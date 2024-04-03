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Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул выиграл третий в карьере Тур Фландрии, уехав в одиночку за 45 км до финиша

 

 

 

29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin Deceuninck Матье ван дер Пул одержал третью в карьере победу на Туре Фландрии, а также стал шестым гонщиком в истории велоспорта, выигравшим этот Монумент в майке чемпиона мира после Луизона Бобе (1955),  Рика ван Лооя (1962), Эдди Мерксом (1975), Тома Боонена (2006) и Петера Сагана (2016). Теперь в списке достижений Матье ван дер Пула пять побед на классиках - Монументах велоспорта - три победы на Туре Фландрии, победа на Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ.

 

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Photo screen (c) Eurosport

 

 

 

Матье ван дер Пул выиграл Тур Фландрии-2024 в своём стиле, атаковав в одиночку за 45 км до финиша на Коппенберге, который для большинства велогонщиков оказался непреодолим на велосипеде из-за мокрой брусчатки.

 

Третью победу на Туре Фландрии Матье ван дер Пул одержал с преимуществом в 1 минуту 2 секунды, что стало самым большим запасом у победителя с 2013 года (тогда Фабиан Канчеллара опередил соперников на 1:27). Две прошлых победы Матье ван дер Пул одержал в спринте - в 2020 году, когда классика проводилась осенью, выиграл спринт у Ваута ван Арта, в 2022 году - у Дилана ван Барле.

 

Команда Alpecin Deceuninck контролировала ход гонки. Отрыв дня из восьми гонщиков догнали уже за 93 км до финиша перед прохождением подъёма Берендрис благодаря ускорениям за 96 км до финиша Мадса Педерсена (Lidl-Trek) за 96 км до финиша, Дилана Ван Барле и Тиша Беноота (Visma Lease a Bike). Они образовали новую лидирующую группу, в которой также был Джанни Вермеерс (Alpecin-Deceuninck), в то время как его капитан Матье ван дер Пул остался в группе, которая проигрывала лидирующей 20 секунд.

 

На Валькенберге за 87 км до финиша Матье ван дер Пул переложился в первую группу, а Мадс Педерсен атаковал и создал небольшой просвет. Ему на колесо сразу сел Джанни Вермеерс, и они  вдвоём в течение30 км оставались лидерами гонки, однако их максимальное преимущество в 20 секунд растаяло на втором прохождении Ауде Кваремонта за 56 км до финиша. К этому времени дождь, который сначала слегка накрапывал, пошёл в полную силу и сделал прохождение брусчатых подъёмов предельно сложным.

 

Матье ван дер Пул переложился к лидерам, за ним попробовали усидеть Ойер Ласкано (Movistar), Лоренс Пити (Groupama-FDJ), Мадс Педерсен (Lidl-Trek), Тим Велленс (UAE Team Emirates) и Дилан Тёнс (Israel Premier Tech). За 50 км до финиша группу догнало ещё больше гонщиков, и в это время попытку уехать в одиночку предпринял Иван Гарсия Кортина (Movistar).

 

Он набрал около 20 секунд, но испанского гонщика остановили проблемы с велосипедом на больших градиентах  и мокрой брусчатка Коппенберга (600 м с 11,1%, максимальным градиентом 20,8%). За 45 км до финиша Иван Гарсия Кортина был вынужден слезть с велосипеда и самостоятельно решать проблему с велосипедом, и в этот момент его добрала группа во главе с Матье ван дер Пулом.

 

Матье ван дер Пул удержал скорость на Коппенберге, лишь Маттео Йоргенсон попытался усидеть за чемпионом мира, но так и не смог закрыть просвет, который с каждым метром всё увеличивался. Большей части гонщиков в группе, преследовавшей Матье ван дер Пула, пришлось проходить мокрый Коппенберг пешком.

 

 Во время финального, третьего прохождения Патерберга преимущество Матье ван дер Пула составляло уже 1:44,  а ближайшими преследователями стали Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost) и Дилан Тёнс (Israel Premier Tech).  

 

Матье ван дер Пул удержал просвет и в одиночку пересёк линию финиша, хотя его преимущество сократилось до 1 минуты 2 секунд.

