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Матье ван дер Пул начнёт сезон на шоссе со Страде Бьянке-2023

Программа гонок Матье ван дер Пула на первую часть сезона 2023 года

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) примет участие ещё в двух гонках по велокроссу – этапе Кубка мира в Бенидорме 22 января и чемпионате мира по велокроссу в Хогерхейде. На шоссе сезон 27-летнего нидерландского велогонщика начнётся 4 марта со старта на итальянской классике Страде Бьянке, которую он уже выигрывал в 2021 году, а затем продолжит выступать в итальянских гонках  – Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо, где в прошлом году финишировал 3-м.

 

Сейчас Матье ван дер Пул работает в тренировочном лагере команды Alpecin-Deceuninck. В интервью WielerFlits он рассказал, что боли в спине, которая помешала ему бороться за победу на двух последних велокроссах, на шоссе не чувствует, а также рассказал о календаре гонок.

 

 

Матье ван дер Пул начнёт сезон на шоссе со Страде Бьянке-2023

 Photo © скрин видео WielerFlits

 

  Матье ван дер Пул: «Мне уже лучше. Не напрягал спину, потихоньку покатался на дороге два дня, и особых проблем не было. В любом случае, велокросс – вид, который очень нагружает спину. Несколько лет назад в велокроссе мне было не так сложно проехать и тридцать гонок. Но с Токио спину приходится принимать в расчёт».

 

 Главными целями Матье ван дер Пула весной будут Тур Фландрии, двукратным победителем которого он является, и Париж-Рубэ, где победить ещё не удалось. Париж-Рубэ закончит весенний сезон классик Матье ван дер Пула – он не поедет Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  Летом Матье ван дер Пул нацелен на Тур де Франс, где хочет взять реванш после разочарования своим выступлением в прошлом году. Подготовкой к французскому Гранд-туру послужит Тур Швейцарии.

 

  «Жажда выиграть Рубэ ничуть не меньше, чем победить на Туре Фландрии. Я был бы одинаково счастлив, и если бы выиграл Фландрию, и если бы победил на Париж-Рубэ, где ещё не выигрывал, хотелось бы добавить эту гонку в список побед. Но это не значит, что Париж-Рубэ ставлю выше Тура Фландрии.

 

  Понятно, что я поеду Тур де Франс.  Эта гонка остаётся самой важной в велоспорте. В прошлые два года из-за разных обстоятельств я не проехал Тур де Франс до конца. В этом году хочу это исправить».

 

Календарь велогонок Матье ван дер Пула:

 

22 января. Велокросс. Этап Кубка мира в Бенидорме (UCI Cyclocross World Cup Benidorm)

5 февраля. Велокросс. Чемпионат мира.  (UCI Cyclocross World Championships)

4 марта. Страде Бьянке (Strade Bianche)

6 – 12 марта. Тиррено-Адриатико (Tirreno-Adriatico)

18 марта. Милан — Сан-Ремо (Milano-Sanremo)

2 апреля. Тур Фландрии (Ronde van Vlaanderen)

9 апреля. Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)

11 – 18 июня. Тур Швейцарии (Tour de Suisse)

1 – 23 июля. Тур де Франс (Tour de France)

13 сентября. Чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Групповая гонка. (UCI World Championships - Road Race)

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (10)
    Earl57-Фото
    О да, на результат будет интересно посмотреть. Через неделю, 17 января. И особенно через месяц, на Альгарве. На тот самый прогресс.
  • Sezar
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (10)
    Sezar-Фото

    Я не знаю сколько Плапп потерял на механике, не смотрел, но на 37,5 км. он это должен был отыгрывать у горняка Вайна. Про стареющего в 31 год Дарбриджа -это прямо сильно, самый расцвет, вы о чем это?

  • s75
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (10)
    s75-Фото

    TDU покажут на ЕС.

  • s75
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (10)
    s75-Фото
    "игра забудется, результат останется"
  • error
    Вуэльта Испании-2023: Презент ... (4)
    error-Фото

    Гармонично и без перебора.

    ITT и ТТТ..

    спринтам..

    отрывам..

    неудачникам..

    И Турмале с Англиру..

    Всем все есть.

    Отлично.

    Я бы так сказал.

     

  • Геродот
    Иван Соса пострадал на трениро ... (3)
    Геродот-Фото

    Ясно что гонец виноват. Его подрезали на дороге, он в ответ разбил стекло и наехал на водилу. Водила достал ствол и съезил по морде велогону, пусть скажет спасибо что не выстрелил.

    Велогоны и водилы друг друга стоят))

  • kwwk
    Вуэльта Испании-2023: Презент ... (4)
    kwwk-Фото

    О, даже спринтерам 4 этапа подарили.

  • Lex1
    Иван Соса пострадал на трениро ... (3)
    Lex1-Фото
    Без повербанка эти камеры работают от силы час.
  • SportSpirit
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (10)
    SportSpirit-Фото
    По той же логике - кого выиграл Плапп? 36-илетнего Кларка, который теперь даже не в про-туре и Мэттьюса, который старше Дабриджа? Которым Плапп привез всего 3 секунды))

    Победа на Чемпионате страны есть победа на Чемпионате страны! В ранее не профильной дисциплине.

    Ну а Рохан и на Чемпионате мира, помнится, привозил 2-3 месту 40 секунд, так что это комплимент для Вайна)
  • vadi
    Вуэльта Испании-2023: Презент ... (4)
    vadi-Фото

    Если поедет джиро - поедет и вуэльту

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3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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