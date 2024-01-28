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Матье ван дер Пул: «Я понял, что моя гонка окончена»

Первая неудача Матье ван дер Пула за сезон велокросса 2023/24

 

 

Действующий чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул проиграл первую из 11 велогонок сезона велокросса 2023/24. 29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck потерял шансы бороться за призовые места на этапе Кубка мира в Бенидорме после падения на 8-м, предпоследнем круге.

 

Дуэли с Ваутом ван Артом (Visma Lease a Bike), с которым Ван дер Пул лидировал на 4-м круге, не получилось. Матье ван дер Пул финишировал 5-м через 7 секунд, после того, как приложил все силы, чтобы как можно больше сократить отставание на финальном, 9-м круге.

 

Матье ван дер Пул: «Я понял, что моя гонка окончена»

 

Матье ван дер Пул: «В начале гонки цепь соскочила, пришлось догонять, но всё было нормально. А вот после песчаного сектора я задел столбик плечом, ошибся, думал, там будет мягче. Но я оказался на земле и понял, что гонка закончена. Плечо немного болит, но всё в порядке.

 

Лучше пережить неудачу сейчас. Эта гонка была супертрудной, а нога у меня оказалась не такой свежей, как я рассчитывал. Хотя, наверное, победа была возможна, но с большими усилиями. Меня не волнует, что прервал полосу побед. Конечно, хотел бы выиграть, но я понимал, что когда-нибудь эта полоса закончится. Эту гонку выиграть очень трудно. Здесь было сложно создать просвет. Думаю, сегодня могу быть доволен своим местом».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • velodoctor
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    velodoctor-Фото

    https://youtube.com/shorts/YJWa7Sz5zJo?si=q3f6HVp_cbWRzDT0 падение пидкока

  • s75
    Дэйв Брэйлсфорд покидает пост ... (7)
    s75-Фото

    Несмотря на приобретение миноритарной доли Рэтклифф получил право решающего голоса в спортивных вопросах ManU. В клубе должен быть "свой человек", и кто, как не Дэйв должен им стать? В велоспорте имея деньги толком никого не купить, даже звезд. Одни не продаются, другие воротят нос и идут в другие места на меньшие контракты. Манчестер за полтора года просандалил на трансферы 400М фунтов, а Ремко с Роглой - ну пусть дальше крутят за оклад того парня со скамейки запасных. У "гренадеров" по-прежнему неплохой состав, стало чуть больше "кислорода", оставшиеся получат больше шансов доказать свою профпригодность повышением результатов. Нарваес уже начал.

  • Гонщик
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    Гонщик-Фото
    Арт красава , выстрадал , но Пул всё равно в своей Другой лиге ..,
  • motte
    Тур Даун Андер-2024. Этап 5. Р ... (7)
    motte-Фото

    Кстати, рекорд порта в подъём устоял: 6.34, сегодня было 6.35

  • uran
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    uran-Фото
    Цитата: RVL
    Не понял что с Матье произошло, но то как вва без седла на рейлах докатил...после такого падения- это нечто 
    Падение на 8-м круге, но он по ходу всей гонки выглядел не очень. Хороший памперс - залог успеха))
  • RVL
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    RVL-Фото
    https://www.youtube.com/live/5buKCA6naCE?si=QvhqvGHxkLftU9DO
  • RVL
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    RVL-Фото

    Не понял что с Матье произошло, но то как вва без седла на рейлах докатил...после такого падения- это нечто 

  • lazhu
    Дэйв Брэйлсфорд покидает пост ... (7)
    lazhu-Фото

    главная причина провальная

    Второго Порталя нет

  • agpersonal
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    agpersonal-Фото
    более чем, лучшая в сезоне. Если нет других возможностей, то можно посмотреть на Тебетруба, на канале Cyclocross Live, а поже, наверняка, выложит и vecha3. Там без комментаторского гундежа, с интершумом. Писать бессмысленно, лучше посмотрите.
  • motte
    UCI World Cup Benidorm-2024. В ... (7)
    motte-Фото

    Пишут, что сумасшедшая гонка была.

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