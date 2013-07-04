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Директор Джиро д’Италия призывает Тадея Погачара сделать дубль Джиро+Тур де Франс

Мауро Веньи: «Жаль, что никто не выражает желания попытаться сделать дубль Джиро + Тур»

 

 

  Директор итальянского Гранд-тура Мауро Веньи предлагает Тадею Погачару принять вызов и побороться в один сезон и на Джиро д’Италия, и на Тур де Франс. К 23 годам у словенского велогонщика команды UAE Team Emirates уже два титула победителя французского Гранд-тура, подиум Вуэльты Испании, но ещё ни одного старта на Джиро д’Италия.  

 

 

  В последний раз в современной истории попытку сделать дубль – выиграть Джиро д’Италия и Тур де Франс в один год, предпринял Крис Фрум в 2018 году. Британский велогонщик одержал победу на итальянском Гранд-туре, но на Тур де Франс финишировал 3-м.

 

  В интервью La Gazzetta dello Sport Мауро Веньи сказал:

   «Не думаю, что большое значение в карьере велогонщика имеет, будет ли у него три или четыре победы на Тур де Франс. Однажды выиграв Тур, ты уже доказываешь, что являешься великим гонщиком, едва ли нужно доказывать что-то ещё.

   В наши дни гонщики более чем когда-либо готовы для побед на значимых гонках, даже когда им всего 23. Жаль, что никто не выражает желания попытаться сделать дубль - выиграть Джиро и Тур. Если я не ошибаюсь, последним был Пантани. Так что, наверное, гонщикам уже пора добавить своё имя в этот почётный лист».

 

  La Gazzetta dello Sport предполагает, что участие в Джиро д’Италия-2022 могут принять Саймон Йейтс (BikeExchange), Давид Годю (Groupama-FDJ), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), Винченцо Нибали и Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan).

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:25 | Регистрация: 4.07.2013

    бла бла бла

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:37 | Регистрация: 30.06.2017

    Погачар ныне сверхпопулярен. Вот и пытаются его заманить на Джиро. Неплохая идея, да на самом деле никто не пытается штурмануть связку двух туров из ныне действующих победителей. А зря. Вот это было бы зрелище в современной истории велоспорта. А ведь Мауро прав на все сто. Но , единственное что помешает сделать это, очень короткий промежуток между Джиро и Туром. Ну, а Погачар повидимому не будет разменивать Тур на Джиро. Пока выигрывается Тур, будет в очередной раз защищать титул. А вот Берналь может взять Джиро плюс Вуэльту при хорошем раскладе. Конечно если спина не подведет.

    Вся жизнь это гонка.
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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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