому Париж-Ницца может стать для меня вариантом вместо Тиррено-Адриатико, в которой я уже несколько раз участвовал».

 

 

Матье ван дер Пул о Туре Фландрии и Париж-Рубэ

 

Тадей Погачар не участвовал в Туре Фландрии в 2024 году, но в предстоящем сезоне лидер команды UAE Team Emirates планирует бороться за второй титул победителя на этом Монументе, где в 2023 году опередил Матье ван дре Пула. Но, в отличие от Тадея Погачара, Матье ван дер Пул является трёхкратным победителем Тура Фландрии, который выиграл в 2020, 2022 и 2024 году.

 

Матье ван дер Пул: “Будет сложно выиграть у Погачара на Туре Фландрии, но я с радостью принимаю этот вызов”

 

«Победа на Туре Фландрии и Париж-Рубэ в радужной майке чемпиона мира, возможно, стала главным событием в моей карьере. Это нечто совершенно уникальное.

 

Будет непросто победить Погачара, но этот вызов я с радостью приму. Мы думаем о том, как сократить разрыв до Погачара, потому что будет необходимо обойти его на Туре Фландрии. Может быть, получится это сделать, если немного изменить и усложнить тренировки. Именно поэтому я, например, пропускаю этап Кубка мира по велокроссу в Бенидорме, так в это время буду работать в тренировочном лагере команды, что поможет мне лучше подготовиться к весне.

 

В отличие от прошлого года, я, возможно, только до Париж-Рубэ, а не до Льеж-Бастонь-Льеж».

 

 

Матье ван дер Пул о маунтинбайке

 

«Если бы я мог выбирать, то хотел бы стать в этом году чемпионом мира в маунтинбайке. Пока мне это не удавалось, и мысль об этом постоянно крутится в голове. И у меня есть ещё один шанс попробовать стать олимпийским чемпионом в этой дисциплине - в Лос-Анжелесе в 2028. Почти наверняка это будут последние Олимпийские игры, в которых приму участие. Было бы великолепно попробовать завершить в Лос-Анжелесе на маунтинбайке».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Тур Фландрии

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. василий

    Сегодня, 14:41 | Регистрация: 15.09.2019

    Ван Арт выиграет у вас Фландрию

  2. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 26.04.2017

    Очень круто, что "будет сложно выиграть". Но возможно :)!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

13 января 2025

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2025

21 - 26 января 2025

Tour Down Under

19 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

25 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

26 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

2 февраля 2025

Велокросс. UCI World Championship Lievin

2 февраля 2025

Cadel Evans Great Ocean Road Race

17 -23 февраля 2025

UAE Tour

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

  • SVS
    Матье ван дер Пул: “Будет слож ... (2)
    SVS-Фото

    Очень круто, что "будет сложно выиграть". Но возможно :)!

  • василий
    Матье ван дер Пул: “Будет слож ... (2)
    василий-Фото
    Ван Арт выиграет у вас Фландрию
  • RVL
    Ваут ван Арт одержал победу на ... (3)
    RVL-Фото

    Просто нет смысла зарубаться один на один. Проще поделить.

    А когда надо будет , пидкок подстрахует...

  • DenisRodikov
    Ваут ван Арт одержал победу на ... (3)
    DenisRodikov-Фото

    Матьё сдал свой пост, Ван Арт принял. =)

  • Николай Н.
    Ваут ван Арт одержал победу на ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Две гонки и две победы, особенно красивая победа в воскресение. По такой грязи он был не удержим.

  • VeloVelo
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (12)
    VeloVelo-Фото

    До 1700 года (по ныне принятому летоисчеслению) в России новый год отмечался "от сотворения мира" (так было принято в Византии, а Византия в то время для России сами понимаете чем была).

     

    Затем Петр I решил всё изменить, чтобы приблизить страну к западной Европе. Поэтому в 1699 году решил отпраздновать новый год в России дважды. Сначала 1 сентября Петр I отметил наступление 5460 года от сотворения мира (совпадает, кстати, с еврейским календарем), а 20 декабря издал указ о праздновании 1 января Нового, 1700 года от рождения ИХ.

     

    ЗЫ: А откуда вы взяли  7208-й год?

  • Николай Н.
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Ван Арт сегодня показал на что он способен. Танки грязи не боятся.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда просто молодец, она правильную тактику выбрала. Уехала сразу, а то бы в такой толпе и по такой грязи ей бы не удалось выиграть.

  • Pugachev
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (3)
    Pugachev-Фото

    Да эту гонку не каждый простой мужик на тракторе бы проехал, не то что хрупкие девченки на великах... Все, КТО ДОЕХАЛ - ГЕРОИ! Ну, и у Бранд, похоже,такие Дерьмонде хорошо идут.

  • Джамайка
    UCI World Cup Dendermonde-2025 ... (2)
    Джамайка-Фото

    ну что можно сказать о гонке, трассе.... Ван дер Пул правильно сделал, что отказался. Ваут, хоть и не участвует в общем зачете, показал класс. Его кроссовая трасса

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 января

Michael Schwarzmann (Israel - Premier Tech)

John Degenkolb (Team Picnic PostNL)

Enric Mas (Movistar Team)

9 января

Maximilian Schachmann (Soudal - Quick Step)

Kevin Geniets (Groupama - FDJ)

Samuele Zoccarato (Polti - VisitMalta)

Jason Tesson (TotalEnergies)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2025 (17)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)
Август 2024 (196)