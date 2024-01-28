Матье ван дер Пул: «Я понял, что моя гонка окончена»

Первая неудача Матье ван дер Пула за сезон велокросса 2023/24

Действующий чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул проиграл первую из 11 велогонок сезона велокросса 2023/24. 29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck потерял шансы бороться за призовые места на этапе Кубка мира в Бенидорме после падения на 8-м, предпоследнем круге.

Дуэли с Ваутом ван Артом (Visma Lease a Bike), с которым Ван дер Пул лидировал на 4-м круге, не получилось. Матье ван дер Пул финишировал 5-м через 7 секунд, после того, как приложил все силы, чтобы как можно больше сократить отставание на финальном, 9-м круге.

Матье ван дер Пул: «В начале гонки цепь соскочила, пришлось догонять, но всё было нормально. А вот после песчаного сектора я задел столбик плечом, ошибся, думал, там будет мягче. Но я оказался на земле и понял, что гонка закончена. Плечо немного болит, но всё в порядке.

Лучше пережить неудачу сейчас. Эта гонка была супертрудной, а нога у меня оказалась не такой свежей, как я рассчитывал. Хотя, наверное, победа была возможна, но с большими усилиями. Меня не волнует, что прервал полосу побед. Конечно, хотел бы выиграть, но я понимал, что когда-нибудь эта полоса закончится. Эту гонку выиграть очень трудно. Здесь было сложно создать просвет. Думаю, сегодня могу быть доволен своим местом».