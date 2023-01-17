Матье ван дер Пул начнёт сезон на шоссе со Страде Бьянке-2023

Программа гонок Матье ван дер Пула на первую часть сезона 2023 года

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) примет участие ещё в двух гонках по велокроссу – этапе Кубка мира в Бенидорме 22 января и чемпионате мира по велокроссу в Хогерхейде. На шоссе сезон 27-летнего нидерландского велогонщика начнётся 4 марта со старта на итальянской классике Страде Бьянке, которую он уже выигрывал в 2021 году, а затем продолжит выступать в итальянских гонках – Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо, где в прошлом году финишировал 3-м.

Сейчас Матье ван дер Пул работает в тренировочном лагере команды Alpecin-Deceuninck. В интервью WielerFlits он рассказал, что боли в спине, которая помешала ему бороться за победу на двух последних велокроссах, на шоссе не чувствует, а также рассказал о календаре гонок.

Photo © скрин видео WielerFlits

Матье ван дер Пул: «Мне уже лучше. Не напрягал спину, потихоньку покатался на дороге два дня, и особых проблем не было. В любом случае, велокросс – вид, который очень нагружает спину. Несколько лет назад в велокроссе мне было не так сложно проехать и тридцать гонок. Но с Токио спину приходится принимать в расчёт».

Главными целями Матье ван дер Пула весной будут Тур Фландрии, двукратным победителем которого он является, и Париж-Рубэ, где победить ещё не удалось. Париж-Рубэ закончит весенний сезон классик Матье ван дер Пула – он не поедет Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж.

Летом Матье ван дер Пул нацелен на Тур де Франс, где хочет взять реванш после разочарования своим выступлением в прошлом году. Подготовкой к французскому Гранд-туру послужит Тур Швейцарии.

«Жажда выиграть Рубэ ничуть не меньше, чем победить на Туре Фландрии. Я был бы одинаково счастлив, и если бы выиграл Фландрию, и если бы победил на Париж-Рубэ, где ещё не выигрывал, хотелось бы добавить эту гонку в список побед. Но это не значит, что Париж-Рубэ ставлю выше Тура Фландрии.

Понятно, что я поеду Тур де Франс. Эта гонка остаётся самой важной в велоспорте. В прошлые два года из-за разных обстоятельств я не проехал Тур де Франс до конца. В этом году хочу это исправить».

Календарь велогонок Матье ван дер Пула:

22 января. Велокросс. Этап Кубка мира в Бенидорме (UCI Cyclocross World Cup Benidorm)

5 февраля. Велокросс. Чемпионат мира. (UCI Cyclocross World Championships)

4 марта. Страде Бьянке (Strade Bianche)

6 – 12 марта. Тиррено-Адриатико (Tirreno-Adriatico)

18 марта. Милан — Сан-Ремо (Milano-Sanremo)

2 апреля. Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen)

9 апреля. Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)

11 – 18 июня. Тур Швейцарии (Tour de Suisse)

1 – 23 июля. Тур де Франс (Tour de France)

13 сентября. Чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Групповая гонка. (UCI World Championships - Road Race)