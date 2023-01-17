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Матье ван дер Пул не стал рисковать на трассе этапа Кубка мира по велокроссу в Валь-ди-Соле

Адри ван дер Пул: «У Матье нет проблем с физической формой»

 

 

Руководство велокоманды Alpecin-Deceuninck и отец Матье Ван дер Пула подтвердили, что нидерландский велогонщик на прошедшем 17 декабря этапе Кубка мира по велокроссу в Валь-ди-Соле не стал рисковать на скользкой снежно-ледяной трассе.

 

  Матье ван дер Пул финишировал 8-м через 3 минуты 14 секунд после победителя, чемпиона Европы по велокроссу Майкла Вантауренхаута. Zilvermeercross - cледующая гонка по велокроссу, где стартует Матье ван дер Пул 23 декабря, затем 26 декабря он примет участие в этапе Кубка мира по велокроссу в бельгийском Гавере.

 

Матье ван дер Пул не стал рисковать на трассе этапа Кубка мира по велокроссу в Валь-ди-Соле

 

  Адри ван дер Пул (Adri van der Poel), отец Матье ван дер Пула, в интервью Het Nieuwsblad рассказал, что у его сына всё в порядке с физической формой и готовностью бороться в велокроссе:

 

  «Думаю, Матье опасался. Всё просто, у него не было уверенности на льду и снегу, что было видно и на старте, и во время гонки. Майкл Вантауренхаут ехал уверенно, а Матье – нет. Это было заметно на каждом повороте.

 

  Проблем с его формой точно нет. Его пульс на последних пяти кругах, думаю, не превышал 125. Он не вступил в игру, потому что везде видел, как кто-то врезается в ограждения и лежит на земле. Такое заставит задуматься.

 

  Не забудем, что в велокроссе он выступает в велокроссе по-настоящему два года. Эта гонка – последнее, о чём я волнуюсь. На следующей неделе гонка пройдёт по другой трассе».

 

  Руководство велокоманды Alpecin-Deceuninck в интервью Het Nieuwsblad подтвердили, что попросили Матье ван дер Пула не рисковать:

 

  «Мы заранее сказали ему не слишком рисковать. Оставшаяся часть сезона велокросса и особенно весна слишком важны, чтобы подвергать их риску. Только посмотрите, что случилось с Изербитом. Он рисковал везде и заплатил за это».

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • shain
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    shain-Фото

    Патологическая любовь к амилии Лопес.

  • RVL
    Адам Йейтс: “Рад выступать на ... (2)
    RVL-Фото
    Это да.
    Все гонки конечно не проедешь, но все же виляние , некоторых "топов" между рельефами и от соперников, слегка деклассирует их самих же.
  • motte
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (5)
    motte-Фото
    Роглич уже минус,у ремки нет соперников , Власов только.
  • nightbuster33
    Адам Йейтс: “Рад выступать на ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Наконец-то нашелся один гонщик ,готовый участвовать во всех гонках не смотря на профиль дистанции и не гадать-это мне подходит,а это нет.Всем спринтёрам перейдти на трек и не путаться под колесами ГРАНДОВ на больших гонках,используя их лишь в качестве ЛИДЕРОВ перед финишем.Одни едут гонку в поте лица-другие пьют шампанское после финиша.

  • Astanaforever
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Еще один сынок спорт.менеджера прибыл в Астану. Даешь семейный и дружбанский подряд.
  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Под  вывеску битвы Вингегор-Эвенепул, отодвинув, таким образом, на второй план Тур де Франс 23,  можно найти организаторам Джиро достаточную денежную приманку для Йонаса.

    А для разумного человека, коим может оказаться хладокровный датчанин, достойные деньги - это главное.

  • velodoctor
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    velodoctor-Фото

    Видимо сменил гражданство

  • AzaKonta
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    AzaKonta-Фото
    Савелий Лаптев Колумбия?)
  • Ернат
    Astana Qazaqstan Development T ... (5)
    Ернат-Фото

    с чего Лаптев стал Колумбицем ?

  • sixpack
    Йонас Вингегор: “Всё больше ув ... (5)
    sixpack-Фото

    откосить от соперничества с Погачаром за ЖМ в 2023 было бы как-то совсем уж неправильно.

     

    но на Джиро в этом году ожидается довольно крепкая компания (Ремко, Рогла, Томас, Власов...), должно быть повеселее, чем в последние годы. А то Джиро стала унылой.

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7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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