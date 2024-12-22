Хуан Аюсо о Тадее Погачаре, изменениях в подготовке к сезону и целях на 2025 год

Хуан Аюсо: «Тадей Погачар устанавливает планку, а мы должны попробовать её достичь»

22-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates XRG Хуан Аюсо (Juan Ayuso) в следующем году впервые стартует на Джиро д’Италия. Он готовится к дебюту, однако в 2021 году уже побеждал на андеровской версии итальянского Гранд-тура.

Долгожданный дебют Хуана Аюсо на Тур де Франс в этом году оказался не слишком удачным - ему пришлось сойти на 13-м этапе из-за ковида. На счету испанского гонщика уже есть подиум Гранд-тура - в 2022 году Хуан Аюсо финишировал 3-м на дебютной Вуэльте Испании, а в 2023 занял на испанском Гранд-туре 4-е место и выиграл майку лучшего молодого гонщика.

Во время тренировочного сбора команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо в интервью Cyclingnews рассказал, на что сделает упор в тренировках, как справляется с давлением и каково это - выступать с лучшим велогонщиком в мире Тадеем Погачаром.

Хуан Аюсо: «Мои друзья, не занимающиеся велоспортом, глядя, что вытворяет Тадей, спрашивают меня, нормально ли это. И я всегда отвечаю: «Нет, не нормально». Он просто создаёт видимость, что всё, что он делает, это легко и просто.

Он как Лео Месси в футболе. Когда Месси делает дриблинг, кажется, что в этом нет ничего особенного, но, конечно, вы знаете, что это не так.

Я считаю, что мы одна из лучших команд в мире, а это значит, что многие товарищи по команде выступают на очень высоком уровне. И это повышает уровень всей команды, потому что если хочешь получить шанс, тебе во что бы то ни стало надо хорошо выступать. И ты понимаешь, что будут гонщики сильнее тебя, которым тебе надо будет помогать. Но в то же время это мотивирует, означает, что расслабляться нельзя.

Что касается меня, мечтаю однажды стать таким же, как он. Но если хочешь стать как он, надо его победить. Не хочу, чтобы меня неправильно поняли, чтобы кто-то говорил, что он для меня - соперник. Я имею в виду, что он установил планку, а мы должны попытаться её достичь. Он лучший в мире, и всё, что он делает, кажется проще, чем есть на самом деле. В любом случае, лучше быть с ним на одной стороне, чем в качестве соперника».

Хуан Аюсо во время пресс-конференции коснулся вопроса о том, сможет ли он забыть о своих целях, если требуется работать на капитана. Вопрос возник после 4-го этапа Тур де Франс-2024 с прохождением Галибье, когда Жуан Алмейда жестом призывал его работать на Погачара. Хуан Аюсо настаивает, что эту историю раздули журналисты, а сам он прояснил недопонимание с Тадеем Погачаром. По словам Аюсо, в Канаде он поговорил с Погачаром, но не о том, что не справился со своими обязанностями помощника, а о своём разочаровании, что из-за ковида не смог добиться хороших результатов.

«Мы поговорили с ним, когда выступали тем летом в Канаде. Я посчитал, что это было необходимо, потому что в прессе чего только не говорили. Больше всего на свете я хотел всё прояснить. Он оценил это, а также сказал мне пару вещей, за что я тоже был благодарен.

После того, что произошло, когда я не смог помогать и проехал только полтора горных этапа, мне не удалось показать, на что я был способен. Поэтому я поговорил с ним наедине. Он всё понял. Я очень ценю его за то, что он всегда находит время для таких вопросов .

Даже когда он побеждает, и для него всё легко, он понимает, что для других всё может быть совсем не так, благодаря чему всем остальным с ним легче работать».

В этом сезоне Хуан Аюсо одержал четыре победы - выиграл однодневную гонку Faun-Ardèche Classic, две разделки - на этапе Тиррено-Адриатико и Туре Люксембурга, а также взял победу в общем зачёте Тура Страны Басков.

Сейчас Хуан Аюсо обдумывает, как ему улучшить свои результаты, сгладить некоторые моменты, из-за которых его сезон прошёл не так, как в прошлые годы. Одна из целей 22-летнего испанского гонщика - повысить свой уровень в горах.

«Один из аспектов, на которых фокусируюсь, увеличить количество тренировок, потому что становлюсь старше.

Я трижды участвовал в Туре Романдии, и если 2023 год можно не считать, потому что у меня была травма, то в 2022 и 2024 я проехал хорошо, но на половине гонки выдохся. Понятно, что надо что-то менять, потому что в это время года в следующем сезоне вместо того, чтобы сбавлять обороты, как я уже делал, теперь поеду на Джиро. Поэтому сейчас тренируюсь с гораздо меньшей нагрузкой, чем в прошлые годы, и многое меняю в плане подготовки.

Я считаюсь скорее горняков, но сейчас побеждаю в основном на разделочном велосипеде, что немного странно. С другой стороны, в наши дни разделка очень важна для генеральщиков, потому что в подъёмах очень сложно отыграть одну или две минуты, а в гонке на время можно столько же легко потерять. Так что, разделка уже в мою пользу. Но я сейчас хочу больше сосредоточиться на прохождении подъёмов, пытаюсь сократить разрыв с такими топовыми гонщиками как Ремко Эвенепул и Примож Роглич.

Для меня важно быть лидером команды, потому что тогда давление, которое оказываешь на себя, меняется. Я многого требовал от себя на Тур де Франс, потому что ехал первый в жизни Тур. Хотел проехать как можно лучше. Но когда от тебя зависит ещё больше, чем просто хорошо выступить, это немного меняет ситуацию. Эта дополнительная мотивация очень важна, она всегда влияла на меня с самых юных лет».

Команда UAE Team Emirates пока не объявила, какой из Гранд-туров помимо Тур де Франс поедет Тадей Погачар. Хуан Аюсо готов к любому варианту:

«Если будет Тадей, это немного всё изменит, но ничего не меняет с точки зрения моей подготовки. Ты готовишься так хорошо, как только можешь. Если Тадей поедет, мы поведём гонку по одному сценарию, если не поедет, поедем по-другому.

В любом случае до старта Джиро мы должны сосредоточиться на том, чтобы выступать как можно лучше».

Маршрут Джиро д'Италия-2025 будет объявлен 13 января.