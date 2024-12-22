VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Хуан Аюсо о Тадее Погачаре, изменениях в подготовке к сезону и целях на 2025 год

Хуан Аюсо: «Тадей Погачар устанавливает планку, а мы должны попробовать её достичь»

 

 

 

22-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates XRG Хуан Аюсо (Juan Ayuso) в следующем году впервые стартует на Джиро д’Италия. Он готовится к дебюту, однако в 2021 году уже побеждал на андеровской версии итальянского Гранд-тура.  

 

Долгожданный дебют Хуана Аюсо на Тур де Франс в этом году оказался не слишком удачным - ему пришлось сойти на 13-м этапе из-за ковида. На счету испанского гонщика уже есть подиум Гранд-тура - в 2022 году Хуан Аюсо финишировал 3-м на дебютной Вуэльте Испании, а в 2023 занял на испанском Гранд-туре 4-е место и выиграл майку лучшего молодого гонщика.

 

Во время тренировочного сбора команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо в интервью Cyclingnews рассказал, на что сделает упор в тренировках, как справляется с давлением и каково это - выступать с лучшим велогонщиком в мире Тадеем Погачаром.  

 

Хуан Аюсо о Тадее Погачаре, изменениях в подготовке к сезону и целях на 2025 год

 

 

Хуан Аюсо: «Мои друзья, не занимающиеся велоспортом, глядя, что вытворяет Тадей, спрашивают меня, нормально ли это.  И я всегда отвечаю: «Нет, не нормально». Он просто создаёт видимость, что всё, что он делает, это легко и просто.

 

Он как Лео Месси в футболе. Когда Месси делает дриблинг, кажется, что в этом нет ничего особенного, но, конечно, вы знаете, что это не так.   

 

Я считаю, что мы одна из лучших команд в мире, а это значит, что многие товарищи по команде выступают на очень высоком уровне. И это повышает уровень всей команды, потому что если хочешь получить шанс, тебе во что бы то ни стало надо хорошо выступать. И ты понимаешь, что будут гонщики сильнее тебя, которым тебе надо будет помогать. Но в то же время это мотивирует, означает, что расслабляться нельзя.

 

Что касается меня, мечтаю однажды стать таким же, как он. Но если хочешь стать как он, надо его победить. Не хочу, чтобы меня неправильно поняли, чтобы кто-то говорил, что он для меня - соперник. Я имею в виду, что он установил планку, а мы должны попытаться её достичь. Он лучший в мире, и всё, что он делает, кажется проще, чем есть на самом деле. В любом случае, лучше быть с ним на одной стороне, чем в качестве соперника».

 

Хуан Аюсо во время пресс-конференции коснулся вопроса о том, сможет ли он забыть о своих целях, если требуется работать на капитана. Вопрос возник после 4-го этапа Тур де Франс-2024 с прохождением Галибье, когда Жуан Алмейда жестом призывал его работать на Погачара. Хуан Аюсо настаивает, что эту историю раздули журналисты, а сам он прояснил недопонимание с Тадеем Погачаром. По словам Аюсо, в Канаде он поговорил с Погачаром, но не о том, что не справился со своими обязанностями помощника, а о своём разочаровании, что из-за ковида не смог добиться хороших результатов.

 

«Мы поговорили с ним, когда выступали тем летом в Канаде. Я посчитал, что это было необходимо, потому что в прессе чего только не говорили. Больше всего на свете я хотел всё прояснить. Он оценил это, а также сказал мне пару вещей, за что я тоже был благодарен.

 

После того, что произошло, когда я не смог помогать и проехал только полтора горных этапа, мне не удалось показать, на что я был способен. Поэтому я поговорил с ним наедине. Он всё понял. Я очень ценю его за то, что он всегда находит время для таких вопросов .

 

Даже когда он побеждает, и для него всё легко, он понимает, что для других всё может быть совсем не так, благодаря чему всем остальным с ним легче работать».

 

В этом сезоне Хуан Аюсо одержал четыре победы - выиграл однодневную гонку Faun-Ardèche Classic, две разделки - на этапе Тиррено-Адриатико и Туре Люксембурга, а также взял победу в общем зачёте Тура Страны Басков.

 

Сейчас Хуан Аюсо обдумывает, как ему улучшить свои результаты, сгладить некоторые моменты, из-за которых его сезон прошёл не так, как в прошлые годы. Одна из целей 22-летнего испанского гонщика - повысить свой уровень в горах.

 

«Один из аспектов, на которых фокусируюсь, увеличить количество тренировок, потому что становлюсь старше.

 

Я трижды участвовал в Туре Романдии, и если 2023 год можно не считать, потому что у меня была травма, то в 2022 и 2024 я проехал хорошо, но на половине гонки выдохся. Понятно, что надо что-то менять, потому что в это время года в следующем сезоне вместо того, чтобы сбавлять обороты, как я уже делал, теперь поеду на Джиро. Поэтому сейчас тренируюсь с гораздо меньшей нагрузкой, чем в прошлые годы, и многое меняю в плане подготовки.

