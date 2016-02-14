Матье ван дер Пул о велокроссе и календаре гонок перед Олимпиадой

Матье ван дер Пул нацелен в шестой раз стать чемпионом мира по велокроссу

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) готов бороться за шестой титул чемпиона мира по велокроссу. Но у 28-летнего нидерландского велогонщика команды Alpecin-Deceuninck впереди насыщенный сезон и на шоссе, и в маунтинбайке, так как его главной целью являются Олимпийские игры в Париже. О подготовке к сезону велокросса и планах на Тур де Франс-2024 Матье ван дер Пул рассказал в интервью Het Nieuwsblad и Sporza.

Матье ван дер Пул: «У меня ещё много целей на шоссе, в кроссе их намного меньше. Я занимаюсь велокроссом не только для того, чтобы снова выиграть в Дигеме. Хочу достичь пика формы на одну гонку - на Чемпионат мира, а если не достигну своего уровня в других гонках, как получилось в прошлом году, то так тому и быть. Я хочу снова стать чемпионом мира. Именно поэтому продолжаю выступать в велокроссе. В велокроссе кроме этой цели других задач у меня мало. Этот рекорд - большой вызов.

Если команда считает, что я смогу достичь лучшего уровня без велокросса, мне надо будет это обдумать. Провести спокойную зиму в Испании тоже было бы хорошо. Но мои лучшие сезоны на шоссе были, когда зимой я выступал в кроссе. Поэтому продолжаю в нём участвовать. Не верю, что может быть негативный эффект, точно не для меня. Я всегда могу использовать соревнования, хотя, конечно, это забирает силы.

Я уже два месяца тренируюсь в Испании. Сейчас - с командой в Беникассиме, а перед этим около Морайры (Moraira), где у меня дом. Между этими блоками три дня потренировался в Бельгии, где было совсем не так приятно.

Сейчас стараюсь расширить свою базу за счёт тренировок на выносливость, чтобы подольше растянуть весну. В любом случае нацелен подойти к Льежу на пике формы. Но я реалист. Когда такие люди как Тадей Погачар или Ремко Эвенепул атакуют на Редуте, мне почти нереально к ним присоединиться. Слишком велика разница в весе.

Отношения с Эвенепулом совсем другие, чем с Ваутом ван Артом, потому что мы реже становимся соперниками. Может, позже на Льеж-Бастонь-Льеж, но я не знаю, считает ли он меня соперником на этой гонке.

Я поеду Тур де Франс, а потом только групповую гонку на шоссе на Олимпиаде. Или же не поеду Тур, и тогда буду участвовать в групповой гонке и в маунтинбайке. Но что я точно не собираюсь делать, так это стартовать на Тур де Франс и сходить с гонки, как делал ради Токио.

Олимпийская групповая гонка на шоссе через две недели после Тура, и, вообще-то, это идеально. Можно сравнить, что было на Чемпионате мира в Глазго в этом году, где после Тура я достиг очень хорошего уровня. Но маунтинбайк слишком рано, всего через неделю после Тура. Тогда я никак не смогу выйти на пик формы. Есть и третий вариант - проехать Тур и Вуэльту. В конце концов, буду решать сам, проконсультировавшись с командой».