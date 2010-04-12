Тадей Погачар не поедет Вуэльту Испании-2022

Команда UAE Team Emirates объявила календарь гонок Тадея Погачара на вторую часть сезона

Тадей Погачар не примет участие в Вуэльте Испании-2022, как планировалось в начале сезона. Вуэльта Испании стартует 19 августа в нидерладскоом Утрехте. В начале сезона Тадей Погачар говорил, что впервые в карьере попробует проехать два Гранд-тура в сезоне, выбрав связку Тур де Франс и Вуэльту Испании, а также новым в его программе было первое в карьере участие в Туре Фландрии. Первую часть плана он выполнил – дебютировал на Туре Фландрии, где занял 4-е место.

Команда UAE Team Emirates объявила полную программу гонок 23-летнего словенского гонщика на вторую часть сезона. Завершивший Тур де Франс-2022 на второй ступени подиума, Тадей Погачар вернётся в гонки 30 июля на Классике Сан-Себастьяна, а затем возьмёт перерыв до конца августа.

В планах участие в Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля, старт на чемпионате мира, который пройдёт в Австралии, а завершит сезон Тадей Погачар на классике Ломбардия 8 октября, где будет защищать титул победителя прошлого года.

Календарь гонок Тадея Погачара во второй части сезона 2022 года:

30 июля. San Sebastián Classic

28 августа. GP Plouay

9 сентября. GP Quebec

11 сентября. GP Montreal

25 сентября. World Championships

1 октября. Giro Dell’Emilia

4 октября. Tre Valli Varesine

8 октября. Il Lombardía