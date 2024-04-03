Матье ван дер Пул — победитель Тура Фландрии-2024

Матье ван дер Пул выиграл третий в карьере Тур Фландрии, уехав в одиночку за 45 км до финиша

29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin Deceuninck Матье ван дер Пул одержал третью в карьере победу на Туре Фландрии, а также стал шестым гонщиком в истории велоспорта, выигравшим этот Монумент в майке чемпиона мира после Луизона Бобе (1955), Рика ван Лооя (1962), Эдди Мерксом (1975), Тома Боонена (2006) и Петера Сагана (2016). Теперь в списке достижений Матье ван дер Пула пять побед на классиках - Монументах велоспорта - три победы на Туре Фландрии, победа на Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ.

Photo screen (c) Eurosport

Матье ван дер Пул выиграл Тур Фландрии-2024 в своём стиле, атаковав в одиночку за 45 км до финиша на Коппенберге, который для большинства велогонщиков оказался непреодолим на велосипеде из-за мокрой брусчатки.

Третью победу на Туре Фландрии Матье ван дер Пул одержал с преимуществом в 1 минуту 2 секунды, что стало самым большим запасом у победителя с 2013 года (тогда Фабиан Канчеллара опередил соперников на 1:27). Две прошлых победы Матье ван дер Пул одержал в спринте - в 2020 году, когда классика проводилась осенью, выиграл спринт у Ваута ван Арта, в 2022 году - у Дилана ван Барле.

Команда Alpecin Deceuninck контролировала ход гонки. Отрыв дня из восьми гонщиков догнали уже за 93 км до финиша перед прохождением подъёма Берендрис благодаря ускорениям за 96 км до финиша Мадса Педерсена (Lidl-Trek) за 96 км до финиша, Дилана Ван Барле и Тиша Беноота (Visma Lease a Bike). Они образовали новую лидирующую группу, в которой также был Джанни Вермеерс (Alpecin-Deceuninck), в то время как его капитан Матье ван дер Пул остался в группе, которая проигрывала лидирующей 20 секунд.

На Валькенберге за 87 км до финиша Матье ван дер Пул переложился в первую группу, а Мадс Педерсен атаковал и создал небольшой просвет. Ему на колесо сразу сел Джанни Вермеерс, и они вдвоём в течение30 км оставались лидерами гонки, однако их максимальное преимущество в 20 секунд растаяло на втором прохождении Ауде Кваремонта за 56 км до финиша. К этому времени дождь, который сначала слегка накрапывал, пошёл в полную силу и сделал прохождение брусчатых подъёмов предельно сложным.

Матье ван дер Пул переложился к лидерам, за ним попробовали усидеть Ойер Ласкано (Movistar), Лоренс Пити (Groupama-FDJ), Мадс Педерсен (Lidl-Trek), Тим Велленс (UAE Team Emirates) и Дилан Тёнс (Israel Premier Tech). За 50 км до финиша группу догнало ещё больше гонщиков, и в это время попытку уехать в одиночку предпринял Иван Гарсия Кортина (Movistar).

Он набрал около 20 секунд, но испанского гонщика остановили проблемы с велосипедом на больших градиентах и мокрой брусчатка Коппенберга (600 м с 11,1%, максимальным градиентом 20,8%). За 45 км до финиша Иван Гарсия Кортина был вынужден слезть с велосипеда и самостоятельно решать проблему с велосипедом, и в этот момент его добрала группа во главе с Матье ван дер Пулом.

Матье ван дер Пул удержал скорость на Коппенберге, лишь Маттео Йоргенсон попытался усидеть за чемпионом мира, но так и не смог закрыть просвет, который с каждым метром всё увеличивался. Большей части гонщиков в группе, преследовавшей Матье ван дер Пула, пришлось проходить мокрый Коппенберг пешком.

Во время финального, третьего прохождения Патерберга преимущество Матье ван дер Пула составляло уже 1:44, а ближайшими преследователями стали Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost) и Дилан Тёнс (Israel Premier Tech).

Матье ван дер Пул удержал просвет и в одиночку пересёк линию финиша, хотя его преимущество сократилось до 1 минуты 2 секунд.

Альберто Беттиоля и Дилана Тёнса группа преследователей нагнала на финальных метрах. В спринте за подиум второе место занял 26-летний итальянский велогонщик команды Arkea-B&B Hotels Лука Моццато, а третьим финиш пересёк Майкл Мэттьюс(Jayco-AlUla), который затем был релегирован на 11-е место из-за нарушения прямолинейности в спринте. Призовую тройку замкнул 30-летний немецкий велогонщик команды UAE Team Emirates Нильс Политт.

Photo screen (c) Eurosport

Матье ван дер Пул: «Мой сезон уже успешный. Сбылась моя мечта - выиграть Тур Фландрии в майке чемпиона мира. Пока я это ещё не осознал. Сегодня все силы были брошены на выживание. Труднее гонки в моей карьере ещё не было. Из-за этой погоды последние 20 километров ехал почти с закрытыми глазами. При таком дожде было очень тяжело преодолевать брусчатые подъёмы. На Коппенберге было тяжело до смешного - я соскальзывал и скользил до самой вершины.

Как только пошёл дождь, я понял, что на Коппенберге будет хаос. Когда нас начали атаковать все команды, я попросил моих товарищей контролировать ситуацию до Коппенберга, потому что понимал, что в любом случае там останусь в одиночку. Они потрясающе отработали.

Все помнят кадры из прошлого, какой хаос случается на Коппенберге, когда дорога мокрая. Я также знал по велокроссу, как надо там ехать, когда немного грязно. Думаю, это и было ключевой точкой гонки.

На вершине сделал хороший просвет. При таком ветре уезжать одному было рано, но я это сделал, хотя в финале был полностью опустошён. Сейчас пока не могу даже думать про Рубэ».