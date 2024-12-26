Албания примет три первых этапа Джиро д’Италия-2025

108-й выпуск Джиро д’Италия (Giro d’Italia) в 2025 году стартует в Албании 9 мая. В истории Corsa Rosa, как называют итальянский Гранд-тур,это будет 15-й старт за пределами Италии.

В последний раз Джиро д’Италия стартовала за границей в 2022 году, старт принимала столица Венгрии - Будапешт.

23 декабря в столице Албании - Тиране (Tiranë) состоялась презентация Гранде-Партенца (Grande Partenza), торжественного старта Джиро. Весь маршрут Джиро д'Италия-2025 будет представлен 13 января в Риме.

В Албании пройдут три первых этапа Гранд-тура, а 12 мая, в день отдыха, участники переедут в Апулию (Puglia), на юг Италии.

Photo Credits: LaPresse

Албанские этапы Джиро д’Италия-2025

Джиро д’Италия-2025 стартует в Албании

1-й этап. DURRËS-TIRANË, 164 км

Джиро д’Италия-2025 стартует в Албании

Джиро д’Италия-2025 отправится в путь 9 мая из старейшего (основанного в 7 в. до н. э.) и второго по величине города Албании - Дурреса (Durrësi), который находится на побережье Адриатического моря, а финиширует в столице - Тиране.

В первый день гонки участников ждёт среднегорный этап. На 164-км этапе набор высоты составит 1800 м, все подъёмы расположены на второй половине дистанции. Через 70 км после старта пелотон ждёт первое испытание - подъём 2-й категории Грасен (Gracen) - 13.5 км cо средним градиентом 5,2%, максимальным 11%.

После долгого спуска участники на 120-км маршрута в первый раз проедут линию финиша в Тиране и отправятся на кольцо с двойным прохождением подъёма 3-й категории Суррель (Surrel) - короткого, но крутого, с градиентами до 12%, второе прохождение вершины этого подъёма будет за 11 км до финиша. В центр столицы Албании Тирраны после прохождения Сурреля приведёт широкий быстрый спуск.

2-й этап. TIRANË-TIRANË TUDOR ITT, 13.7 км

Джиро д’Италия-2025 стартует в Албании

Во второй день Джиро д’Италия-2025 участников ждёт 13,7-км индивидуальная гонка на время, проложенная по улицам Тираны с прохождением подъёма 4-й категории в середине дистанции. Через 8 км после старта на вершине подъёма 4-й категории будет расположена единственная отсечка времени. Сам подъём - 1,5 км со средним градиентом 6% и с короткими крутыми участками. Вторая часть дистанции - спуск и равнина до финиша.

3-й этап. VLORË-VLORË, 160 км

Джиро д’Италия-2025 стартует в Албании

Заключительный день в Албании принимает город Влёра (Vlorë), морской порт на берегу залива Адриатического моря. 3-й этап снова испытает участников подъёмами, хотя финальные 30 км - равнина до финиша. Общий набор высоты на 160 км составит 2700 м.

Первый подъём 4-й категории участники пройдут через 65 км после старта, второму подъёму, который начнётся через 111 км после старта, присвоена 2-я категория - подъём Qafa e Llogarasë 10,7 км со средним градиентом 7,4%, максимальным 12%. Его вершину участники пройдут за 39 км до финиша. Длинный быстрый спуск приведёт к побережью.

Photo Credits: LaPresse

Эди Рама (Edi Rama), премьер-министр Албании: «Это важный момент в мире спорта, и для нас большая честь разделить его со всеми вами. Это исключительная возможность показать нашу прекрасную страну 800 миллионам телезрителей по всему миру. Я искренне рад, что в течение трёх дней в Тиране, Дурресе и Влоре мы примем стольких чемпионов, которые станут нашими гостями и о которых вместе с Албанией будут говорить во всем мире. Мы собираемся провести не просто спортивным мероприятие, это событие будет большим народным праздником. Мы впервые принимаем такую гонку, и я надеюсь, что не в последний раз».

Мауро Веньи (Mauro Vegni), директор Джиро д’Италия: «Маршрут Grande Partenza Джиро д'Италия-2025 в Албании был разработан таким образом, чтобы устроить захватывающее шоу с первых же метров гонки. Мы объединили красоту региона и технически интересный маршрут, призванный подчеркнуть мастерство велогонщиков, следуя успешной модели, которую мы проверили в прошлом году. Велоспорт эволюционировал. Мы видим, как сегодня ведущие гонщики не боятся рисковать.

Мы считаем, что первые этапы бросят вызов претендентам на победу в генеральной классификации. Благодаря индивидуальной гонке на время в Тиране, на техничном и живописном маршруте, проложенном в сердце столицы Албании, мы сможем увидеть первые временные разрывы между именитыми участниками. Мы предложим захватывающее начало Джиро, интересное и для местных жителей, и для тех, кто следит за гонкой из дома».

Винченцо Нибали: «Каждый старт за границей - это необыкновенная возможность привезти велоспорт на новые территории, объединить болельщиков и сообщества с этим замечательным видом спорта. В моей карьере были несколько таких Гранде Партенца, но самым особенным, без сомнений, стал 2016 год, когда я одержал свою вторую победу. В тот год Джиро стартовала в Нидерландах, где мы проезжали через невероятные толпы зрителей. Этот опыт помог мне осознать уникальную международную ценность Джиро.

Маршрут 2025 года кажется сложным с самого старта, он обещает захватывающий спектакль не только из-за характеристик этапов, но и потому, что основным претендентам придётся с самого начала держаться впереди, чтобы не потерять драгоценное время».