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Матье ван дер Пул о велокроссе и календаре гонок перед Олимпиадой

Матье ван дер Пул нацелен в шестой раз стать чемпионом мира по велокроссу

 

 

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) готов бороться за шестой титул чемпиона мира по велокроссу. Но у 28-летнего нидерландского велогонщика команды Alpecin-Deceuninck впереди насыщенный сезон и на шоссе, и в маунтинбайке, так как его главной целью являются Олимпийские игры в Париже. О подготовке к сезону велокросса и планах на Тур де Франс-2024 Матье ван дер Пул рассказал в интервью Het Nieuwsblad и Sporza.

 

Матье ван дер Пул нацелен в шестой раз стать чемпионом мира по велокроссу

 

Матье ван дер Пул: «У меня ещё много целей на шоссе, в кроссе их намного меньше. Я занимаюсь велокроссом не только для того, чтобы снова выиграть в Дигеме. Хочу достичь пика формы на одну гонку - на Чемпионат мира, а если не достигну своего уровня в других гонках, как получилось в прошлом году, то так тому и быть. Я хочу снова стать чемпионом мира. Именно поэтому продолжаю выступать в велокроссе. В велокроссе кроме этой цели других задач у меня мало. Этот рекорд - большой вызов.

 

Если команда считает, что я смогу достичь лучшего уровня без велокросса, мне надо будет это обдумать. Провести спокойную зиму в Испании тоже было бы хорошо. Но мои лучшие сезоны на шоссе были, когда зимой я выступал в кроссе. Поэтому продолжаю в нём участвовать. Не верю, что может быть негативный эффект, точно не для меня. Я всегда могу использовать соревнования, хотя, конечно, это забирает силы.

 

Я  уже два месяца тренируюсь в Испании. Сейчас - с командой в Беникассиме, а перед этим около Морайры (Moraira), где у меня дом. Между этими блоками три дня потренировался в Бельгии, где было совсем не так приятно.

 

Сейчас стараюсь расширить свою базу за счёт тренировок на выносливость, чтобы подольше растянуть весну. В любом случае нацелен подойти к Льежу на пике формы. Но я реалист. Когда такие люди как Тадей Погачар или Ремко Эвенепул атакуют на Редуте, мне почти нереально к ним присоединиться. Слишком велика разница в весе.

 

Отношения с Эвенепулом совсем другие, чем с Ваутом ван Артом, потому что мы реже становимся соперниками. Может, позже на Льеж-Бастонь-Льеж, но я не знаю, считает ли он меня соперником на этой гонке.

 

Я поеду Тур де Франс, а потом только групповую гонку на шоссе на Олимпиаде. Или же не поеду Тур, и тогда буду участвовать в групповой гонке и в маунтинбайке. Но что я точно не собираюсь делать, так это стартовать на Тур де Франс и сходить с гонки, как делал ради Токио.

 

Олимпийская групповая гонка на шоссе через две недели после Тура, и, вообще-то, это идеально. Можно сравнить, что было на Чемпионате мира в Глазго в этом году, где после Тура я достиг очень хорошего уровня. Но маунтинбайк слишком рано, всего через неделю после Тура. Тогда я никак не смогу выйти на пик формы. Есть и третий вариант - проехать Тур и Вуэльту. В конце концов, буду решать сам, проконсультировавшись с командой».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 02:39 | Регистрация: 14.02.2016

    вот это номер!? Ради МТБ на Олимпиаде в Токио столько всего было сломано (и  Тур де Франс 2021, и репутация, и следующий сезон велокросса), а тут на тебе: "Может и не поеду"...

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Комментарии

  • Astanaforever
    Василис Анастопулос о возможно ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Э..эээээй....Астана.витесь. Нада различать мух от котлет. Вино спортсмен это одно...гордое, выдающееся.. , а Вино менеджер, это другое, никудышное, чванливое..тьфууу. Какие долги, Вы о чем? Т
  • Antonio Colom
    Василис Анастопулос о возможно ... (5)
    Antonio Colom-Фото
    Круто, если так случится. Долги нужно возвращать)))
  • Shalam s Urala
    Василис Анастопулос о возможно ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    моя версия проще

    Вино в 2012 в ОИ-Лондоне каким то чудом забрал то, что какбе заранее предназначалось исключительно Марку. и теперь Вино действительно заводит мысль, что именно он должен помочь свершиться чуду уже для Марка

    азия, алаверды японамать

  • sashaney
    Василис Анастопулос о возможно ... (5)
    sashaney-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Да побыстрее бы наконец выиграл он этот чертов этап...Пусть Вино искупается в лучах Кэва и насладится в океане понтов под плеск самоудовлетворения музы тщеславия и гордыни. )))
    А есть альтернатива? Что делать то по другому? Опять бороться за почётное место в десятке на ГТ? Мне так тоже не нравится, но не вижу пока другого пути. А так время идёт, всё при делах, бюджет осваивают, может и выгорит с Кэвом, но это и не важно. Процесс, а там либо ишак либо эмир.
  • Astanaforever
    Василис Анастопулос о возможно ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Да побыстрее бы наконец выиграл он этот чертов этап...Пусть Вино искупается в лучах Кэва и насладится в океане понтов под плеск самоудовлетворения музы тщеславия и гордыни. )))
  • Виктор Сироткин
    Матье ван дер Пул о велокроссе ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    вот это номер!? Ради МТБ на Олимпиаде в Токио столько всего было сломано (и  Тур де Франс 2021, и репутация, и следующий сезон велокросса), а тут на тебе: "Может и не поеду"...

  • VeloVelo
    Кристиан Прюдомм надеется на з ... (11)
    VeloVelo-Фото

    biggringood

  • VeloVelo
    Кристиан Прюдомм надеется на з ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Разделка на финише этого Тура (если, конечно, несколько гонцов подъедут к ней с более-менее равными шансами на генерал) - это будет феерическое зрелище!!!
    Ни один горный этап не сравнится с этим!

    Вот именно на такой расклад и расчитывает Прюдом.
    Но, он, прав - не факт, что всё сложится именно так, как он хочет. Маршрут очень рискованный.
    Но, кто не рискует, тот не пьёт, а тот, кто не пьёт, тот не рискует )
     

    P.S. Надеюсь, мы это увидим )

  • VeloVelo
    Новые назначения и изменения в ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Посмотрим. Ничего не буду писать )

  • VeloVelo
    Крис Фрум мечтает о Тур де Фра ... (7)
    VeloVelo-Фото

    sashaney

    Сейчас батончики новые, продвинутые. Они и вкуснее и полезнее ) 
    На старых батонах уже не выиграть тур )

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