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Мауро Веньи не рассчитывает на участие Тадея Погачара в Джиро д'Италия-2025

 

Мауро Веньи: "Едва ли Тадей Погачар вернётся в следующем году на Джиро д'Италия"

 

 

 

Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи (Mauro Vegni) ещё в 2021 году призывал Тадея Погачара принять участие в итальянском Гранд-туре и попробовать сделать дубль - побороться за победу на Джиро и Тур де Франс в один сезон. Через три года словенский велогонщик команды UAE Team Emirates выполнил это пожелание.

 

 

Тадей Погачар не просто дебютировал на итальянском Гранд-туре, он доминировал на протяжении всех трёх недель гонки, надев розовую майку лидера уже на втором этапе и довёз её до финала в Риме, выиграв также шесть этапов и майку горного короля. Затем Погачар выполнил и вторую часть пожелания - выиграл и Тур де Франс-2024.

 

Но в 2025 году Мауро Веньи не надеется увидеть Тадея Погачара защищающим титул победителя. 

 

Издание Marca процитировало слова директора Джиро д’Италия Мауро Веньи: «Он ещё не раскрыл полностью свой календарь, а мы, в свою очередь, ещё не открыли полный маршрут. Думаю, он решил сразу после презентации маршрута 13 января. Я считаю, что едва ли он вернётся в следующем году, но посмотрим, что он в итоге решит».

 

Организаторы итальянского Гранд-тура на данный момент представили лишь три первых этапа выпуска Джиро д'Италия-2025, которые пройдут в Албании.

 

Велокоманда UAE Team Emirates объявила предварительный календарь гонок Тадея Погачара и других лидеров команды. На Джиро д’Италия-2025 планирует стартовать Адам Йейтс и дебютирует Хуан Аюсо. В числе участников Джиро д’Италия-2025 будет и победитель 2023 года Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe), который ставит целью вторую победу на итальянском Гранд-туре.

 

Появление Тадея Погачара на старте очень ждёт директор испанского Гранд-тура Хавьер Гильен, который после презентации маршрута Вуэльты Испании-2025 сказал: «Мы думаем, он приедет».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG Джиро д'Италия-2025 Мауро Веньи

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Комментарии

  • Pugachev
    UCI World Cup Gavere-2024. Вел ... (3)
    Pugachev-Фото

    Ну, хоть 26 сек. от второго...

    Свик не ехал? Почему?

  • Джамайка
    UCI World Cup Gavere-2024. Вел ... (3)
    Джамайка-Фото

     

    Хет Ньюисблад ранее освещали, как МВДП "стильно прибыл" на предыдущие два кросса на своей именной Ламборгини. 

    Сегодня бельгийская и голландская пресса сообщают, что на 3й кросс он приехал на новой гибридной (с электродвигателем) модели Ламборгини  оранжевого цвета за 511,0 кило евро. Подарок от спонсора на Рождество, надо понимать. 

     

  • Pugachev
    Марианне Вос возвращается в ве ... (3)
    Pugachev-Фото
    Николай, если честно - у женщин все как-то не так идет, как у ребят, поэтому всякое может быть)))) Возьмет - и рванет. Но вы верно, конечно, говорите - сразу в элите стать впереди - сложно даже для нее...
  • Николай Н.
    UCI World Cup Gavere-2024. Вел ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул как бы играючи с этой толпой, выберется в перёд, а дальше просто поехал и с концами.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Gavere-2024. Вел ... (1)
    Николай Н.-Фото

    И снова Люсинда вторая, это даже соответствует её номеру.

  • Николай Н.
    Марианне Вос возвращается в ве ... (3)
    Николай Н.-Фото

    После пропущенного сезона ей будет не просто вписаться в элиту.

  • sstasuk
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (14)
    sstasuk-Фото

    ну Италия не строит миграционные лагеря для нас :)
    и в евросоюз нам не надо :) 

    ну а "поддержку" Албании пожелаю им настоящей независимости, что б народ не бежал от такой независимости....

  • Pugachev
    Марианне Вос возвращается в ве ... (3)
    Pugachev-Фото

    Доводы выглядят разумно.

  • Pugachev
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (14)
    Pugachev-Фото

    С Албанией БЫЛО все непросто... Наверное, есть хорошие сдвиги - посмотрим! Можно сказать: "Даже в Албании Джиро проходит, а у нас что?"... В Крылатском единицы гонок за сезон...

  • motte
    Джиро д’Италия-2025 стартует в ... (14)
    motte-Фото

    Цитата: RVL
    Это не Фотошоп? )))

    ИИ, наверное. 

    Тем не менее, просто в кайф и ждём нового сезона с нетерпением!

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
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