Матье ван дер Пул начнёт сезон на шоссе со Страде Бьянке-2023

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- VeloNEWS / VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 23:27
Программа гонок Матье ван дер Пула на первую часть сезона 2023 года
Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) примет участие ещё в двух гонках по велокроссу – этапе Кубка мира в Бенидорме 22 января и чемпионате мира по велокроссу в Хогерхейде. На шоссе сезон 27-летнего нидерландского велогонщика начнётся 4 марта со старта на итальянской классике Страде Бьянке, которую он уже выигрывал в 2021 году, а затем продолжит выступать в итальянских гонках – Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо, где в прошлом году финишировал 3-м.
Сейчас Матье ван дер Пул работает в тренировочном лагере команды Alpecin-Deceuninck. В интервью WielerFlits он рассказал, что боли в спине, которая помешала ему бороться за победу на двух последних велокроссах, на шоссе не чувствует, а также рассказал о календаре гонок.
Photo © скрин видео WielerFlits
Матье ван дер Пул: «Мне уже лучше. Не напрягал спину, потихоньку покатался на дороге два дня, и особых проблем не было. В любом случае, велокросс – вид, который очень нагружает спину. Несколько лет назад в велокроссе мне было не так сложно проехать и тридцать гонок. Но с Токио спину приходится принимать в расчёт».
Главными целями Матье ван дер Пула весной будут Тур Фландрии, двукратным победителем которого он является, и Париж-Рубэ, где победить ещё не удалось. Париж-Рубэ закончит весенний сезон классик Матье ван дер Пула – он не поедет Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж.
Летом Матье ван дер Пул нацелен на Тур де Франс, где хочет взять реванш после разочарования своим выступлением в прошлом году. Подготовкой к французскому Гранд-туру послужит Тур Швейцарии.
«Жажда выиграть Рубэ ничуть не меньше, чем победить на Туре Фландрии. Я был бы одинаково счастлив, и если бы выиграл Фландрию, и если бы победил на Париж-Рубэ, где ещё не выигрывал, хотелось бы добавить эту гонку в список побед. Но это не значит, что Париж-Рубэ ставлю выше Тура Фландрии.
Понятно, что я поеду Тур де Франс. Эта гонка остаётся самой важной в велоспорте. В прошлые два года из-за разных обстоятельств я не проехал Тур де Франс до конца. В этом году хочу это исправить».
Календарь велогонок Матье ван дер Пула:
22 января. Велокросс. Этап Кубка мира в Бенидорме (UCI Cyclocross World Cup Benidorm)
5 февраля. Велокросс. Чемпионат мира. (UCI Cyclocross World Championships)
4 марта. Страде Бьянке (Strade Bianche)
6 – 12 марта. Тиррено-Адриатико (Tirreno-Adriatico)
18 марта. Милан — Сан-Ремо (Milano-Sanremo)
2 апреля. Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen)
9 апреля. Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)
11 – 18 июня. Тур Швейцарии (Tour de Suisse)
1 – 23 июля. Тур де Франс (Tour de France)
13 сентября. Чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Групповая гонка. (UCI World Championships - Road Race)
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