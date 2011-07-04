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UAE Team Emirates объявили примерную программу гонок Тадея Погачара и команды на 2025 год

Тадей Погачар ставит главными целями Тур де Франс-2025 и Чемпионат мира

 

 

Тадей Погачар нацелен на борьбу за четвёртую победу на Тур де Франс. Какой ещё из Гранд-туров словенский велогонщик поедет в 2025 году, решится после презентации маршрута Вуэльты Испании, которая пройдёт 19 декабря. О программе Тадея Погачара и других лидеров UAE Team Emirates рассказал главный спортивный директор команды Хошеан Мачин (Joxean Matxin Fernandez).

 

Мачин подчеркнул, что выбор Гранд-туров для Хуана Аюсо, Жуана Алмейды и Адама Йейтса будет зависеть того, какой  Гранд-тур помимо францзского выберет Тадей Погачар, принёсший в этом году команде победы на Джиро д’Италия и Тур де Франс.

 

UAE Team Emirates объявили примерную программу гонок Тадея Погачара и команды на 2025 год

 Photo © Shimano-eu.com/UAE Team Emirates

 

Предварительный календарь гонок Тадея Погачара на 2025 год

 

В этом году Тадей Погачар начнёт сезон 2025 года 17 февраля с Тура ОАЭ, где не стартовал последние два года (в этом году он начинал сезона со Страде Бьянке 2 марта, в 2023 - с испанской однодневной гонки Jaén Paraiso Interior 13 февраля).

 

 

Затем в календаре 26-летнего словенского велогонщика Страде Бьянке (где побеждал в 2022 году и одержал победу в этом году), Милан-Сан-Ремо (где в этом году занял 3-е место), E3 Saxo Classic (где в 2023 году финишировал 3-м), дебют на Гент-Вевельгем, Тур Фландрии (где одержал победу в 2023 году), все три Арденнских классики - Амстел Голд Рэйс (где побеждал в 2023), Флеш Валлонь (которую выиграл в 2023) и Льеж-Бастонь-Льеж (где побеждал в 2021 и 2024).

 

 

Перед Тур де Франс-2025 планируется старт Тадея Погачара в Критериуме Дофине (8 - 15 июня), где он принимал участие лишь раз в карьере, в 2020 году, и занял тогда 4-е место.

 

Вторая часть сезона после Тур де Франс-2025 будет зависеть от того, стартует ли Погачар на Вуэльте Испании.

 

28 сентября Тадей Погачар планирует защищать титул чемпиона мира в групповой гонке в столице Руанды - Кигали, где пройдёт Чемпионат мира в 2025 году.

 

Cyclingnews цитирует слова Хошеана Мачина о календаре гонок Тадея Погачара:

 

«На данный момент он сфокусирован на Тур де Франс, а остальное решим после презентации маршрута Вуэльты Испании. Конечно, в каком-то году он будет участвовать в Вуэльте, но решение пока не принято».

 

На вопрос, поедет ли Тадей Погачар три Гранд-тура, Мачин ответил: «Не в этом году».

 

Планы команды UAE Team Emirates на Гранд-туры относительно Хуана Аюсо, Адама Йейтса, Жуана Алмейды

 

На пресс-конференции Хошеан Мачин подтвердил, что единственным Гранд-туром 22-летнего Хуана Аюсо может быть дебют на Джиро д’Италия.

Сокапитаном Аюсо на итальянском Гранд-туре должен стать Адам Йейтс.

 

Однако эти планы могут быть скорректированы в зависимости от того, выберет ли Тадей Погачар для старта Джиро д’Италия или Вуэльту Испании.

 

Жуан Алмейда должен стартовать на Тур де Франс как один из главных помощников Тадея Погачара, а участие 26-летнего португальского гонщика в Вуэльте Испании пока под вопросом.

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:25 | Регистрация: 30.06.2017

    Короче он едет Вуэльту.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 21:43 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Astanaforever
    Короче он едет Вуэльту.

    Три гт в кармане обязаны быть, это как два пальца об асфальт-:)

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Комментарии

  • DIM
    Патрик Лефевр покидает пост ге ... (1)
    DIM-Фото

    Конец Истории!

