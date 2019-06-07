Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене

10 из 10: десятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) продолжил победную серию в велокроссе, выиграв десятую подряд гонку, которой стал этап Кубка мира в Зонховене (UCI World Cup Zonhoven).

Действующий чемпион мира по велокроссу уехал от соперников в начале четвёртого из восьми кругов, на песчаном секторе, и без ошибок прошёл оставшиеся круги. Йорис Ниувенхейс (Joris Nieuwenhuis) из команды Baloise Trek Lions опередил Лауренса Свека (Laurens Sweeck) из Crelan - Corendon в борьбе за второе место через 20 секунд после того, как Матье ван дер Пул пересёк финишную черту.

Матье ван дер Пул: «Очень доволен, как прошла эта часть сезона велокросса. Но я также доволен тем, что могу уехать в Испанию и снова продолжать работать над формой. Сегодня хотел посмотреть, как будет развиваться гонка. Сегодня впервые было очень холодно, и Йорис Ниувенхейс задал высокую скорость. Мне понадобилось время, чтобы войти в свой собственный ритм. Поэтому в начале гонки я занял хорошую позицию.

Почувствовал, что после первой части кросса смогу ускориться на том крутом участке, где другим приходится ехать медленнее, атаковал. В какой-то момент мне стало легче, я смог атаковать. Гонка тяжёлая, я не хотел сегодня тратить слишком много сил.

В прошлом году всё было совсем по-другому. Будем надеяться, я удержу стопроцентный рекорд побед, но в Бенидорме в прошлом году разрывы были совсем небольшими. Победы на всех этих гонках меня не слишком интересуют. Я сосредоточен только на том, чтобы выиграть в Таборе».