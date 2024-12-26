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Джиро д’Италия-2025 стартует в Албании

Албания примет три первых этапа Джиро д’Италия-2025

 

 

108-й выпуск Джиро д’Италия (Giro d’Italia) в 2025 году стартует в Албании 9 мая. В истории Corsa Rosa, как называют итальянский Гранд-тур,это будет 15-й старт за пределами Италии.

 

В последний раз Джиро д’Италия стартовала за границей в 2022 году, старт принимала столица Венгрии - Будапешт.

 

23 декабря в столице Албании - Тиране (Tiranë) состоялась презентация Гранде-Партенца (Grande Partenza), торжественного старта Джиро. Весь маршрут Джиро д'Италия-2025 будет представлен 13 января в Риме.

 

В Албании пройдут три первых этапа Гранд-тура, а 12 мая, в день отдыха, участники переедут в Апулию (Puglia), на юг Италии.

 

 

Джиро д’Италия-2025 стартует в Албании

Photo Credits: LaPresse

 

 

Албанские этапы Джиро д’Италия-2025

 

Джиро д&rsquo;Италия-2025 стартует в АлбанииДжиро д&rsquo;Италия-2025 стартует в Албании

 

 

 

1-й этап. DURRËS-TIRANË, 164 км

 

Джиро д&rsquo;Италия-2025 стартует в АлбанииДжиро д&rsquo;Италия-2025 стартует в Албании

 

 

Джиро д’Италия-2025 отправится в путь 9 мая из старейшего (основанного в 7 в. до н. э.) и второго по величине города Албании - Дурреса (Durrësi), который находится на побережье Адриатического моря, а финиширует в столице - Тиране.

 

В первый день гонки участников ждёт среднегорный этап. На 164-км этапе набор высоты составит 1800 м, все подъёмы расположены на второй половине дистанции. Через 70 км после старта  пелотон ждёт первое испытание - подъём 2-й категории Грасен (Gracen) - 13.5 км cо средним градиентом 5,2%, максимальным 11%. 

 

После долгого спуска участники на 120-км маршрута в первый раз проедут линию финиша в Тиране и отправятся на кольцо с двойным прохождением подъёма 3-й категории Суррель (Surrel) - короткого, но крутого, с градиентами до 12%,  второе прохождение вершины этого подъёма  будет за 11 км до финиша. В центр столицы Албании Тирраны после прохождения Сурреля приведёт широкий быстрый спуск.

 

 

2-й этап. TIRANË-TIRANË TUDOR ITT, 13.7 км

 

Джиро д&rsquo;Италия-2025 стартует в АлбанииДжиро д&rsquo;Италия-2025 стартует в Албании

 

 

Во второй день Джиро д’Италия-2025 участников ждёт 13,7-км индивидуальная гонка на время, проложенная по улицам Тираны с прохождением подъёма 4-й категории в середине дистанции. Через 8 км после старта на вершине подъёма 4-й категории  будет расположена единственная отсечка времени. Сам подъём - 1,5 км со средним градиентом 6% и с короткими крутыми участками. Вторая часть дистанции - спуск и равнина до финиша.

 

 

3-й этап. VLORË-VLORË, 160 км

 

Джиро д&rsquo;Италия-2025 стартует в АлбанииДжиро д&rsquo;Италия-2025 стартует в Албании

 

 

Заключительный день в Албании принимает город Влёра (Vlorë), морской порт на берегу залива Адриатического моря. 3-й этап снова испытает участников подъёмами, хотя финальные 30 км -  равнина до финиша. Общий набор высоты на 160 км составит 2700 м.

 

Первый подъём 4-й категории участники пройдут через 65 км после старта, второму подъёму, который начнётся через 111 км после старта, присвоена 2-я категория -  подъём Qafa e Llogarasë 10,7 км со средним градиентом 7,4%, максимальным 12%. Его вершину участники пройдут за 39 км до финиша. Длинный быстрый спуск приведёт к побережью.

 

Джиро д’Италия-2025 стартует в Албании

Photo Credits: LaPresse

 

Эди Рама (Edi Rama), премьер-министр Албании: «Это важный момент в мире спорта, и для нас большая честь разделить его со всеми вами. Это исключительная возможность показать нашу прекрасную страну 800 миллионам телезрителей по всему миру. Я искренне рад, что в течение трёх дней в Тиране, Дурресе и Влоре мы примем стольких чемпионов, которые станут нашими гостями и о которых вместе с Албанией будут говорить во всем мире. Мы собираемся провести не просто спортивным мероприятие, это событие будет большим народным праздником. Мы впервые принимаем такую гонку, и я надеюсь, что не в последний раз».

 

 

Мауро Веньи (Mauro Vegni), директор Джиро д’Италия: «Маршрут Grande Partenza Джиро д'Италия-2025 в Албании был разработан таким образом, чтобы устроить захватывающее шоу с первых же метров гонки. Мы объединили красоту региона и технически интересный маршрут, призванный подчеркнуть мастерство велогонщиков, следуя успешной модели, которую мы проверили в прошлом году. Велоспорт эволюционировал. Мы видим, как сегодня  ведущие гонщики не боятся рисковать.