  • motte
    UAE Team Emirates объявили при ... (2)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Короче он едет Вуэльту.

    Три гт в кармане обязаны быть, это как два пальца об асфальт-:)

  • Astanaforever
    UAE Team Emirates объявили при ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Короче он едет Вуэльту.
  • RVL
    SHIMANO — технический партнёр ... (11)
    RVL-Фото
    Все в тонусе должны быть)
  • Геродот
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Геродот-Фото

    Пога похоже готовится дать бой на Туре. И это правильно,потому что все понимают "царь ненастоящий",пока не случилась заруба один на один.

    Однако, шансы у него в этом году минимальные,если конечно Вини опять не завалят.

     

  • motte
    SHIMANO — технический партнёр ... (11)
    motte-Фото

    Календарь тадея на весну:

    TADEJ POGA?AR OFFICIAL 2025 SPRING CALENDAR:

    UAE Tour
    Strade Bianche
    Milano-Sanremo
    E3 Saxo Bank Classic
    Gent-Wevelgem
    Ronde van Vlaanderen
    Amstel Gold Race
    La Fleche Wallonne
    Liege-Bastogne-Liege

  • Джамайка
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Джамайка-Фото

    чем ему поднятые велосипеды не нравятся? В коментариях к какому то видео, помню, один брюзга был недоволен тем, что гонщики тянут детей на подиум, в частности, Рогличем. МОл, в командировки и на работу же детей не берут с собой.. Если дети уже не грудные младенцы, очень даже понятны эмоции. Пидкокские таксы смешноваты, конечно, как они раздялют радость с хозяином,  мы то знаем, что собака будет радоваться хозяину, даже если он просто приходит с работы, вряд ли врубаются, что это побдный финиш...

     

    Цитата: porcus91
    То ест Вандер Пула, Ван арта и другихпросто нет. Ок. Как будто похоронили Ван дер пула и забыли как в этом году он взял 2 монумента Фландрию и Рубе за 8 дней) Ну нормально так. Посмотрим)

    но вообще-то, вторая половина сезона невзрачная получилась. Победа на гравеле не считово, для чемпиона по кроссу - плевое дело. Как бы не закат cray

     



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    а тем временем... Расписание Погачара на весну



    не знаю как скопироват ссылку, картинку. het nieuwsblad пишет:

    Pogacar zal ook bieden op een vierde algemene overwinning in de Tour de France.

    Tour door de VAE, Strade Bianche, Milaan-San Remo. in België E3 en Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen,Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race en Waalse Pijl.

    Op Parijs-Roubaix zal hij nog minstens een jaar moeten wachten: de Helleklassieker staat in 2025 niet op zijn programma.

    2 Гран тура, какой второй будет ясно после презентации маршрутов, никакого Париж-Рубе, но 2 победа на ТФ - по видимому, 100% от него не уйдет. Бельгийцам, голландцам надо как-то объединиться, победить врага можно - только вместе, объезиненными усилиями!  

  • Джигит Карбонович
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Джигит Карбонович-Фото
    Цитата: velodoctor
    Для того чтобы выиграть, её нужно сначала просто в календарь поставить,  годы идут, не факт что даже если он в конкретный день на Рубе будет сильнейшим, у него получится победить. Все эти классики не берут в расчет того что, Поги вынужден держать в уме сильного Винегора на туре, именно датчанин не даёт Погачару сейчас творить историю и ехать Рубэ. 
    А датчанин-то удобно устроился: однодневки как какой-нибудь Фруми или Контадор не жалует.
  • Джамайка
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Джамайка-Фото
    вдп шифруется, по-моему. Чем меньше внимания прессы и пелотона, тем больше шансов на победы, которые даются все труднее. да и груз ожиданий не давит
  • Джамайка
    Том Боонен считает, что Тадею ... (18)
    Джамайка-Фото

    ВОт теперь совсем не хочется, чтобы Погачар еще и ПР заграбастал... Все эти фламандцы , раздающие комплименты и лавры Погачару лукавят, по моему. МВДП, Бонен, кажется и Меркс с Ино (знаю, не бельгиец) выскзались за ПР... Тупо хотят сглазить, имо acute ...поддерживаю.. 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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