 

Альберто Беттиоля и Дилана Тёнса группа преследователей нагнала на финальных метрах. В спринте за подиум второе место занял 26-летний итальянский велогонщик команды Arkea-B&B Hotels Лука Моццато, а третьим финиш пересёк Майкл Мэттьюс(Jayco-AlUla), который затем был релегирован на 11-е место из-за нарушения прямолинейности в спринте. Призовую тройку замкнул 30-летний немецкий велогонщик команды UAE Team Emirates Нильс Политт.

 

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

 

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

 

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Photo screen (c) Eurosport

 

 

 

Матье ван дер Пул: «Мой сезон уже успешный. Сбылась моя мечта - выиграть Тур Фландрии в майке чемпиона мира. Пока я это ещё не осознал. Сегодня все силы были брошены на выживание. Труднее гонки в моей карьере ещё не было. Из-за этой погоды последние 20 километров ехал почти с закрытыми глазами. При таком дожде было очень тяжело преодолевать брусчатые подъёмы. На Коппенберге было тяжело до смешного - я соскальзывал и скользил до самой вершины.

 

Как только пошёл дождь, я понял, что на Коппенберге будет хаос. Когда нас начали атаковать все команды, я попросил моих товарищей контролировать ситуацию до Коппенберга, потому что понимал, что в любом случае там останусь в одиночку. Они потрясающе отработали.

 

Все помнят кадры из прошлого, какой хаос случается на Коппенберге, когда дорога мокрая. Я также знал по велокроссу, как надо там ехать, когда немного грязно. Думаю, это и было ключевой точкой гонки.

 

На вершине сделал хороший просвет. При таком ветре уезжать одному было рано, но я это сделал, хотя в финале был полностью опустошён. Сейчас пока не могу даже думать про Рубэ».

 

Результаты Тура Фландрии-2024

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Тур Фландрии-2024 Ronde Van Vlaanderen-2024 Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • RWW
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    RWW-Фото

    Жаль Астану, похоже кончилась команда. И, судя по составу, на туре басков результат будет аналогичный. Думается что не Вино тут виноват, просто денежек тю-тю, а сама зарабатывать Астана не умеет, всю свою жизнь была на гос.обеспечении.

  • BlAr
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    BlAr-Фото
    Рогличу действительно не нужно. Он на этой гонке не будет в форме. Из того и исхожу.
  • shain
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    shain-Фото

    Астана самая дружная команда, никто не доехал:)

  • nightbuster33
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    nightbuster33-Фото
    Только Бол мог выступить успешно,но перед 82км. до конца он лежал под завалом,произошедшем в одной из лидирующей группе.Почти все встали и уехали,один он не смог продолжить.
  • Grif
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    Grif-Фото

    Ну нет. Погги вообще нифига не потянул. Слабак.)))
    А если серьёзно, то хрен кого найдёшь после Армстронга. Но там у Поповича нужно спрашивать.) Кстати, вроде как он и сейчас там у руля?

  • Гонщик
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: gumanoidd
    Винни выиграет разделку---и все остальное
    Когда он прологи выигрывал ? Это не последняя разделка Тура , остальное с финишем под горку , поглядим увидим , будут ли надрываться ... 



    Цитата: BlAr
    Не верю, что Роглич сможет показать что-то серьезное. Ремко - быть может. Но возможна и очередная односторонняя многодневка от сами знаете кого...
    Ему и не нужно , пусть Ремко показывает ...



    Цитата: Ser Gio
    Да, первая в этом году заруба топов генерала. Не хватает конечно самого главного - Погачара. Жду с нетерпением трансляцию.
    Поставлю на Ремко, тут подьемы не такие протяженные как на гранд турах, плюс разделка вначале, есть шанс создать задел и ехать от обороны. Но потом гонку надо будет ехать с умом по тактитке, что для Ремко тяжело (по крайней мере, пока).
    С чего он главным то стал ? Наверное после семиминутного отвала на последнем Туре ...

  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    RVL-Фото

    Ну откуда ему выиграть пролог?

    С учётом гораздо более резких ребят...

    А остальное надо посмотреть...

  • kabachok
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    kabachok-Фото
    в поисках дна
  • gumanoidd
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    gumanoidd-Фото
    Винни выиграет разделку---и все остальное
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    BlAr-Фото

    Не верю, что Роглич сможет показать что-то серьезное. Ремко - быть может. Но возможна и очередная односторонняя многодневка от сами знаете кого...

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