 

Мы считаем, что первые  этапы бросят вызов претендентам на победу в генеральной классификации. Благодаря индивидуальной гонке на время в Тиране, на техничном  и живописном маршруте, проложенном в сердце столицы Албании,  мы сможем увидеть первые временные разрывы между именитыми участниками. Мы предложим захватывающее начало Джиро, интересное и для местных жителей, и для тех, кто следит за гонкой из дома».

 

Винченцо Нибали: «Каждый старт за границей - это необыкновенная возможность привезти велоспорт на новые территории, объединить болельщиков и сообщества с этим замечательным видом спорта. В моей карьере были несколько таких Гранде Партенца, но самым особенным, без сомнений, стал 2016 год, когда я одержал свою вторую победу. В тот год Джиро стартовала в Нидерландах, где мы проезжали через невероятные толпы зрителей. Этот опыт помог мне осознать уникальную международную ценность Джиро.

Маршрут 2025 года кажется сложным с самого старта, он обещает захватывающий спектакль не только из-за характеристик этапов, но и потому, что основным претендентам придётся с самого начала держаться впереди, чтобы не потерять драгоценное время».

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Теги к статье: Джиро д'Италия-2025 Giro d'Italia-2025 маршрут Джиро д'Италия-2025 Гранд-тур

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Ой, не надорвал бы кишочки - с такими планами Погачарушка!

  • Pugachev
    Superprestige Mol - Zilvermeer ... (2)
    Pugachev-Фото

    Свиик второй - с хорошим плюсом к третьему... И это радует меня как его болельщика! Больше добавить нечего...

  • Pugachev
    Матье ван дер Пул начал сезон ... (3)
    Pugachev-Фото
    Но вот по этому песку ведь хорошо съезжал... У меня осталось впечатление какой-то уверенной управляемости процессом... А так - не все его гонки я видел, далеко не все.. Шоссейные спуски вообще плохо помню, только Милан-Санремо....
  • MVDP
    Superprestige Mol - Zilvermeer ... (2)
    MVDP-Фото

    Свек, как обычно, шикарен на равнинном песке, но силушки не хватило.

  • Геродот
    Матье ван дер Пул начал сезон ... (3)
    Геродот-Фото
    Цитата: Pugachev
    Ребенок у меня на биологии проходит строение клетки.. И у меня сам по себе возник вопрос про МВДП: "А что у него в митохондриях?"...
     
    А спуски МВДП проходил идеальнейше...
    Спуски он проходит,но не такие как на Олимпиаде в Токио. Спусковик из него тот еще)))
  • Olstep
    Ваут ван Арт отложил старт сво ... (1)
    Olstep-Фото

    Чтобы не быть растоптанным в первом же своем выступлении Ван дер Пулом?

  • Krakk
    Вуэльта Испании-2025. Презента ... (25)
    Krakk-Фото

    Цитата: JetRevel
    С дивана конечно виднее,рекомендую изучить и почитать сначала информацию в гугле,относительно дела Хэроса(именно так правильно звучит его имя)


    Пы.Сы.У него не было соперников на Вуэльте,по этому сравнивать не с кем.
    Я изучал в свое время, сейчас уже подзабыл подробности. Остается вопрос, почему сразу не обратился в CAS, специально для таких дел существующий.

    Еще раз напомню, в какой команде он выступал. Удивительный наверное, был человек,  один честнейший среди среди сплошных мошенников, ездил, преодолевая отвращение к собственным партнерам. Нет, правда, на канонизацию надо подавать. Да и последняя его команда хороша, дело Пуэрто напрямую с ней связано. В списке клиентов по которому, кстати, есть RH, но это, конечно же, совпадение и вообще, поклеп на святого гонщика.

    Это вряд ли стоит спора, но по русской передаче с испанского он, конечно же, Эрас, октуда там о?

  • Pugachev
    Матье ван дер Пул начал сезон ... (3)
    Pugachev-Фото

    Ребенок у меня на биологии проходит строение клетки.. И у меня сам по себе возник вопрос про МВДП: "А что у него в митохондриях?"...

     

    А спуски МВДП проходил идеальнейше...

  • Pugachev
    UCI World Cup Zonhoven-2024. В ... (9)
    Pugachev-Фото

    А мне вот ребят жалко: ведь найдутся те, кто подумает, что они все  - слабаки... А я смотрел и просто сочувствовал... Какая там тактика-стратегия... Видели, с каким лицом Свеек финишировал? 

  • MVDP
    UCI World Cup Zonhoven-2024. В ... (9)
    MVDP-Фото
    Насчет пиковой не уверен. Все-таки трасса одна из самых подходящих и большинство соперников уставшие после Хюлста.

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