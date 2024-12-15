Матье ван дер Пул начнёт сезон велокросса 22 декабря, а завершит на Чемпионате мира по велокроссу 2 февраля

Матье ван дер Пул начнёт сезон велокросса 22 декабря и завершит на Чемпионате мира по велокроссу

Шестикратный чемпион мира в велокроссе Матье ван дер Пул объявил свой календарь гонок в сезоне велокросса 2024/25. 29-летний нидерландский велогонщик нацелен бороться за седьмой титул чемпиона мира в этой дисциплине, чтобы повторить рекорд семикратного чемпиона мира в велокроссе Эрика Де Фламинка (Erik De Vlaeminck), который одержал седьмую победу в 1973 году.

Свой путь к Чемпионату мира по велокроссу, который пройдёт 2 февраля во Франции, в Льевене (Liévin), Матье ван дер Пул начнёт 22 декабря, с этапа Кубка мира по велокроссу в бельгийском Зонховене.

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Матье ван дер Пул: «Я долго размышлял над программой. После тщательного обдумывания и обсуждений с руководством и персоналом команды я выбрал плотный график велогонок.

Рассматривали другой вариант, с более компактной, скажем так, программой, сочетающей два этапа Кубка мира и Чемпионат мира. Но, думаю, разумнее остановиться на более расширенном списке гонок.

Как только решение было принято, я быстро наметил, какие гонки, хотел бы включить в свою программу. И да, мне повезло, что у меня есть свобода выбирать гонки, которые мне больше всего нравятся. В моём меню не случайно стоят Зонховен, Мол и Коксейде, типичные песчаные гонки».

Матье ван дер Пул объяснил, почему в его календаре будет перерыв с 6 по 24 января.

«Этой зимой мы используем немного другой подход. В прошлом году я начал сезон в отличной форме, но с точки зрения ощущений Чемпионат мира стал для меня не самой лучшей гонкой сезона. Теперь мы сосредоточимся на конкретной подготовке в тренировочном лагере, чтобы достичь пика формы к Чемпионату мира. Для оптимальной эффективности лучше тренировочный лагерь не прерывать.

Моя цель, конечно же, седьмой титул чемпиона мира. Единственное, чего мне ещё предстоит достичь в велокроссе - уникальный рекорд Эрика де Фламинка. Эта цель подпитывает меня в этом зимнем сезоне велокросса. Чемпионат мира в Льевене - единственная цель, хотя я надеюсь побороться за победу во всех остальных гонках, где буду участвовать. Посмотрим, как получится у меня выступить на первых неделях. Как я уже упоминал, на пик формы выйду в этом году чуть позже».

Календарь гонок по велокроссу Матье ван дер Пула на сезон 2024/25:

22 декабря – World Cup Zonhoven

23 декабря – Superprestige Mol

26 декабря– World Cup Gavere

27 декабря – Exact Cross Loenhout

29 декабря – World Cup Besancon

1 января – X2O Trofee Baal

3 января – X2O Trofee Koksijde

5 января – World Cup Dendermonde

25 января – World Cup Maasmechelen

26 января – World Cup Hoogerheide

2 февраля – World Championships Lièvi