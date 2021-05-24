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Матье ван дер Пул проехал этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене с болью в спине

Матье ван дер Пул второй на этапе Кубка мира по велокроссу в Зонховене

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) снова проехал велокросс с болью в спине. На этапе Кубка мира по велокроссу в Зонховене 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck занял 2-е место, проиграв победителю, Вауту ван Арту (Jumbo-Visma) 1 минуту 23 секунды. Дуэль Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта длилась три круга, пока Матье ван дер Пул не ошибся на песчаном спуске.

 

  После падения Матье ван дер Пул больше не смог закрыть просвет за Ваутом ван Артом и боролся за второе место с лидером общего зачёта Кубка мира Лауренсом Свеком (Crelan – Fristads) и чемпионом Европы по велокроссу Майклом Вантауренхаутом (Pauwels Sauzen – Bingoal).

 

  На шестом круге Матье ван дер Пул уехал от своих соперников, обойдя на финише Лауренса Свека на 12 секунд. В коротком интервью Sporza после финиша Матье ван дер Пул признался, что снова ощущал боль в спине и не мог полностью сосредоточиться на гонке.

 

9 января Матье ван дер Пул уезжает в тренировочный лагерь команды Alpecin-Deceuninck, где надеется вернуться в форму и избавиться от проблем со спиной. Следующей гонкой по велокроссу в календаре Матье ван дер Пула запланирован этап Кубка мира в Бенидорме 22 января.

 

Матье ван дер Пул проехал этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене с болью в спине

 Матье ван дер Пул проехал этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене с болью в спине

 Матье ван дер Пул проехал этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене с болью в спине

 Матье ван дер Пул проехал этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене с болью в спине

 

 

  Матье ван дер Пул: «Ничего хорошего, гонка прошла не так, как мне хотелось. Расстроен, что спина снова болела.  Во время гонки думал только о боли, не мог на сто процентов сконцентрироваться на трассе. Наверное, только полкруга ехал с той скоростью, с которой хотел,  а потом оставалось только держаться, потому что заболела спина.  

 

  Конечно, нельзя отрицать, что Ваут ван Арт тоже очень силён. Но, конечно,  я должен был бороться дольше.

 

  Завтра уезжаю в тренировочный лагерь в Испанию, может, как раз подходящий момент, чтобы собраться, поработать над спиной».

 

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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  1. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 03:12 | Регистрация: 24.05.2021

    Jumbo-Vismadrinks

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Комментарии

  • Kay82
    Матье ван дер Пул проехал этап ... (1)
    Kay82-Фото

    Jumbo-Vismadrinks

  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (108)
    nightbuster33-Фото

    Супермен, презентован в команде "Team Medellin" на 2023год. Что эта за команда? И если это все правда, то Лопеса искупали в дерме по самое не могу,сделав его без вины виноватым в деле с допингом. Чувствуются последствия распри с командой Муви,что Астана,напуганная ранее,многократными (больше 5) предъявляемыми претензиями к отдельным членам команды в употреблении допинга,испугавшись большего,расторгла контракт.Нет гонца в команде-нет проблем. А в душе?

  • Николай Н.
    Велокросс. UCI World Cup Zonho ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Видно Пулу уже не справиться с Ван Артом. Проигрывает как в беге так и в технике.

  • Николай Н.
    Велокросс. UCI World Cup Zonho ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Эти две девушки на кувыркались сегодня. А вот Анроель молодец. Люсинде уже не угнаться за этой молодёжью.

  • Колёсник
    Велокросс. UCI World Cup Zonho ... (3)
    Колёсник-Фото
    Ваны - чистые Сенна-Прост в 88-м году
  • uran
    Велокросс. UCI World Cup Zonho ... (3)
    uran-Фото
    Ван Арт хорошую тренировку проехал.
  • Андрей А
    Велокросс. UCI World Cup Zonho ... (2)
    Андрей А-Фото
    Питерсе и Ван Эмпель надо технику подтягивать
  • motte
    Ваут ван Арт: "Доволен, что с ... (1)
    motte-Фото

    Ваут, аккуратнее на шоссе вкатывайся

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  • Sezar
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    Хотелось бы конечно, посмотреть на Тур Эмиратов, на их баттл с Тадеем.

  • s75
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    Насколько можно понять, это была всего лишь вторая официальная групповая гонка Плаппи в "классической" майке Инеоса ;))

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
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7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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