Велокоманда UAE Team Emirates и Тадей Погачар обдумают возможность его старта на Вуэльте Испании-2025

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 23:59
Хошеан Мачин: "Рано или поздно Тадей Погачар примет участие в Вуэльте Испании"
Photo © Shimano-eu.com/UAE Team Emirates
Тадей Погачар, трёхкратный победитель Тур де Франс, победитель Джиро д’Италия не выступал на Вуэльте Испании с 2019 года. Тогда он впервые проехал трёхнедельную гонку и впервые в карьере поднялся на подиум Гранд-тура, заняв на Вуэльте Испании-2019 3-е место.
После презентации маршрута Вуэльты Испании-2025 директор гонки Хавьер Гильен (Javier Guillén) выразил надежду, что Тадей Погачар вернётся на испанский Гранд-тур. В интервью изданию AS Гильен сказал: «Мы думаем, он приедет».
От команды UAE Team Emirates на презентации маршрута Вуэльты Испании-2025 присутствовал главный спортивный директор Хошеан Мачин (Joxean Matxín).
В интервью AS он отметил, что вопрос об участии в Вуэльте Испании-2025 будет обсуждать с Тадеем Погачаром в ближайшие дни.
Хошеан Мачин: «Вуэльта, гонка, в которой он рано или поздно примет участие, потому что мы хотим быть уверены, что она войдёт в список его достижений.
Маршрут следующего года с настоящим вкусом Вуэльты. Десять финишей в подъём, пять или шесть чисто горных этапов, две разделки. Что меня удивило, так это то, что сразу поле трансфера, (перелёта из Гренобля, из Франции, в Жирону, в Каталонию, после 4 этапа) будет гонка на время.
Я поговорю с Тадеем из своего отеля, и мы примем решение. В чём мы уверены, так это в том, что любая гонка, в которой он примет участие, гарантированно будет зрелищной. Внутри команды мы более менее представляем, какие гонки он поедет».
В то время как в Мадриде проходила презентация маршрута, команда UAE Team Emirates и Тадей Погачар завершали работу в тренировочном лагере в Кальпе. 20 декабря, когда у команды был последний день тренировок, велогонщик-любитель заснял, как команда развозила Тадея Погачара в подъём Колл-де-Ратес (Coll-de-Rates) - 6,5 км с 5,5%, известный тем, что это главный подъём Кальпе, где в межсезонье тренируется множество велокоманд. В последний день тренировочного лагеря Тадей Погачар проехал от Бенидорма до Валенсии 200 км, в том числе преодолел и подъём Колл-де-Ратес, поставив рекорд прохождения этого подъёма в Strava. Он преодолел его со скоростью 31,2 км/ч.
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