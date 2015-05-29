Джиро д’Италия и Тур де Франс в программе Приможа Роглича на 2025 год

Велокоманда Red Bull - BORA - hansgrohe объявила главные цели на сезон 2025 года и рассказала о программе лидера команды Приможа Роглича на пресс-конференции в тренировочном лагере.

Photo © Red Bull - BORA - hansgrohe | Max Fries

35-летний словенский велогонщик, четырёхкратный победитель Вуэльты Испании, победитель Джиро д’Италия, в следующем сезоне ставит целью борьбу за вторую победу на итальянском Гранд-туре, а также Тур де Франс. Джиро д’Италия был первым Гранд-туром в карьере Приможа Роглича в 2016 году, в 2019 году он проехал Джиро второй раз и финишировал 3-м, а в 2023 поднялся на высшую ступень подиума.

Маршрут Джиро д'Италия-2025 будет представлен 13 января.

Photo Credits: LaPresse

Примож Роглич начнёт сезон 19 февраля на португальской велогонке Волта Алгарве (Volta ao Algarve em Biciclet), затем в его календаре участие в Вуэльте Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), где он праздновал победу в 2023 году.

Также на Джиро д’Италия-2025 стартуют победитель итальянского Гранд-тура 2022 года Джей Хиндли (Jai Hindley) и призёр Джиро этого года Дани Мартинес (Dani Martínez). Джей Хиндли будет готовиться к Джиро д’Италия через Тиррено-Адриатико, а Мартинес примет участие в Париж-Ницца.

Планы Red Bull Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2025 и Вуэльту Испании

Photo (c) Red Bull Bora-hansgrohe

Тур де Франс-2025 станет вторым Гранд-туром Приможа Роглича в сезоне. Вместе с ним на французском Гранд-туре стартуют Александр Власов и Дани Мартинес.

На Вуэльту Испании-2025 команда поедет с двумя лидерами - Джеем Хиндли и Александром Власовым.

На весенних брусчатых классиках, на Арденнах, Red Bull Bora-hansgrohe, будет полагаться на новобранца команды Максима Ван Гильса (Maxim Van Gils).

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Red Bull Bora-hansgrohe: «В долгосрочной перспективе мы хотим зарекомендовать себя как самый привлекательный бренд в велоспорте. Помимо Гранд-туров в календаре есть много ярких велогонок, на результат которых мы можем повлиять, выступая в своём стиле. К ним относятся недельные гонки, где могут проявить себя и сделать следующий шаг наши талантливые генеральщики. Мы специально усилили нашу команду новыми гонщиками ради однодневных гонок, и на которых мы также делаем акцент».