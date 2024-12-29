Мауро Веньи не рассчитывает на участие Тадея Погачара в Джиро д'Италия-2025

- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 00:34
Мауро Веньи: "Едва ли Тадей Погачар вернётся в следующем году на Джиро д'Италия"
Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи (Mauro Vegni) ещё в 2021 году призывал Тадея Погачара принять участие в итальянском Гранд-туре и попробовать сделать дубль - побороться за победу на Джиро и Тур де Франс в один сезон. Через три года словенский велогонщик команды UAE Team Emirates выполнил это пожелание.
Тадей Погачар не просто дебютировал на итальянском Гранд-туре, он доминировал на протяжении всех трёх недель гонки, надев розовую майку лидера уже на втором этапе и довёз её до финала в Риме, выиграв также шесть этапов и майку горного короля. Затем Погачар выполнил и вторую часть пожелания - выиграл и Тур де Франс-2024.
Но в 2025 году Мауро Веньи не надеется увидеть Тадея Погачара защищающим титул победителя.
Издание Marca процитировало слова директора Джиро д’Италия Мауро Веньи: «Он ещё не раскрыл полностью свой календарь, а мы, в свою очередь, ещё не открыли полный маршрут. Думаю, он решил сразу после презентации маршрута 13 января. Я считаю, что едва ли он вернётся в следующем году, но посмотрим, что он в итоге решит».
Организаторы итальянского Гранд-тура на данный момент представили лишь три первых этапа выпуска Джиро д'Италия-2025, которые пройдут в Албании.
Велокоманда UAE Team Emirates объявила предварительный календарь гонок Тадея Погачара и других лидеров команды. На Джиро д’Италия-2025 планирует стартовать Адам Йейтс и дебютирует Хуан Аюсо. В числе участников Джиро д’Италия-2025 будет и победитель 2023 года Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe), который ставит целью вторую победу на итальянском Гранд-туре.
Появление Тадея Погачара на старте очень ждёт директор испанского Гранд-тура Хавьер Гильен, который после презентации маршрута Вуэльты Испании-2025 сказал: «Мы думаем, он приедет».
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