Мауро Веньи не рассчитывает на участие Тадея Погачара в Джиро д'Италия-2025

Мауро Веньи: "Едва ли Тадей Погачар вернётся в следующем году на Джиро д'Италия"

Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи (Mauro Vegni) ещё в 2021 году призывал Тадея Погачара принять участие в итальянском Гранд-туре и попробовать сделать дубль - побороться за победу на Джиро и Тур де Франс в один сезон. Через три года словенский велогонщик команды UAE Team Emirates выполнил это пожелание.

Тадей Погачар не просто дебютировал на итальянском Гранд-туре, он доминировал на протяжении всех трёх недель гонки, надев розовую майку лидера уже на втором этапе и довёз её до финала в Риме, выиграв также шесть этапов и майку горного короля. Затем Погачар выполнил и вторую часть пожелания - выиграл и Тур де Франс-2024.

Но в 2025 году Мауро Веньи не надеется увидеть Тадея Погачара защищающим титул победителя.

Издание Marca процитировало слова директора Джиро д’Италия Мауро Веньи: «Он ещё не раскрыл полностью свой календарь, а мы, в свою очередь, ещё не открыли полный маршрут. Думаю, он решил сразу после презентации маршрута 13 января. Я считаю, что едва ли он вернётся в следующем году, но посмотрим, что он в итоге решит».

Организаторы итальянского Гранд-тура на данный момент представили лишь три первых этапа выпуска Джиро д'Италия-2025, которые пройдут в Албании.

Велокоманда UAE Team Emirates объявила предварительный календарь гонок Тадея Погачара и других лидеров команды. На Джиро д’Италия-2025 планирует стартовать Адам Йейтс и дебютирует Хуан Аюсо. В числе участников Джиро д’Италия-2025 будет и победитель 2023 года Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe), который ставит целью вторую победу на итальянском Гранд-туре.

Появление Тадея Погачара на старте очень ждёт директор испанского Гранд-тура Хавьер Гильен, который после презентации маршрута Вуэльты Испании-2025 сказал: «Мы думаем, он приедет».