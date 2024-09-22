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Мауро Джанетти: "Тадей Погачар давно думает о титуле чемпиона мира"

Мауро Джанетти о возможностях Тадея Погачара в борьбе за радужную майку чемпиона мира в групповой гонке

 

 

Тадей Погачар может повторить триумф Эдди Меркса и Стивена Роча, выиграв «Тройную корону» - после побед на Джиро д’Италия и Тур де Франс в одном сезоне стать и чемпионом мира в групповой гонке. Менеджер команды UAE Team Emirates Мауро Джанетти (Mauro Gianetti) в интервью De Telegraaf отметил, что 26-летний словенский гонщик давно мечтает о титуле чемпиона мира.

 

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

Мауро Джанетти: «Если Тадей выиграет тройную корону,это будет потрясающая. Но первой целью должна быть победа в гонке. Он уже давно думает о титуле чемпиона мира, но, пожалуй, в этом году трасса впервые ему подходит. Тадей в очень хорошей форме. Он очень впечатлил тем, как упорно работал после Тура.

 

В этом году он многим пожертвовал. Весной проводил время в тренировочном лагере на высоте, проехал Джиро, выиграл, затем снова отправился работать на высоту. Он выиграл Тур де Франс-2024, но у него было только несколько дней отпуска. Затем он снова вернулся к тренировкам, работал с невероятной страстью и решимостью, чтобы подойти в лучшей форме к Чемпионату мира.

 

Тадей быстр и в спринте, хотя всё зависит от того, с кем ему придётся бороться. После тяжёлой 273-километровой гонки Тадей может выиграть спринт у кого угодно. В этом его большое преимущество.

 

Теоретически многие могут финишировать высоко, но сколько сможет бороться за победу, зависит от того, как они поведут гонку. Матье ван дер Пул тоже может быть впереди, если будет в хорошей форме, как и Ремко Эвенепул, а также такие гонщики как Майкл Мэттьюс и другие».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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