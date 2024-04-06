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Париж — Рубэ-2024. Маршрут и участники

Париж — Рубэ-2024. Превью

 

Париж — Рубэ-2024. Маршрут и участники

 

Париж — Рубэ (Paris-Roubaix), один из сложнейших Монументов велоспорта, пройдёт в 121-й раз. “Королева Классик” испытывает участников «Северным Адом»: чередой вымощенных брусчаткой участков и протяжённостью под триста километров. Каждый сектор «павэ» может как стать трамплином к победе, так и перечеркнуть все планы.

 

Маршрут Париж-Рубэ-2024

 

Париж &mdash; Рубэ-2024. Маршрут и участникиПариж &mdash; Рубэ-2024. Маршрут и участники

 

Париж &mdash; Рубэ-2024. Маршрут и участникиПариж &mdash; Рубэ-2024. Маршрут и участники

 

 

На 259,9 км дистанции от Компьеня (Compiègne) до легендарного велодрома в Рубэ (Roubaix) общая протяжённость  брусчатых участков составит 55,7 км - это самая большая протяжённость секторов брусчатки за последние 30 лет. Первый из 29 секторов «павэ» начнётся через 96 км после старта.

 

В этом году организаторы усложнили гонку, вернув два старых трёхзвёздночных отрезка:

 

#26 Viesly > Briastre, не входивший в маршрут с 2019 года,

#24 Capelle > Ruesnes, который начнётся за 130,6 км до финиша.

 

Директор гонки Тьерри Гувену (Thierry Gouvenou) объяснил: «Эти отрезки повлияют на гонку не сразу, но наличие в начале длинных и сложных участков делает гонку выматывающей, и последствия могут проявиться позже».

 

«Королева Классик» Париж-Рубэ - гонка с самым длинным финалом, потому что хотя неожиданности могут случиться и на асфальте, кульминация - самые сложные сектора, и борьба на них продолжается почти 100 км.  

 

Из 29 секторов - три наибольшей сложности (5 звёздочек). Это 19-й сектор - Аренбергский лес (Trouée d'Arenberg) за 95,5 км до финиша, к которому участники подойдут, набрав в общей сложности 24,9 км по брусчатке. В этом году напряжение перед Аренбергским лесом вырастет ещё и из-за добавления трёх поворотов, которые никогда ранее не использовались в гонке.

 

 11-й сектор Мон-зан-Певель (Mons-en-Pévèle) пойдёт за 48,8 км до финиша, когда в ногах будет 43,8 км по брусчатке, ключевой -  4-й сектор Каррефур де л’Арбр (Carrefour de l'Arbre) за 17,4 км до финиша, после 52,9 км по брусчатке.

 

 

Участники и претенденты Париж-Рубэ-2024

 

За последние 12 лет Париж-Рубэ выигрывали 12 разных гонщиков. Но в этом году есть большая вероятность, что победитель не поменяется.

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) будет защищать титул и является главным претендентом. Он уже одержал две победы - на классике Е3 и Туре Фландрии, а также стал призёром Гент-Вевельгем. У команды Alpecin-Deceuninck есть и другой претендент - призёр прошлого года Яспер Филипсен, который также в этом году уже стал победителем Монумента - Милан-Сан-Ремо.

 

Одним из главных соперников Матье ван дер Пула и Яспера Филипсена будет Мадс Педерсен (Lidl-Trek), который в прошлом году финишировал на Париж-Рубэ 4-м, и, несмотря на падение на Дварс доор Фландерен, находится в хорошей форме.   

 

Команда Visma Lease a Bike, которая потеряла из-за травмы своего капитана Ваута ван Арта, готова бороться с победителем Париж-Рубэ 2022 года Диланом ван Барле и Кристофом Лапортом.

 

В числе соперников команды Alpecin-Deceuninck также гонщики Soudal Quick Step Каспер Асгрен, Ив Лампарт, Джанни Москон и Тим Мерлир. Команду UAE Team Emirates возглавит Нильс Политт, который стал призёром Тура Фландрии-2024. В числе претендентов также Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost), Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), Иван Кортина и Ойер Ласкано (Movistar), Джошуа Тарлинг (INEOS Grenadiers) и другие.

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Теги к статье: Париж-Рубэ-2024 Paris-Roubaix-2024 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • error
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    error-Фото
    Неудачный маршрут. Как спецом заточено под колхозы. Я во всем винил бы оргов. За риски.
  • error
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (7)
    error-Фото

    Никто же не будет отрицать что что то меняют, только для безопасности. Маршрут Рубэ идеален изначально. Лучший и самый престижный монумент имхо. Простите коллеги за пафос. 

  • EL-Fenomeno
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Зачем !!!!! 

    Зачем этот поворот направо, а потом разворот на 180 градусов, прям АДская шпилька. И эту шикану сделали аккурат сразу же после ж/д переезда. 

    https://www.youtube.com/watch?v=g9CBY-oiJUM

    Цитата: M-07
    Непосредственно перед самым входом на сектор в маршрут будет включена шикана. Она снизит скорость, на которой гонщики начинают сектор, и уменьшит риск падений на брусчатке
    Бред. Будет куда опаснее, ибо на той же скорости толпой будут влетать в эту шикану.

    Полностью согласен. Завал в основной группе в этой шикане просто в разы возростает (затор(ы) будут 100%), та даже в отрыве могут произойти падения там, ведь все велогонцы перед въездом в Аренгберский лес стараются быть на первых позициях, а тут на те вам - ШИКАНА, тормозите, господа...если успеете(

  • Геродот
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    Геродот-Фото

    Победит кто останется в-живых)

  • motte
    Тур Страны Басков-2024. Этап 5 (6)
    motte-Фото

    Цитата: BlAr
    Веселый этап, никаких колхозов, сплошные атаки!
    P.S. Странно, что Отар не узнал Харта, его прямо очень близко показали.

    Ребята на равных теперь, без инопланетян, вот и пошёл движ и азарт.

  • Ернат
    Массовое падение на 4-м этапе ... (58)
    Ернат-Фото
    Скорейшего выздоровления
  • RVL
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    RVL-Фото

    От это выпад))

    Ты просто задумайся...

  • BlAr
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    BlAr-Фото
    ПНХ.
  • Astanaforever
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Глядишь так все топовые гонщики пропустят тур де Франс и Димка Груздев станет победителем в Парижу. Ахахааааааа! )))
  • RVL
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    RVL-Фото

    Может хватит чесать о чужой падучести?

    Или тебе / аля мвдп/ позвоночник сломать случилось бы, чтобы без последствий?

    Откуда такие..

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