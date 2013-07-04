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Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

Матье ван дер Пул выиграл Париж-Рубэ-2024 после сольной атаки за 59,7 км до финиша

 

 

Матье ван дер Пул стал двукратным победителем Монумента Париж-Рубэ, выиграв Классику второй год подряд, но на этот раз в качестве действующего чемпиона мира. 29-летний нидерландский велогонщик и команда Alpecin-Deceuninck продолжают ставить рекорды.

 

Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подрядМатье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

Photo screen (c) Eurosport

 

 

Матье ван дер Пул стал 10-м в истории гонщиком, сделавшим дубль на Туре Фландрии и Париж-Рубэ в один сезон и первым с 2013 года (после дубля Фабиана Канчеллары), а также вторым в истории и первым с 1962 года после Рика ван Лооя, сделавшим такой дубль Тур Фландрии и Париж-Рубэ в майке чемпиона мира.

 

Одиночный отрыв после атаки за 59,7 км до финиша стал вторым самым долгим одиночным отрывом в 21 веке после Филиппа Жильбера, уехавшего в 2017 году за 56 км до финиша. Преимущество в 3 минуты, с которым Матье ван дер Пул финишировал на велодроме в Рубэ, стало самым большим за последние 20 выпусков гонки. А выпуск Париж-Рубэ-2024 стал самым быстрым в истории - дистанция была пройдена со средней скоростью 47,8 км/ч.

 

Второй год подряд второе место на Париж-Рубэ занял товарищ Матье ван дер Пула по команде Яспер Филипсен, а Alpecin-Deceuninck стала первой командой, выигравшей три первых Монумента сезона - Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии и Париж-Рубэ.

 

Ранний отрыв дня на Париж-Рубэ-2024 продержался лишь до отметки 140,5 км до финиша. К этому моменту в пелотоне осталось не более 40 гонщиков, а рядом с Матье ван дер Пулом было четверо товарищей по команде.

 

В Аренбергском лесу, который начали на более медленной скорости из-за добавленной шиканы, Матье ван дер Пул вышел вперёд за 600 м до окончания этого пятизвёздочного сектора брусчатки. За ним удержались лишь Яспер Филипсен ,Мадс Педерсен (Lidl-Trek) и Мик ван Дейк (Visma Lease a Bike). Но развить преимущество у лидирующего квартета не получилось. Яспер Филипсен проколол колесо, а за 90 км до финиша лидеров  добрала вторая группа.

 

Попытка Нильса Политта (UAE Team Emirates) и Штефана Кюнга (Groupama-FDJ) уехать от Ван дер Пула после атаки за 86 км до финиша не удалась. К ним на колесо сразу сел представитель команды Alpecin-Deceuninck Джанни Вермеерс, и через 20 км их отрыв был нейтрализован после 15-го четырёхзвёздочного сектора. На следующем секторе команда Alpecin-Deceuninck возглавляла группу, в которой было 14 гонщиков.

 

На атаку Матье ван дер Пула за 59,7 км до финиша на 13-м секторе брусчатки сразу никто не ответил. Чемпион мира создал просвет, который рос с каждым метром. Мадс Педерсен (Lidl-Trek), Штефан Кюнг и Лоренс Пити (Groupama-FDJ), Нильс Политт (UAE Team Emirates) и севший за ними Яспер Филипсен сформировали вторую группу. Из неё сначала выбыл Лоренс Пити, упавший на повороте, а Штефан Кюнг выпал на 3-м секторе за 8 км до финиша.

 

У Матье ван дер Пула было достаточно времени для празднования победы - за 6 км его преимущество составляло 2:49, а в итоге он опередил ближайших преследователей на 3 минуты. Нильс Политт, Мадс Педерсен и Яспер Филипсен разыграли спринт за призовые места. Нильс Политт открыл спринт первым, но Мадс Педерсен и Яспер Филипсен были сильнее. Яспер Филипсен второй год подряд финишировал вторым на Париж-Рубэ, а Мадс Педерсен впервые в карьере занял на этом Монументе 3-е место.

 

Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подрядМатье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

 

Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подрядМатье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

 

Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подрядМатье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

 

Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подрядМатье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

 

Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подрядМатье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

 

Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подрядМатье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

 

Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подрядМатье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

 

Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подрядМатье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

 

Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подрядМатье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

 

Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подрядМатье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

 

Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подрядМатье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

 

Матье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подрядМатье ван дер Пул - победитель Париж-Рубэ второй год подряд

Photo screen (c) Eurosport

 

 

Матье ван дер Пул: «Мне сложно поверить в то, что сегодня случилось. Я снова выиграл Рубэ с моей командой, которая была даже сильнее, чем в прошлом году. Я очень горжусь ребятами, невероятно счастлив одержать эту победу. Я давно чувствую себя отлично, а сегодня был мой лучший день в этом сезоне Классик.

 

Я совсем не планировал атаковать настолько рано. Хотел с того отрезка усложнить гонку, потому что это моя сильная сторона. Подумал, что для атаки настал подходящий момент, потому что группа стала слишком большой, и в ней не было слаженной работы. Когда я создал просвет, понимал, что смогу ехать так до финиша, потому что у меня был отличный день, а попутный ветер помогал мне удерживать соперников на расстоянии.

