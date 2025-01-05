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Матье ван дер Пул не примет участие в этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде

Матье ван дер Пул не выйдет на старт этапа Кубка мира по велокроссу в Дендермонде 5 января

 

 

Матье ван дер Пул пропустит третий из запланированных стартов в велокроссе этого сезона  - этап Кубка мира в Дендермонде (UCI World Cup Dendermonde), который пройдёт 5 января. Ожидалось, что команда Alpecin-Deceuninck объявит о решении перед самым стартом, но шестикратный чемпион мира по велокроссу за два дня до гонки сообщил в соцсетях, что отказ от участия - единственно возможный вариант, так как боль в области ребра, травмированного после кросса в Лунхауте, не прошла.

 

Таким образом, перед защитой титула чемпиона мира в Льевене 2 февраля у Матье ван дер Пула останутся два старта - на этапах Кубка мира 25 и 26 января.

 

Матье ван дер Пул не примет участие в этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде

 

 Матье ван дер Пул: «Нет смысла ждать дольше. Сегодня я провёл ещё один тест, и стало ясно, что до старта в Дендермонде слишком мало времени. На более сложном покрытии я всё ещё испытываю слишком сильную боль в ребре. У меня не остаётся другого выбора, придётся набраться терпения».

 

Alpecin-Deceuninck: «Как и планировалось после Дендермонде, Матье поедет в тренировочный лагерь в Испанию. Потом он примет участие в этапах Кубка мира в Маасмехелене и Хоогерхейде, а затем в начале февраля поборется за седьмой титул чемпиона мира в Льевене. Пока что остальная часть его программы в велокроссе не меняется».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck

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Комментарии

  • nightbuster33
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (8)
    nightbuster33-Фото
    Холодно!Ответ не точен.Здесь о другом.До первой гонки сезона ещё 18дней(21.01.25)Можно поговорить и добавить в вашу тему;порядок месяцев исходит от начала древнеславянского нового года,т.е. с 1-го Марта(ст.ст.),от которого седьмой месяц и есть сентябрь(славянский Новый Год- 14сент., н.ст.) А теперь по комментарию. Наводящие вопросы:Кто такой Янус? Чем он отличался от других? Кого причисляют к Янусам по высказываниям об одной теме?
  • VeloVelo
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (8)
    VeloVelo-Фото

    С названиями дней недели в русском языке всё, более-менее, по-русски.
    Понедельник (конец предыдущей и начало нынешней недели).
    Вторник (второй день).
    Среда (середина недели).
    Четверг (четвертый день).
    Пятница (пятый день).

    А дальше как-то необычно. Вместо "шестёрницы" — суббота (иврит. шаббат).

    Ну, с Воскресеньем всё понятно.

    А если посмотреть названия дней недели в немецком и английском языках - будет еще интересней. Все дни названы в честь древних языческих божков, которых давно снесли на "свалку истории". Например, Saturday - в честь "сатурналии", праздника Сатурна в древнем Риме.

  • VeloVelo
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Да, у нас в России (и не только в России, во многих странах мира) весь календарь римский и все названия месяцев пришли из латинского Рима. Никто об этом просто не задумывается, как и о многом другом.

    Сентябрь (Септембер, Септа) - седьмой.
    Октябрь (Октобер, Окта) - восьмой.
    Ноябрь (Новембер, Нона) - девятый.
    Декабрь (Десембер, Децима) - десятый.

    Август в честь римского императора Августа.
    Июль в честь римского императора Юлия (Цезаря).

    Про другие названия месяцев сходу не вспомню.


  • VeloVelo
    Хаоюй Су – новый гонщик XDS As ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну это естественно. Удивительно, что только один китаец подписан.
    Итальянцев очень много. 13 гонцов. Не перебор?
    Казахстанцев только трое. Казахов (или теперь правильно писать "Казаков"?) нет совсем.

  • JetRevel
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (8)
    JetRevel-Фото
    36,6 мимо, хотя там есть кому, может конечно им и дадут последние приглашение

    Цитата: JetRevel
    36,6 мимо, хотя там есть кому, может конечно им и дадут последние приглашение
    Прошу прощения за опечатку,с телефона писал, конечно же 36.5
  • nightbuster33
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (8)
    nightbuster33-Фото

    Выделение команды XDS "жирным" шрифтом,напоминание о том,что единственная команда из бывшего СОЮЗА, а гонщиков таких в WT будет всего СЕМЕРО(3-каз.,2-рос.,1-лит. и 1-эст.).Скудеем. Но уже в СТ Астана 3-каз. и 3-рос. на будущее.

  • nightbuster33
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (8)
    nightbuster33-Фото
    Как ни странно,ЯНУС-бог месяца ЯНВАРЬ.
  • Джамайка
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (8)
    Джамайка-Фото

    хм. а почему? - нет гонщиков на такой маршрут? 

    а вот Матье ван дер Пул, наоборот, рассматривает возможность принять участие на Париж-Ницца вместо Тиррено-АДриатика

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул сократил про ... (1)
    Джамайка-Фото

    Дендермонде тоже отменяется, увы

    уже отчалил в Испанию, нет смысла возвращаться ради одной гонки (и зрителей)

  • MVDP
    X2O Trofee Koksijde - Vlaamse ... (2)
    MVDP-Фото
    Бравый солдат Швейк.

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