Матье ван дер Пул не примет участие в этапе Кубка мира по велокроссу в Дендермонде

Матье ван дер Пул не выйдет на старт этапа Кубка мира по велокроссу в Дендермонде 5 января

Матье ван дер Пул пропустит третий из запланированных стартов в велокроссе этого сезона - этап Кубка мира в Дендермонде (UCI World Cup Dendermonde), который пройдёт 5 января. Ожидалось, что команда Alpecin-Deceuninck объявит о решении перед самым стартом, но шестикратный чемпион мира по велокроссу за два дня до гонки сообщил в соцсетях, что отказ от участия - единственно возможный вариант, так как боль в области ребра, травмированного после кросса в Лунхауте, не прошла.

Таким образом, перед защитой титула чемпиона мира в Льевене 2 февраля у Матье ван дер Пула останутся два старта - на этапах Кубка мира 25 и 26 января.

Матье ван дер Пул: «Нет смысла ждать дольше. Сегодня я провёл ещё один тест, и стало ясно, что до старта в Дендермонде слишком мало времени. На более сложном покрытии я всё ещё испытываю слишком сильную боль в ребре. У меня не остаётся другого выбора, придётся набраться терпения».

Alpecin-Deceuninck: «Как и планировалось после Дендермонде, Матье поедет в тренировочный лагерь в Испанию. Потом он примет участие в этапах Кубка мира в Маасмехелене и Хоогерхейде, а затем в начале февраля поборется за седьмой титул чемпиона мира в Льевене. Пока что остальная часть его программы в велокроссе не меняется».