 

На Париж-Рубэ никогда нельзя гарантировать, что не будет проколов. Но у меня был довольно большой просвет, а сзади шла техничка, поэтому я был уверен в себе. Я мог наслаждаться гонкой больше, чем на прошлой неделе во Фландрии, когда ехал на пределе сил. Сегодня невероятно себя чувствовал, мог со всей полнотой насладиться финалом.  

 

Я никогда не составляю план атаки. Никогда не знаешь, окажешься ли в удобной ситуации, будет ли у тебя прокол или поломка. Но я сообщал о том, что хочу атаковать. В этот раз команда попросила меня сказать, когда я атакую, я так и сделал. Они были в курсе. Но я не ожидал, что после атаки уеду один. Конечно, тебе даёт крылья, когда у тебя сразу появляется большой просвет. А если по радио слышишь, что он постоянно растёт, то это даёт все шансы удержаться до финиша.

 

Выиграть Рубэ дважды - это точно необычно. В детстве не мог представить, что выиграю все эти гонки. Перед началом этого сезона был предельно мотивирован, потому что хотел показывать радужную майку наилучшим образом. Но такой сезон превзошёл мои ожидания. Я даже не могу подобрать слов. Такой особенный момент не будет долго продолжаться. И я хочу им насладиться.

 

Надеюсь, в будущем Яспер выиграет Рубэ. Я верю в это, он снова сегодня доказал, что способен выиграть. Мы снова попробуем в следующем году. Но сегодня собираемся как следует отпраздновать.

 

Если всё пойдёт, как планировалось, я приму участие в Льеж-Бастонь-Льеж. Жаль, что пока на Арденнских классиках не будет нескольких соперников. Но в любом случае там будет нелегко выиграть. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы добиться успеха».

 

 

Результаты Париж-Рубэ-2024

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Париж-Рубэ-2024 Paris-Roubaix-2024 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:57 | Регистрация: 4.07.2013

    ЦИТАТА:
    "...Одиночный отрыв после атаки за 59,7 км до финиша стал вторым самым долгим одиночным отрывом в 21 веке после Филиппа Жильбера, уехавшего в 2017 году за 56 км до финиша..."

    Что-то тут не так.



    Наверное, все-таки, стал Первым самым долгим.
    Отрыв Жильбера помню. Феноменальная была гонка от ФилЖила.
    Это была Фландрия. 50+ км до финиша.



    Перед той Фландрией-2017, Жильбера списывали в утиль.
    А он не только ее взял, он еще и много чего другого взял потом, в том числе и Рубэ.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул - победитель ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Одиночный отрыв после атаки за 59,7 км до финиша стал вторым самым долгим одиночным отрывом в 21 веке после Филиппа Жильбера, уехавшего в 2017 году за 56 км до финиша..."

    Что-то тут не так.



    Наверное, все-таки, стал Первым самым долгим.
    Отрыв Жильбера помню. Феноменальная была гонка от ФилЖила.
    Это была Фландрия. 50+ км до финиша.



    Перед той Фландрией-2017, Жильбера списывали в утиль.
    А он не только ее взял, он еще и много чего другого взял потом, в том числе и Рубэ.

  • Astanaforever
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    Astanaforever-Фото
    Это просто лубофф.)))
  • SVS
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    SVS-Фото
    Ни минуты не сомневаюсь в сказанном Вами!

    Более того, предлагаю комментарий женских гонок озвучивать во время мужских, и наоборот! Так будет намного удобнее :).

    И Т.Пидкоку, я считаю уделяется недостаточно внимания! Предлагаю рассказывать о его достоинствах даже если он не участвует в гонке. Так будет справедливо!

    P.S. Why so serious? ;)
  • Earl57
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    Earl57-Фото
    Вообще-то женская Рубэ реально была интересной. Там было на что посмотреть.
    Что касается Пидкока, то его в понедельник парамедик вынес на руках из командного автобуса, ибо он сам не мог идти. Несколько дней после этого он передвигался с костылем. А в воскресенье вышел на старт Рубэ и проехал всю гонку до конца, финишировав в топ-20. Как вы думаете, ему было очень скучно?
  • SVS
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    SVS-Фото
    Комментатор отлично провёл длительный сеанс рекламы женских гонок и Т.Пидкока :). Педерсену желаю в будущем взять большой булыжник.
  • Ser Gio
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    Ser Gio-Фото

    Я б сказал, что в данной гонке Альпецины смотрелись как когда-то волчья стая в лучшие годы - ни один отрыв без них, куча людей в группе для закрытия атак и разрушения преследования.

  • kabachok
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    kabachok-Фото
    на моей памяти это первая ПР, которая прошла без той, фирменной для неё, нервозности.
  • Astanaforever
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    Astanaforever-Фото
    Все прогнозируемо, как и следовало ожидать. Ван Дер Пул победитель и Димка опять не доехал. Ничего нового. Но сегодня другой герой дня. И это несомненно Женя Федоров. Молодчага!!!!
  • kabachok
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    kabachok-Фото

    Конечно МВДП - монстр и вское такое, но ПР времен Канчеллары и Бонена смотрелась куда драйвовей. 

  • kabachok
    Париж - Рубэ-2024. Результаты (24)
    kabachok-Фото
    +

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