UAE Team Emirates объявили примерную программу гонок Тадея Погачара и команды на 2025 год

Тадей Погачар ставит главными целями Тур де Франс-2025 и Чемпионат мира

Тадей Погачар нацелен на борьбу за четвёртую победу на Тур де Франс. Какой ещё из Гранд-туров словенский велогонщик поедет в 2025 году, решится после презентации маршрута Вуэльты Испании, которая пройдёт 19 декабря. О программе Тадея Погачара и других лидеров UAE Team Emirates рассказал главный спортивный директор команды Хошеан Мачин (Joxean Matxin Fernandez).

Мачин подчеркнул, что выбор Гранд-туров для Хуана Аюсо, Жуана Алмейды и Адама Йейтса будет зависеть того, какой Гранд-тур помимо францзского выберет Тадей Погачар, принёсший в этом году команде победы на Джиро д’Италия и Тур де Франс.

Photo © Shimano-eu.com/UAE Team Emirates

Предварительный календарь гонок Тадея Погачара на 2025 год

В этом году Тадей Погачар начнёт сезон 2025 года 17 февраля с Тура ОАЭ, где не стартовал последние два года (в этом году он начинал сезона со Страде Бьянке 2 марта, в 2023 - с испанской однодневной гонки Jaén Paraiso Interior 13 февраля).

Затем в календаре 26-летнего словенского велогонщика Страде Бьянке (где побеждал в 2022 году и одержал победу в этом году), Милан-Сан-Ремо (где в этом году занял 3-е место), E3 Saxo Classic (где в 2023 году финишировал 3-м), дебют на Гент-Вевельгем, Тур Фландрии (где одержал победу в 2023 году), все три Арденнских классики - Амстел Голд Рэйс (где побеждал в 2023), Флеш Валлонь (которую выиграл в 2023) и Льеж-Бастонь-Льеж (где побеждал в 2021 и 2024).

Перед Тур де Франс-2025 планируется старт Тадея Погачара в Критериуме Дофине (8 - 15 июня), где он принимал участие лишь раз в карьере, в 2020 году, и занял тогда 4-е место.

Вторая часть сезона после Тур де Франс-2025 будет зависеть от того, стартует ли Погачар на Вуэльте Испании.

28 сентября Тадей Погачар планирует защищать титул чемпиона мира в групповой гонке в столице Руанды - Кигали, где пройдёт Чемпионат мира в 2025 году.

Cyclingnews цитирует слова Хошеана Мачина о календаре гонок Тадея Погачара:

«На данный момент он сфокусирован на Тур де Франс, а остальное решим после презентации маршрута Вуэльты Испании. Конечно, в каком-то году он будет участвовать в Вуэльте, но решение пока не принято».

На вопрос, поедет ли Тадей Погачар три Гранд-тура, Мачин ответил: «Не в этом году».

Планы команды UAE Team Emirates на Гранд-туры относительно Хуана Аюсо, Адама Йейтса, Жуана Алмейды

На пресс-конференции Хошеан Мачин подтвердил, что единственным Гранд-туром 22-летнего Хуана Аюсо может быть дебют на Джиро д’Италия.

Сокапитаном Аюсо на итальянском Гранд-туре должен стать Адам Йейтс.

Однако эти планы могут быть скорректированы в зависимости от того, выберет ли Тадей Погачар для старта Джиро д’Италия или Вуэльту Испании.

Жуан Алмейда должен стартовать на Тур де Франс как один из главных помощников Тадея Погачара, а участие 26-летнего португальского гонщика в Вуэльте Испании пока под вопросом.