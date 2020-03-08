Мауро Веньи: «Возможно изменение даты проведения Джиро д’Италия-2020»

Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи: «Сейчас всё подвешено в воздухе, будем ждать до 3 апреля»

Директор RCS Sport Мауро Веньи предположил, что из-за эпидемии Covid-19 возможно изменение даты проведения Джиро д’Италия-2020. Гранд-тур должен стартовать 9 мая.

В интервью новостному агентству Adnkronos Мауро Веньи поделился своими опасениями по поводу изменения даты проведения гонки, но подчеркнул, что до 3 апреля этот вопрос решаться не будет.

Мауро Веньи: «Конечно, мы стараемся сохранить 9 мая как дату старта Джиро д’Италия-2020 в Венгрии, но, возможно, что дата будет другой. Мы держим связь с властями Венгрии, чтобы понять, что там происходит. Надо понимать, что нам, как и им, необходимо вести борьбу с вирусом.

Сейчас всё подвешено в воздухе, собираемся ждать до 3 апреля. Подождём до конца месяца, чтобы понять, что случилось. Думаю, будет полный пересмотр всего года для всех видов активности. Момент трудный».