 

Я считаюсь скорее горняков, но сейчас побеждаю в основном на разделочном велосипеде, что немного странно. С другой стороны, в наши дни разделка очень важна для генеральщиков, потому что в подъёмах очень сложно отыграть одну или две минуты, а в гонке на время можно столько же легко потерять. Так что, разделка уже в мою пользу. Но я сейчас хочу больше сосредоточиться на прохождении подъёмов, пытаюсь сократить разрыв с такими топовыми гонщиками как Ремко Эвенепул и Примож Роглич.

 

Для меня важно быть лидером команды, потому что тогда давление, которое оказываешь на себя, меняется. Я многого требовал от себя на Тур де Франс, потому что ехал первый в жизни Тур. Хотел проехать как можно лучше. Но когда от тебя зависит ещё больше, чем просто хорошо выступить, это немного меняет ситуацию. Эта дополнительная мотивация очень важна, она всегда влияла на меня с самых юных лет».

 

Команда UAE Team Emirates пока не объявила, какой из Гранд-туров помимо Тур де Франс поедет Тадей Погачар. Хуан Аюсо готов к любому варианту:

 

«Если будет Тадей,  это немного всё изменит, но ничего не меняет с точки зрения моей подготовки. Ты готовишься так хорошо, как только можешь. Если Тадей поедет, мы поведём гонку по  одному сценарию, если не  поедет, поедем по-другому.

 

В любом случае до старта Джиро мы должны сосредоточиться на том, чтобы выступать как можно лучше».

 

Маршрут Джиро д'Италия-2025 будет объявлен 13 января. 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Хуан Аюсо Juan Ayuso UAE Team Emirates XRG Джиро д'Италия-2025

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

13 января 2025

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2025

22 декабря 2024

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

26 декабря 2024

Велокросс. UCI World Cup Gavere

29 декабря 2024

Велокросс. UCI World Cup Besancon

5 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

19 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

25 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

26 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

2 февраля 2025

Велокросс. UCI World Championship Lievin

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

  • MVDP
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (3)
    MVDP-Фото
    Ван дер Пулте.
  • motte
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    motte-Фото

    Этого следовало ожидать! 

    Из инета:

    Погачар, не без помощи своих оруженосцев, поставил вчера феноменальный рекорд восхождения на Коль де Ратес (6,5 км; 5,5%), превзойдя предыдущий результат на 17 секунд — 12.21. Внушительное улучшение для такой короткой горы.

     Коль де Ратес, кстати, знаковый подъем и для Йонаса Винегора. Датская континентальная команда Team ColoQuick проводит на Коль де Ратес ежегодный тест своих гонщиков. В 2018-м Винегор поставил на таком тесте рекорд восхождения — 13.02. Team Visma — Lease a Bike решила подписать молодого Винегора во многом именно из-за этого рекорда. 

     В марте этого года рекорд восхождения на Коль де Ратес на очередном тесте Team ColoQuick поставил 18-летний Петер Оксенберг Хансен, который после этого получил предложение от INEOS Grenadiers. 

     Погачар улучшил результат Оксенберга на 17, а результат Винегора шестилетней давности на 41 секунду. 

     



     

  • Pugachev
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (3)
    Pugachev-Фото

    мне кажется, Вандерпут классно скользские спуски проходил - без запинки, и набирал на них преимущество наряду с просто мощной ездой. Классно. Красивый кросс.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Как и у девчат гонку выиграл парень уехавший с первого круга. Вандерпуте красиво это сделал.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Ну на конец голландок сдвинули с первого места. Молодец девушка из Люксинбурга. А вот Люсинда снова вторая, каждый раз её кто-то обыгрывает.

  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (35)
    nightbuster33-Фото

    В Астане появился 30-ый гонщик-продлили контракт А.Кузьмину(28л.)(PCS).Было бы предпочтительне продлить контракт Г.Брусссенскому(24г.).Вероятно он будет в СТ команды.Здесь что-то не так.

  • MVDP
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (2)
    MVDP-Фото

    Ого, чемпионка первых кругов в этот раз дотерпела.

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (21)
    Геродот-Фото
    Командные гонки на время давно уж не проводят,потому что команд то и нет. Последняя нормальная ТТТ на моей памяти была на Туре в 2005 году. С тех пор это не команды,это дегенераты с парой горных грегори для лидеров ТТТ на 20 км это конечно смех и позор.Но хоть так и то неплохо.
  • Astanaforever
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Че я и говорил. Будет победителем трёх грантуров. Ну и ладненько. ?
  • Krakk
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (21)
    Krakk-Фото

    Правда верите, что помарки в тестировании и нарушения в регламенте хранения проб привели чудесным образом к положительному тесту на эпо по ошибке?! То есть человек, гоняясь в команде с тщательно проработанной допинг-программой, всю карьеру ездил чистым. И на Англиру в 2002м стерильным был, да. Ну, правда, в каком отрыве от реальности надо быть, чтобы на полном серьезе заявлять о его кристальной чистоте и непорочности.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 декабря

Alexander Edmondson (Team DSM-Firmenich - PostNL)

23 декабря

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Felix Grossschartner (UAE Team Emirates)

Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck)

Joel Nicolau (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2024 (65)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)
Август 2024 (196)
Июль 2024 (167)