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Матье ван дер Пул начнёт сезон велокросса 22 декабря, а завершит на Чемпионате мира по велокроссу 2 февраля

 Матье ван дер Пул начнёт сезон велокросса 22 декабря и завершит на Чемпионате мира по велокроссу

 

 

Шестикратный чемпион мира в велокроссе Матье ван дер Пул объявил свой календарь гонок в сезоне велокросса 2024/25. 29-летний нидерландский велогонщик нацелен бороться за седьмой титул чемпиона мира в этой дисциплине, чтобы повторить рекорд семикратного чемпиона мира в велокроссе Эрика Де Фламинка (Erik De Vlaeminck), который одержал седьмую победу в 1973 году.

 

Свой путь к Чемпионату мира по велокроссу, который пройдёт 2 февраля во Франции, в Льевене (Liévin), Матье ван дер Пул начнёт 22 декабря, с этапа Кубка мира по велокроссу в бельгийском Зонховене.

Матье ван дер Пул начнёт сезон велокросса 22 декабря и завершит на Чемпионате мира по велокроссу

Photo (c) Alpecin-Deceuninck Team

 

Матье ван дер Пул: «Я долго размышлял над программой. После тщательного обдумывания и обсуждений с руководством и персоналом команды я выбрал плотный график велогонок.

 

Рассматривали другой вариант, с более компактной, скажем так, программой, сочетающей два этапа Кубка мира и Чемпионат мира. Но, думаю, разумнее остановиться на более расширенном списке гонок.

 

Как только решение было принято, я быстро наметил, какие гонки, хотел бы включить в свою программу. И да, мне повезло, что у меня есть свобода выбирать гонки, которые мне больше всего нравятся. В моём меню не случайно стоят Зонховен, Мол и Коксейде, типичные песчаные гонки».

 

Матье ван дер Пул объяснил, почему в его календаре будет перерыв с 6 по 24 января.

 

«Этой зимой мы используем немного другой подход. В прошлом году я начал сезон в отличной форме, но с точки зрения ощущений Чемпионат мира стал для меня не самой лучшей гонкой сезона. Теперь мы сосредоточимся на конкретной подготовке в тренировочном лагере, чтобы достичь пика формы к Чемпионату мира. Для оптимальной эффективности лучше тренировочный лагерь не прерывать.

 

Моя цель, конечно же, седьмой титул чемпиона мира. Единственное, чего мне ещё предстоит достичь в велокроссе - уникальный рекорд Эрика де Фламинка. Эта цель подпитывает меня в этом  зимнем сезоне велокросса. Чемпионат мира в Льевене - единственная цель, хотя я надеюсь побороться за победу во всех остальных гонках, где буду участвовать. Посмотрим, как получится у меня выступить на первых неделях. Как я уже упоминал, на пик формы выйду в этом году чуть позже».

 

Календарь гонок по велокроссу Матье ван дер Пула на сезон 2024/25:

 

22 декабря  – World Cup Zonhoven

23 декабря  – Superprestige Mol

26 декабря– World Cup Gavere

27 декабря  – Exact Cross Loenhout

29 декабря – World Cup Besancon

1 января  – X2O Trofee Baal

3 января  – X2O Trofee Koksijde

5 января – World Cup Dendermonde

25 января – World Cup Maasmechelen

26 января – World Cup Hoogerheide

2 февраля – World Championships Lièvi

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • Astanaforever
    XDS объявляет о крупной инвест ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    У Астаны какой то тотальный ребилд - сменили там всё, ну хоть ВИНО отсавили БОСсом kaz 
    То то его на фото задвинули на задворки))).

    Поверьте это не надолго. Премьер тех не даст соврать.
  • Astanaforever
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Попугаясто.)))
  • EL-Fenomeno
    XDS объявляет о крупной инвест ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    У Астаны какой то тотальный ребилд - сменили там всё, ну хоть ВИНО отсавили БОСсом kaz 

  • Гонщик
    XDS объявляет о крупной инвест ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: JetRevel
    Да,ладно Вам,одни Румыны с Мароконезами на линиях в адзиендах) Вот с Казахстаном другое дело,они его быстрее Тайваня присоединят)
    Не могу не согласится , уж очень огромную территорию СССР подарил казахам .



    Цитата: Джамайка
    ну это действительно, новый этап. Хуже не станет. А кто ранее в нашу команду вкладывался? Государство? КОгда начиналось, это был гениальный PR ход, маркетинг. Вело в Европе любят, название будет известно каждому европейцу, глядишь, заинтресуются, узнают что-то про Казахстан, узнваемость, действительно, повысилась. Для нового государства - много плюсов. Да и в стране популяризируется, велодорожки в городах... мешают пешеходам biggrin


    ну и китайцам - тоже можно сказать, самый простой, эффективный, способ выйти в Европу. ВОзможно, этот путь окажется и самым недорогим. 
    Что значит выйти в Европу ? Китайцы уже давно там , а вело для них как корове седло , типа чтобы было ...



    Цитата: Геродот
    Много команд хороших и разных...Это хорошо. Не всеж нефтяным арабским рулить в цивилизованном мире.
    Пока амеры позволяют , арабы будут думать что рулят .

  • JetRevel
    XDS объявляет о крупной инвест ... (13)
    JetRevel-Фото
    Да,ладно Вам,одни Румыны с Мароконезами на линиях в адзиендах) Вот с Казахстаном другое дело,они его быстрее Тайваня присоединят)
  • Freejazz
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (5)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Pugachev
    Вы очень добры. НИЖЕ среднего... Как-будто наука ЭРГОНОМИКА исчезла на Земле....

    Эргономика - это ткань и покрой, а тут, я думаю, все в порядке. Дизайн простенький, но без лого был бы лучше, а так надо учитывать цветовые требования всех спонсоров. 

  • RVL
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (5)
    RVL-Фото
    Куда они отошли ...от требований...не понял..)
  • Pugachev
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (5)
    Pugachev-Фото

    Вы очень добры. НИЖЕ среднего... Как-будто наука ЭРГОНОМИКА исчезла на Земле....

  • RVL
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (5)
    RVL-Фото

    Средненько 

  • motte
    XDS объявляет о крупной инвест ... (13)
    motte-Фото

    Цитата: ararat
    Китай рулит

    Это госполитика. 

    Сколько всего Китаем скуплено в Италии и сколько их там, немерено! 

    Я порой говорю: not made in  italy, made in Kitalia.

    Тем более Казахстан, там свои огромные интересы у Китая.

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