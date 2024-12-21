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Велокоманда UAE Team Emirates и Тадей Погачар обдумают возможность его старта на Вуэльте Испании-2025

Хошеан Мачин: "Рано или поздно Тадей Погачар примет участие в Вуэльте Испании"

 

Велокоманда UAE Team Emirates и Тадей Погачар обдумают возможность его старта на Вуэльте Испании-2025

 Photo © Shimano-eu.com/UAE Team Emirates

 

Тадей Погачар, трёхкратный победитель Тур де Франс, победитель Джиро д’Италия не выступал на Вуэльте Испании с 2019 года. Тогда он впервые проехал трёхнедельную гонку и впервые в карьере поднялся на подиум Гранд-тура, заняв на Вуэльте Испании-2019 3-е место.

 

После презентации маршрута Вуэльты Испании-2025 директор гонки Хавьер Гильен (Javier Guillén) выразил надежду, что Тадей Погачар вернётся на испанский Гранд-тур. В интервью изданию AS Гильен сказал: «Мы думаем, он приедет».

 

От команды UAE Team Emirates на презентации маршрута Вуэльты Испании-2025 присутствовал главный спортивный директор Хошеан Мачин (Joxean Matxín).

 

В интервью AS он отметил, что вопрос об участии в Вуэльте Испании-2025 будет обсуждать с Тадеем Погачаром в ближайшие дни.

 

Велокоманда UAE Team Emirates и Тадей Погачар обдумают возможность его старта на Вуэльте Испании-2025

 

Хошеан Мачин: «Вуэльта, гонка, в которой он рано или поздно примет участие, потому что мы хотим быть уверены, что она войдёт в список его достижений.

 

Маршрут следующего года с настоящим вкусом Вуэльты. Десять финишей в подъём, пять или шесть чисто горных этапов, две разделки. Что меня удивило, так это то, что сразу поле трансфера, (перелёта из Гренобля, из Франции, в Жирону, в Каталонию, после 4 этапа) будет гонка на время.

 

Я поговорю с Тадеем из своего отеля, и мы примем решение. В чём мы уверены, так это в том, что любая гонка, в которой он примет участие, гарантированно будет зрелищной. Внутри команды мы более менее представляем, какие гонки он поедет».

 

В то время как в Мадриде проходила презентация маршрута, команда UAE Team Emirates и Тадей Погачар завершали работу в тренировочном лагере в Кальпе. 20 декабря, когда у команды был последний день тренировок, велогонщик-любитель заснял, как команда развозила Тадея Погачара в подъём Колл-де-Ратес (Coll-de-Rates) - 6,5 км с 5,5%, известный тем, что это главный подъём Кальпе, где  в межсезонье тренируется множество велокоманд. В последний день тренировочного лагеря Тадей Погачар проехал от Бенидорма до Валенсии 200 км, в том числе преодолел и подъём Колл-де-Ратес, поставив рекорд прохождения этого подъёма в Strava. Он преодолел его со скоростью 31,2 км/ч.

Велокоманда UAE Team Emirates и Тадей Погачар обдумают возможность его старта на Вуэльте Испании-2025

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG Вуэльта Испании-2025 La Vuelta 25 испанский Гранд-тур

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Радует что на Вуэльте снова будет командная гонка на время, жаль только что индивидуальная разделка сосвсем столообразная. Ну и в честь 90-летия орги решили удивить, но ка по мне честно говоря на совсем удачно, например:

     - юг Испании вообще проигнорировали;

     - на итало-французких этапах какая то дивная классификация категорийности гор/перевалов, в сравнени с теми что будут в Испании;

     - всего один этап за 200+ км.

    Из плюсов: много финишей именно в гору без спусков опосля + хорошо что вернули пару гор/перевалов которые были в 00-х и/или в начале ещё 10-х.

    Кстати, 45 вершин на Вуэльте-2025, две их которых высшей категории (Е) и ноль вершин 4-й категории. 

  • motte
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Не ну на такую горную Вуэльту с финишами в гору, грех не поехать Погачару. Он ее и поедет, я так думаю..

    Согласен! 

    Есть такое подозрение, только как она свяжется с ЧМ в Руанде куда тадей точно запланировал быть.

    А там далеко не прогулка-трасса.

  • JetRevel
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18)
    JetRevel-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    о чём подумал Эрас с такой грустной улыбкой
    О том,как эго не заслуженно кинули и не дали стать историей Вуэльты,хотя для многих он в памяти как Величайший и в отличие от пустившего слюни Ленса на шоу,он его развозил чистым,а после ехал на Вуэльту и забирал её в одни ноги
  • error
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18)
    error-Фото

    ТТТ есть и это очь сильный ход оргов. Прекрасное зрелище которое только на Вуэльте

    И круть чтоне первым этапом

     

     

     

  • RVL
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18)
    RVL-Фото

    Хорошо. Ещё бы меньше "рогличей" и больше "о коноров" и "погачаров"

  • Krakk
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18)
    Krakk-Фото
    Вычислить всех нереально, ведь при текущих маршрутах и у них нет ни малейшего шанса проявить себя по полной. Некоторые имена нет-нет да мелькнут здесь, подчас в ироническом ключе. Вон, один в прошлом году Вуэльту выиграл, но больше по стечению обстоятельств, ведь маршрут, как всегда, ему не подходил.
  • vova-55
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18)
    vova-55-Фото

    Первые два Тура Погги взял, имея от команды среднюю поддержку. 

    Гонки 2024 года он провел на пике формы. 

    Обычно молодые и перспективные грегари могут показать, что у них есть зубы, когда им приходится раз за разом в конце горных этапов цеплять и вывозить своих несвежих лидеров. 

    Так, например, молодой Форум тянул Уиггинса. 

    Но Погги ещё молод и силен, показывает свою силу на ключевых участках, чтобы можно было говорить, что его вытягивают грегари.

  • Freejazz
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18)
    Freejazz-Фото
    Цитата: Krakk
    Цитата: Astanaforever
    Уговорил. На Вуэльту спринтеры не едут. Одни горняки. Доволен теперь?

    Чем доволен, от того, что "уговорил" маршрут изменится, что ли? А то, что горняки - самые обделенные в профспорте, уже давно должно быть всем ясно. В пелотоне есть таланты, которые при создании им идеальных условий порвали бы Погачара, в текущей ситуации вынуждены довольствоваться ролью грегари и не слишком удачливых охотников за этапами, почувствуйте трагизм ситуации.
    Ну и в ту же тему - гранд тур - это не про одни горы, это про универсальность. В сыерической теории горняки порвали бы Погачара в горах, спринтеры в спринте, раздельщики в разделке, а по факту у всех по часу отставания.
  • Yuriy 17
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Krakk
    В пелотоне есть таланты, которые при создании им идеальных условий порвали бы Погачара, в текущей ситуации вынуждены довольствоваться ролью грегари и не слишком удачливых охотников за этапами,

    Просим имя-фамилию этих неведомых нам талантов озвучить для читателей VeloLive.

    И генеральным менеджерам команд мирового тура - также очень интересно узнать этих разрывателей Погачара, Вингегора и примкнувшего к ним Эвенпула. 

  • vova-55
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (18)
    vova-55-Фото
    Давненько не припомню столько финишей в гору!
    Возврат к традициям?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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