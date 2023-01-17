Матье ван дер Пул не стал рисковать на трассе этапа Кубка мира по велокроссу в Валь-ди-Соле

Адри ван дер Пул: «У Матье нет проблем с физической формой»

Руководство велокоманды Alpecin-Deceuninck и отец Матье Ван дер Пула подтвердили, что нидерландский велогонщик на прошедшем 17 декабря этапе Кубка мира по велокроссу в Валь-ди-Соле не стал рисковать на скользкой снежно-ледяной трассе.

Матье ван дер Пул финишировал 8-м через 3 минуты 14 секунд после победителя, чемпиона Европы по велокроссу Майкла Вантауренхаута. Zilvermeercross - cледующая гонка по велокроссу, где стартует Матье ван дер Пул 23 декабря, затем 26 декабря он примет участие в этапе Кубка мира по велокроссу в бельгийском Гавере.

Адри ван дер Пул (Adri van der Poel), отец Матье ван дер Пула, в интервью Het Nieuwsblad рассказал, что у его сына всё в порядке с физической формой и готовностью бороться в велокроссе:

«Думаю, Матье опасался. Всё просто, у него не было уверенности на льду и снегу, что было видно и на старте, и во время гонки. Майкл Вантауренхаут ехал уверенно, а Матье – нет. Это было заметно на каждом повороте.

Проблем с его формой точно нет. Его пульс на последних пяти кругах, думаю, не превышал 125. Он не вступил в игру, потому что везде видел, как кто-то врезается в ограждения и лежит на земле. Такое заставит задуматься.

Не забудем, что в велокроссе он выступает в велокроссе по-настоящему два года. Эта гонка – последнее, о чём я волнуюсь. На следующей неделе гонка пройдёт по другой трассе».

Руководство велокоманды Alpecin-Deceuninck в интервью Het Nieuwsblad подтвердили, что попросили Матье ван дер Пула не рисковать:

«Мы заранее сказали ему не слишком рисковать. Оставшаяся часть сезона велокросса и особенно весна слишком важны, чтобы подвергать их риску. Только посмотрите, что случилось с Изербитом. Он рисковал везде и заплатил за это».