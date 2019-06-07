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Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене

10 из 10: десятая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

 

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) продолжил победную серию в велокроссе, выиграв десятую подряд гонку, которой стал этап Кубка мира в Зонховене (UCI World Cup Zonhoven).

 

Действующий  чемпион мира по велокроссу уехал от соперников в начале четвёртого из восьми кругов, на песчаном секторе, и без ошибок прошёл оставшиеся круги. Йорис Ниувенхейс (Joris Nieuwenhuis) из команды Baloise Trek Lions опередил Лауренса Свека (Laurens Sweeck) из Crelan - Corendon в борьбе за второе место через 20 секунд после того, как Матье ван дер Пул пересёк финишную черту.

 

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене

 

 

Матье ван дер Пул: «Очень доволен, как прошла эта часть сезона велокросса. Но я также доволен тем, что могу уехать в Испанию и снова продолжать работать над формой.  Сегодня хотел посмотреть, как будет развиваться гонка. Сегодня впервые было очень холодно, и Йорис Ниувенхейс задал высокую скорость. Мне понадобилось время, чтобы войти в свой собственный ритм. Поэтому в начале гонки я занял хорошую позицию.

 

Почувствовал, что после первой части кросса смогу ускориться на том крутом участке, где другим приходится ехать медленнее, атаковал. В какой-то момент мне стало легче, я смог атаковать. Гонка тяжёлая, я не хотел сегодня тратить слишком много сил.

 

В прошлом году всё было совсем по-другому. Будем надеяться, я удержу стопроцентный рекорд побед, но в Бенидорме в прошлом году разрывы были совсем небольшими. Победы на всех этих гонках меня не слишком интересуют. Я сосредоточен только на том, чтобы выиграть в Таборе».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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  1. Имя: Sergei

    Hansmer

    Сегодня, 01:31 | Регистрация: 7.06.2019

    Зверюга! 10ая из 10ти побед в цикло в этом сезоне. Вопрос, сможет ли он эту супер форму на весенние классики перенести, ну и олимпиада там не за горами.

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Комментарии

  • Hansmer
    Матье ван дер Пул — победитель ... (1)
    Hansmer-Фото
    Зверюга! 10ая из 10ти побед в цикло в этом сезоне. Вопрос, сможет ли он эту супер форму на весенние классики перенести, ну и олимпиада там не за горами.
  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2024, груп ... (5)
    Earl57-Фото
    Кроме него выделяется только Юэн, который снова победил в критериуме.
    У австралийцев трек больше популярен чем шоссе. На шоссе есть перспективный парнишка Хеймиш Маккензи, но он совсем еще молодой, всего 19 лет. И уже есть договоренность, что в следующем году в Джейко Алулу пойдет. В этом году он у Акселя Меркса будет гоняться.
  • микеле оп-оп-оп
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (14)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Плюсую.
    Добавлю только, что за большими призами пораньше двигать надо было. Мсье либо нас дурачит, либо себя, либо шейхи его.
    Хотя, всё совсем просто: сменил команду на ту, где больше заплатили, как и родину.
  • sashaney
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (14)
    sashaney-Фото
    Цитата: uran
    Цитата: Kay82
    главное что он француз 
    2023 году спортивное гражданство сменили 104 российских шахматиста. Сиваков это вообще цветочки.
    Это вообще сюр какой то, если человек, для того, чтобы иметь возможность двигать фигуры на доске, должен принести какую то бумагу. Причем, топчающиеся на этом, наверняка, возмущались Депардье в косоворотке.
  • старт-шоссе 82
    Чемпионат Австралии-2024, груп ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото
    Что это? Кризис национального чемпионата или парень действительно так хорош? Четвёртый раз подряд это даже не смешно.
  • ded_le
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (14)
    ded_le-Фото
    Цитата: Геродот
    Цитата: VeloVelo
    Какая разница француз он или нет. Уймитесь уже. Оставьте Сивакова в покое.

    Да как бы без разницы кем он стал...хоть "папуасом".Можно иметь хоть десять гражданств,но отказываться от своего родного,это,по-человечески,свинство. Это вам скажет любой порядочный человек. А Сиваков просто конъюнктурщик и не не надо из него героя делать. Чел просто не понимает,что фюреры приходят и уходят, а родина остается. Странно,доживя до такого возраста,не понимать элементарных вещей. И не надо мне петь про велоспорт. Человек в любой ситуации должен прежде всего оставаться человеком.
    Ну вот Сиваков и сменил спортивное гражданство на ту страну, в которой он вырос и которую считает своей родиной.
  • uran
    Чемпионат Австралии-2024, груп ... (5)
    uran-Фото
    Да, парень хорош.
  • uran
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (14)
    uran-Фото
    В спорте смена гражданства это вообще часть спорта. Многим не хватает квот, другим не нравится федерация, третьим власть. Родина это семья в первую очередь, а не кусок земли.
  • Николай Н.
    Велокросс. UCI World Cup Zonho ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул 3 круга проехался с группой, а потом включил пятую и только его видали. И это уже 10 победа. У девчат конечно было по другому. Люсинда сразу пошла в атаку, но потеряла концентрацию и упала, что привело её к сходу. Жалко что всё так закончилось.

  • Kay82
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (14)
    Kay82-Фото
    россияне просто не понимают мой посыл)

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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