Директор Джиро д’Италия призывает Тадея Погачара сделать дубль Джиро+Тур де Франс

Мауро Веньи: «Жаль, что никто не выражает желания попытаться сделать дубль Джиро + Тур»

Директор итальянского Гранд-тура Мауро Веньи предлагает Тадею Погачару принять вызов и побороться в один сезон и на Джиро д’Италия, и на Тур де Франс. К 23 годам у словенского велогонщика команды UAE Team Emirates уже два титула победителя французского Гранд-тура, подиум Вуэльты Испании, но ещё ни одного старта на Джиро д’Италия.

В последний раз в современной истории попытку сделать дубль – выиграть Джиро д’Италия и Тур де Франс в один год, предпринял Крис Фрум в 2018 году. Британский велогонщик одержал победу на итальянском Гранд-туре, но на Тур де Франс финишировал 3-м.

В интервью La Gazzetta dello Sport Мауро Веньи сказал:

«Не думаю, что большое значение в карьере велогонщика имеет, будет ли у него три или четыре победы на Тур де Франс. Однажды выиграв Тур, ты уже доказываешь, что являешься великим гонщиком, едва ли нужно доказывать что-то ещё.

В наши дни гонщики более чем когда-либо готовы для побед на значимых гонках, даже когда им всего 23. Жаль, что никто не выражает желания попытаться сделать дубль - выиграть Джиро и Тур. Если я не ошибаюсь, последним был Пантани. Так что, наверное, гонщикам уже пора добавить своё имя в этот почётный лист».

La Gazzetta dello Sport предполагает, что участие в Джиро д’Италия-2022 могут принять Саймон Йейтс (BikeExchange), Давид Годю (Groupama-FDJ), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), Винченцо Нибали и Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan).