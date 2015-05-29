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Джиро д’Италия и Тур де Франс в программе Приможа Роглича на 2025 год

Джиро д’Италия и Тур де Франс в программе Приможа Роглича на 2025 год

 

 

Велокоманда Red Bull - BORA - hansgrohe объявила главные цели на сезон 2025 года и рассказала о программе лидера команды Приможа Роглича на пресс-конференции в тренировочном лагере.

 

Примож Роглич в 2025 году возвращается на Джиро д’Италия

Photo © Red Bull - BORA - hansgrohe | Max Fries

 

35-летний словенский велогонщик, четырёхкратный победитель Вуэльты Испании, победитель Джиро д’Италия, в следующем сезоне ставит целью борьбу за вторую победу на итальянском Гранд-туре, а также Тур де Франс. Джиро д’Италия был первым Гранд-туром в карьере Приможа Роглича в 2016 году, в 2019 году он проехал Джиро второй раз и финишировал 3-м, а в 2023 поднялся на высшую ступень подиума.

 

Маршрут Джиро д'Италия-2025 будет представлен 13 января.

 

Photo Credits: LaPresse

 

Примож Роглич начнёт сезон 19 февраля на португальской велогонке Волта Алгарве (Volta ao Algarve em Biciclet), затем в его календаре участие в Вуэльте Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), где он праздновал  победу в 2023 году.

 

Также на Джиро д’Италия-2025 стартуют победитель итальянского Гранд-тура 2022 года Джей Хиндли (Jai Hindley) и призёр Джиро этого года Дани Мартинес (Dani Martínez). Джей Хиндли будет готовиться к Джиро д’Италия через Тиррено-Адриатико, а Мартинес примет участие в Париж-Ницца.

 

 

Планы Red Bull Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2025 и Вуэльту Испании

 

Примож Роглич в 2025 году возвращается на Джиро д’Италия

Photo (c) Red Bull Bora-hansgrohe

 

 

Тур де Франс-2025 станет вторым Гранд-туром Приможа Роглича в сезоне. Вместе с ним на французском Гранд-туре стартуют Александр Власов и Дани Мартинес.

 

На Вуэльту Испании-2025 команда поедет с двумя лидерами - Джеем Хиндли и Александром Власовым.

 

На весенних брусчатых классиках, на Арденнах,  Red Bull Bora-hansgrohe,  будет полагаться на новобранца команды Максима Ван Гильса (Maxim Van Gils).

 

 

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Red Bull Bora-hansgrohe: «В долгосрочной перспективе мы хотим зарекомендовать себя как самый привлекательный бренд в велоспорте. Помимо Гранд-туров в календаре есть много ярких велогонок, на результат которых мы можем повлиять, выступая в своём стиле. К ним относятся недельные гонки, где могут проявить себя и сделать следующий шаг наши талантливые генеральщики.  Мы специально усилили нашу команду новыми гонщиками ради однодневных гонок, и на которых мы также делаем акцент».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Red Bull - Bora-hansgrohe

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  1. Имя: Андрей Аблёхин

    Андрей Аблёхин

    Сегодня, 17:37 | Регистрация: 29.05.2015

    По моему сугубо личному мнению. Самый интеллигентный гонщик из бигов, ну, наверное ещё и в силу возраста. Понимает, что ТФ надо ехать в любом случае....

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Комментарии

  • Андрей Аблёхин
    Джиро д’Италия и Тур де Франс ... (1)
    Андрей Аблёхин-Фото

    По моему сугубо личному мнению. Самый интеллигентный гонщик из бигов, ну, наверное ещё и в силу возраста. Понимает, что ТФ надо ехать в любом случае....

  • motte
    XDS объявляет о крупной инвест ... (14)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: EL-Fenomeno
    У Астаны какой то тотальный ребилд - сменили там всё, ну хоть ВИНО отсавили БОСсом kaz 
    То то его на фото задвинули на задворки))).

    Поверьте это не надолго. Премьер тех не даст соврать.

    Тогда придут турки.



    Цитата: JetRevel
    Да,ладно Вам,одни Румыны с Мароконезами на линиях в адзиендах) Вот с Казахстаном другое дело,они его быстрее Тайваня присоединят)

    В августе мы грузились ,в частном порядке , швейкой близ Флоренции, одни китайские цеха, всё ими скуплено, так же много было ребят на загрузке из Украины: Киевская, Винница, Хмельницкая области, постояли, посудачили о делах наших скорбных.

  • Pugachev
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (7)
    Pugachev-Фото
    Да, ткань и покрой - верно совершенно. Но эргономика затрагивает и композиции изображений тоже. И тут - не особо внятно.
  • Yuriy 17
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (7)
    Yuriy 17-Фото

    Как постоянный зритель больших и малых академический театров и прочих эрмитажей - скажу:

    Великолепно! 

  • Astanaforever
    XDS объявляет о крупной инвест ... (14)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    У Астаны какой то тотальный ребилд - сменили там всё, ну хоть ВИНО отсавили БОСсом kaz 
    То то его на фото задвинули на задворки))).

    Поверьте это не надолго. Премьер тех не даст соврать.
  • Astanaforever
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Попугаясто.)))
  • EL-Fenomeno
    XDS объявляет о крупной инвест ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    У Астаны какой то тотальный ребилд - сменили там всё, ну хоть ВИНО отсавили БОСсом kaz 

  • Гонщик
    XDS объявляет о крупной инвест ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: JetRevel
    Да,ладно Вам,одни Румыны с Мароконезами на линиях в адзиендах) Вот с Казахстаном другое дело,они его быстрее Тайваня присоединят)
    Не могу не согласится , уж очень огромную территорию СССР подарил казахам .



    Цитата: Джамайка
    ну это действительно, новый этап. Хуже не станет. А кто ранее в нашу команду вкладывался? Государство? КОгда начиналось, это был гениальный PR ход, маркетинг. Вело в Европе любят, название будет известно каждому европейцу, глядишь, заинтресуются, узнают что-то про Казахстан, узнваемость, действительно, повысилась. Для нового государства - много плюсов. Да и в стране популяризируется, велодорожки в городах... мешают пешеходам biggrin


    ну и китайцам - тоже можно сказать, самый простой, эффективный, способ выйти в Европу. ВОзможно, этот путь окажется и самым недорогим. 
    Что значит выйти в Европу ? Китайцы уже давно там , а вело для них как корове седло , типа чтобы было ...



    Цитата: Геродот
    Много команд хороших и разных...Это хорошо. Не всеж нефтяным арабским рулить в цивилизованном мире.
    Пока амеры позволяют , арабы будут думать что рулят .

  • JetRevel
    XDS объявляет о крупной инвест ... (14)
    JetRevel-Фото
    Да,ладно Вам,одни Румыны с Мароконезами на линиях в адзиендах) Вот с Казахстаном другое дело,они его быстрее Тайваня присоединят)
  • Freejazz
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (7)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Pugachev
    Вы очень добры. НИЖЕ среднего... Как-будто наука ЭРГОНОМИКА исчезла на Земле....

    Эргономика - это ткань и покрой, а тут, я думаю, все в порядке. Дизайн простенький, но без лого был бы лучше, а так надо учитывать цветовые требования всех спонсоров. 

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