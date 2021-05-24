 Матье ван дер Пул проехал этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене с болью в спине

Матье ван дер Пул второй на этапе Кубка мира по велокроссу в Зонховене

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) снова проехал велокросс с болью в спине. На этапе Кубка мира по велокроссу в Зонховене 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck занял 2-е место, проиграв победителю, Вауту ван Арту (Jumbo-Visma) 1 минуту 23 секунды. Дуэль Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта длилась три круга, пока Матье ван дер Пул не ошибся на песчаном спуске.

После падения Матье ван дер Пул больше не смог закрыть просвет за Ваутом ван Артом и боролся за второе место с лидером общего зачёта Кубка мира Лауренсом Свеком (Crelan – Fristads) и чемпионом Европы по велокроссу Майклом Вантауренхаутом (Pauwels Sauzen – Bingoal).

На шестом круге Матье ван дер Пул уехал от своих соперников, обойдя на финише Лауренса Свека на 12 секунд. В коротком интервью Sporza после финиша Матье ван дер Пул признался, что снова ощущал боль в спине и не мог полностью сосредоточиться на гонке.

9 января Матье ван дер Пул уезжает в тренировочный лагерь команды Alpecin-Deceuninck, где надеется вернуться в форму и избавиться от проблем со спиной. Следующей гонкой по велокроссу в календаре Матье ван дер Пула запланирован этап Кубка мира в Бенидорме 22 января.

Матье ван дер Пул: «Ничего хорошего, гонка прошла не так, как мне хотелось. Расстроен, что спина снова болела. Во время гонки думал только о боли, не мог на сто процентов сконцентрироваться на трассе. Наверное, только полкруга ехал с той скоростью, с которой хотел, а потом оставалось только держаться, потому что заболела спина.

Конечно, нельзя отрицать, что Ваут ван Арт тоже очень силён. Но, конечно, я должен был бороться дольше.

Завтра уезжаю в тренировочный лагерь в Испанию, может, как раз подходящий момент, чтобы собраться, поработать над спиной».