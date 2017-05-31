Массовое падение без последствий для Тадея Погачара и сход Фабио Якобсена на 12-м этапе Тур де Франс-2024

Тадей Погачар не пострадал в завале в начале 12 этапа Тур де Франс-2024, Фабио Якобсен сошёл с гонки

Через 20 км после старта, за 180 км до финиша 12 этапа Тур де Франс-2024 в пелотоне произошло массовое падение, в которое попал и лидер Тадей Погачар (UAE Team Emirates). 25-летний словенский велогонщик не получил повреждений, но пострадал его велосипед. Погачар быстро вернулся в гонку.

Среди попавших в завал были гонщики команды EF Education EasyPost Шон Куинн и Нельсон Паулесс, они сразу вернулись в гонку.

Больше всех пострадал в завале 30-летний бельгийский гонщик Йонас Рикарт (Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck). После осмотра врачами он тоже вернулся в гонку.

В то время, как гонщики возвращались в пелотон после массового падения, с Тур де Франс-2024 сошёл 27-летний нидерландский спринтер команды dsm-firmenich PostNL Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen).

Он выпал из пелотона сразу после старта и к моменту схода проигрывал группе более пяти минут.

Наивысшим результатом Фабио Якобсена в спринтах на Тур де Франс-2024 стало 5-е место на 5-м этапе. У нидерландского гонщика есть одна победа на этапе французского Гранд-тура, которую он одержал в 2022 году.