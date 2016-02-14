Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Хоогерхейде

12-я победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

29-летний чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) отпраздновал 12-ю победу в сезоне велокросса 2023/24. Он выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Хоогерхейде. Правда, на этот раз его преимущество было минимальным. Группа основных претендентов на победу шла плотно до самого финала. Матье ван дер Пул ускорился на предпоследнем 8-м круге,за ним смог сесть только Тибо Нис (Baloise Trek Lions).

Но Нис упал на повороте и потерял позицию, а Матье ван дер Пул продолжил удерживать свой темп и выиграл гонку с преимуществом в 5 секунд над товарищем Ниса по команде Baloise Trek Lions Йорисом Ниувенхейсом, ещё один представитель Baloise Trek Lions Пим Ронхаар занял 3-е место, а Нис финишировал 4-м. Эли Изербит (Pauwels Sauzen - Bingoal) занял 5-е место, но одержал победу в генеральной классификации этапов Кубка мира.

Матье ван дер Пул: «Выступил хорошо, но пришлось действовать немного по-другому. После атаки чувствовал себя не таким свежим, как на остальных гонках сезона.

Но это нормально. В прошлом году перед Чемпионатом мира у меня была всего одна гонка на выходных, и я ехал или очень плохо, или очень хорошо. Теперь могу об этом забыть.

На этот раз проехал и вчера, и сегодня. Выбрал другой подход. Я в порядке, просто надо отдохнуть. Надеюсь, на следующей неделе нога снова пойдёт так же хорошо, как шла весь сезон».

Эли Изербит: «Я очень рад, что выиграл генеральную классификацию, но хотел сегодня подняться на подиум. Но на последнем круге ноги стали совсем пустыми. Теперь хотел бы быть на подиуме Чемпионата мира. Мой сезон получился отличным, возможно, это лучший сезон в моей карьере на данный момент».