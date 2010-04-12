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Тадей Погачар не поедет Вуэльту Испании-2022

Команда UAE Team Emirates объявила календарь гонок Тадея Погачара на вторую часть сезона

 

Тадей Погачар не поедет Вуэльту Испании-2022

 

 

  Тадей Погачар не примет участие в Вуэльте Испании-2022, как планировалось в начале сезона. Вуэльта Испании стартует 19 августа в нидерладскоом Утрехте. В начале сезона Тадей Погачар говорил, что впервые в карьере попробует проехать два Гранд-тура в сезоне, выбрав связку Тур де Франс и Вуэльту Испании, а также новым в его программе было первое в карьере участие в Туре Фландрии. Первую часть плана он выполнил – дебютировал на Туре Фландрии, где занял 4-е место.

 

  Команда UAE Team Emirates объявила полную программу гонок 23-летнего словенского гонщика на вторую часть сезона. Завершивший Тур де Франс-2022 на второй ступени подиума, Тадей Погачар вернётся в гонки 30 июля на Классике Сан-Себастьяна, а затем возьмёт перерыв до конца августа.

 

  В планах участие в Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля, старт на чемпионате мира, который пройдёт в Австралии, а завершит сезон Тадей Погачар на классике Ломбардия 8 октября, где будет защищать титул победителя прошлого года.

 

Календарь гонок Тадея Погачара во второй части сезона 2022 года:

30 июля. San Sebastián Classic

28 августа. GP Plouay

9 сентября. GP Quebec

11 сентября. GP Montreal

25 сентября. World Championships

1 октября. Giro Dell’Emilia

4 октября. Tre Valli Varesine

8 октября. Il Lombardía

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Олег

    Karmatron

    Сегодня, 13:22 | Регистрация: 6.06.2019

    Роглич выдохнул.

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 13:52 | Регистрация: 5.09.2020

      Рогличу не до выдоха, ему бы с травмами разобраться!!!

    2. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      Сегодня, 15:21 | Регистрация: 24.05.2021

      Погачару повезло что не поехал на вуэльту, максимум был бы второй

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 13:39 | Регистрация: 22.05.2013

    А я на Джиро бы посмотрел Погачара, в пол ноги бы всех разнес там и потом на тур. Но скорее всего он поедет большой блок классик весной и потом тур. По остаточному принципу Вуэльту. 

    1. Геродот

      Сегодня, 15:05 | Регистрация: 12.04.2010

      То есть повторит ошибку этого года? Не думаю,что он такой недалекий,что не учится на своих ошибках. Весенняя феерия на классиках стала одной из причин провала на Тур де Франс. Армстронг не ездил классики в эпоху борьбы за желтую майку.Даже несмотря на то,что у него не было равных по силам конкурентов. А у Погачара "неожиданно" нарисовался Вингегор. И разбрасываться на классиках и гоняться за спринтами в первой половине Тур де Франс - это гарантия повторного проигрыша Тура.

      1. Имя: efefe

        Gorn9k

        Сегодня, 15:25 | Регистрация: 28.05.2017

        Одной из причин стали его глупые атаки и дерагния на этапе второй недели
        Все остальное к Туру не относится)
        ПС. Ван Арту не мешало рвать на классиках, ловить ковид, а потом еще рвать на Туре

        1. Геродот

          Сегодня, 15:52 | Регистрация: 12.04.2010

          Неудачный пример.Где Ван Арт после своих рывков? Правильно, на 22 месте с отставанием час 35.

          1. Имя: Рокко Сифреди

            patar

            Сегодня, 16:33 | Регистрация: 25.10.2019

            ЛОЛ...
            Ван арт в зеленой майке (совсем без конкуренции), с итоговым комбативом, двумя этапами, несколькими подиумами (в том числе и в горах).
            На ГК у него совсем задач-то и не было и при этом он аж 22-й, выше некоторых записных генеральщиков.

            1. Геродот

              Сегодня, 17:22 | Регистрация: 12.04.2010

              Дружище, зачем ты мне отвечаешь? Не я сравнивал Ван Арта с Погачаром.Прежде чем встревать,разберись в предмете спора.

  3. RVL

    Сегодня, 14:10 | Регистрация: 30.08.2012

    на ЧМ метит

  4. Геродот

    Сегодня, 14:58 | Регистрация: 12.04.2010

    Правильно.Вуэльта - удел неудачников.Нечего там нормальным пацанам делать)

    1. RVL

      Сегодня, 15:26 | Регистрация: 30.08.2012

      лузовая у вас логика.за это и плюсану
      это ваш минус у меня?))

      1. Геродот

        Сегодня, 15:54 | Регистрация: 12.04.2010

        Нет,не мой

  5. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 15:51 | Регистрация: 8.07.2013

    Не удивительно ,был очень тяжелый тур ... и в тоже время жаль, хотелось бы увидить на Вуэльте связку Погачар-Альмейда.

  6. Имя: efefe

    Gorn9k

    Сегодня, 18:32 | Регистрация: 28.05.2017

    Геродот, дружище тебе все правильно написал. Одно дело про какого-нибудь Бетиоля если бы я написал, который пару раз в отрывах бывал.
    Другое дело Ван Арт, который по затраченным усилиям сделал больше всех в пелотоне

  7. garmincervelo

    Сегодня, 18:37 | Регистрация: 4.06.2018

    Ёптыть, что хоть ван арт показал на классиках.

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Danny Van Poppel (Bora-hansgrohe)

Lorenzo Manzin (Team TotalEnergies)

Taj Jones (Israel - Premier Tech)

Didier Norberto Merchan Cardona (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
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