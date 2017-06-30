 Вуэльта Испании-2025. Презентация маршрута

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2025

В Мадриде состоялась презентация маршрута Вуэльты Испании-2025, которая пройдёт с 23 августа по 14 сентября. Испанский Гранд-тур в следующем году отметит 90-летие с момента основания гонки. В юбилейный год организаторы расширили границы гонки, которая стартует в Италии, в Пьемонте, заедет на территорию Франции и Андорры.

Также организаторы не поскупились на этапы с финишем в подъём 1-й и специальной категорий - их будет 10, в том числе подъём к вершине легендарного гиганта Астурии - Англиру (13.23 км со средним градиентом 9,4%), которая включается в маршрут в 10-й раз в истории гонки и стала символом Вуэльты.

Не была забыта и дисциплина, ожидаемая на Вуэльте и ставшая для этого Гранд-тура традиционной — командная гонка на время протяжённостью 20 км, она пройдёт на 5-м этапе, на первом этапе этого выпуска, который пройдёт по территории Испании после альпийских этапов по территории Италии и Франции.

Общая протяжённость 21 этапа составит 3138 км. Самым коротким будет заключительный, 21-й этап, до Мадрида - 101 км. Самым протяжённым — 13-й этап с финишем на Англиру - 202 км. Финишрует Вуэльта Испании-2025 этапом дружбы в Мадриде.

Всего на Вуэльте Испании-2025 будет 6 среднегорных, 5 горных этапов, 1 индивидуальная гонка на время, 1 командная гонка на время, 3 этапа с высокогорным финалом.

Первый финиш в подъём ждёт участников уже на 2-м этапе, в Италии, в подъём Пуэрто Лимоне.

В Андорру, на подъём Пал (Pal) Вуэльта не возвращалась со времён успеха Игора Антона в 2010 году.

Ларра Белагуа (Larra Belagua), новый для Вуэльты подъём, впервые вошёл в маршрут в 2023 году, тогда Ремко Эвенепул на этом подъёме взял реванш за день, когда он потерял время на Турмале. Теперь Ларра-Белагуа - 10 км с 6,2%, возвращается на 10-м этапе.

Англиру в последний раз включалась в маршрут Вуэльты Испании в 2023 году, тогда победу на вершине одержал Примож Роглич.

Альто де Эль Морредеро. Понферрада (Alto De El Morredero. Ponferrada) 18 км с 6,3% вернулась в маршрут впервые с 2006 года, когда на ней одержал победу Алехандро Вальверде.

На расстановку сил может повлиять среднегорный, но сложный 11-й этап с семью подъёмами 3-й и 2-й категории, с двойным прохождением подъёма Эль-Виверо (El Vivero). Маршрут 12 этапа с подъёмом 1-й категории за 23 км до финиша предложил Оскар Перейро, амбассадор Вуэльты и победитель Тур де Франс-2006.

Подъём Альто де ла Фаррапона. Лагос де Сомьедо (Alto de la Farrapona), на вершине которого финиширует 14-й этап, в последний раз входил в маршрут Вуэльты Испании в 2020 году, тогда победу на нём отпраздновал Давид Годю, а в 2014 на вершине Альто де ла Фаррапона победил Альберто Контадор, опередивший на том этапе на 15 секунд Криса Фрума.

18-й этап - 26-км равнинная индивидуальная гонка на время.

Наивысшей точкой Вуэльты Испании-2025 станет подъём к вершине Ла Бола дель Мундо (La Bola del Mundo), на высоту 2258 м, ей будет присвоена особая категория - Чима Альберто Фернандес (“Cima Alberto Fernandez”).

Бола дель Мундо, вершина, которую видно из Мадрида, узнаваемая по телеантеннам, может стать кульминацией борьбы за красную майку. В последний раз она входила в маршрут в 2012 году, тогда, также на 20-м этапе, на ней одержал победу Денис Меньшов, а ту Вуэльту Испании выиграл Альберто Контадор.

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2025 началась с чествования победителей испанского Гранд-тура, Гранд-тура, который в следующем году отметит 90-летие с момента основания.

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Старейший из ныне живущих победителей испанского Гранд-тура - победитель 1948 года Бернардо Руис (Bernardo Ruiz), 8 января 2025 года ему исполнится 100 лет. Он каждый год следит за гонкой, не пропуская ежедневных прямых трансляций.

В Мадрид на презентацию маршрута Вуэльты Испании-2025 съехались 15 победителей гонки, чтобы отпраздновать её 90-летие.

Этапы комментировали победитель Вуэльты Испании-2015 Фабио Ару, Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), финишировавший на испанском Гранд-туре 6-м в 2022 и 10-м в 2024 и Альберто Контадор, трёхкратный победитель Вуэльты Испании 2008, 2012 и 2014 годов.

Этапы Вуэльты Испании-2025

23.08. Суббота. Этап 1: Torino - Reggia di Venaria - Novara, 183 км



24.08. Воскресенье. Этап 2: Alba - Limone Piemonte, 157 км



25.08. Понедельник. Этап 3: San Maurizio Canavese - Ceres, 139 км



26.08. Вторник. Этап 4: Susa - Voiron, 192 км



27.08. Среда. Этап 5: Figueres - Figueres (TTT), 20 км



28.08. Четверг. Этап 6: Olot - Pal. Andorra, 171 км



29.08. Пятница. Этап 7: Andorra la Vella.Andorra - Cerler.Huesca La Magia, 187 км



30.08. Суббота. Этап 8: Monzón Templario - Zaragoza, 158 км



31.08. Воскресенье. Этап 9: Alfaro - Estación de esquí de Valdezcaray, 195 км



1.09. Понедельник. День отдыха



2.09. Вторник. Этап 10: Parque de la Naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua, 168 км



3.09. Среда. Этап 11: Bilbao - Bilbao, 167 км



4.09. Четверг. Этап 12: Laredo - Los Corrales de Buelna, 143 км



5.09. Пятница. Этап 13: Cabezón de la Sal - L'Angliru, 202 км



6.09. Суббота. Этап 14: Avilés - Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo, 135 км



7.09. Воскресенье. Этап 15: A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos, 167 км



8.09. Понедельник. День отдыха



9.09. Вторник. Этап 16: Poio - Mos.Castro de Herville, 172 км



10.09. Среда. Этап 17: O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero.Ponferrada, 137 км



11.09. Четверг. Этап 18: Valladolid - Valladolid (ITT), 26 км



12.09. Пятница. Этап 19: Rueda - Guijuelo, 159 км



13.09. Суббота. Этап 20: Robledo de Chavela - Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada, 159 км



14.09. Воскресенье. Этап 21: Alalpardo - Madrid, 101 км