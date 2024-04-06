Париж — Рубэ-2024. Превью

Париж — Рубэ (Paris-Roubaix), один из сложнейших Монументов велоспорта, пройдёт в 121-й раз. “Королева Классик” испытывает участников «Северным Адом»: чередой вымощенных брусчаткой участков и протяжённостью под триста километров. Каждый сектор «павэ» может как стать трамплином к победе, так и перечеркнуть все планы.

Маршрут Париж-Рубэ-2024

Париж — Рубэ-2024. Маршрут и участники

Париж — Рубэ-2024. Маршрут и участники

На 259,9 км дистанции от Компьеня (Compiègne) до легендарного велодрома в Рубэ (Roubaix) общая протяжённость брусчатых участков составит 55,7 км - это самая большая протяжённость секторов брусчатки за последние 30 лет. Первый из 29 секторов «павэ» начнётся через 96 км после старта.

В этом году организаторы усложнили гонку, вернув два старых трёхзвёздночных отрезка:

#26 Viesly > Briastre, не входивший в маршрут с 2019 года,

#24 Capelle > Ruesnes, который начнётся за 130,6 км до финиша.

Директор гонки Тьерри Гувену (Thierry Gouvenou) объяснил: «Эти отрезки повлияют на гонку не сразу, но наличие в начале длинных и сложных участков делает гонку выматывающей, и последствия могут проявиться позже».

«Королева Классик» Париж-Рубэ - гонка с самым длинным финалом, потому что хотя неожиданности могут случиться и на асфальте, кульминация - самые сложные сектора, и борьба на них продолжается почти 100 км.

Из 29 секторов - три наибольшей сложности (5 звёздочек). Это 19-й сектор - Аренбергский лес (Trouée d'Arenberg) за 95,5 км до финиша, к которому участники подойдут, набрав в общей сложности 24,9 км по брусчатке. В этом году напряжение перед Аренбергским лесом вырастет ещё и из-за добавления трёх поворотов, которые никогда ранее не использовались в гонке.

11-й сектор Мон-зан-Певель (Mons-en-Pévèle) пойдёт за 48,8 км до финиша, когда в ногах будет 43,8 км по брусчатке, ключевой - 4-й сектор Каррефур де л’Арбр (Carrefour de l'Arbre) за 17,4 км до финиша, после 52,9 км по брусчатке.

Участники и претенденты Париж-Рубэ-2024

За последние 12 лет Париж-Рубэ выигрывали 12 разных гонщиков. Но в этом году есть большая вероятность, что победитель не поменяется.

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) будет защищать титул и является главным претендентом. Он уже одержал две победы - на классике Е3 и Туре Фландрии, а также стал призёром Гент-Вевельгем. У команды Alpecin-Deceuninck есть и другой претендент - призёр прошлого года Яспер Филипсен, который также в этом году уже стал победителем Монумента - Милан-Сан-Ремо.

Одним из главных соперников Матье ван дер Пула и Яспера Филипсена будет Мадс Педерсен (Lidl-Trek), который в прошлом году финишировал на Париж-Рубэ 4-м, и, несмотря на падение на Дварс доор Фландерен, находится в хорошей форме.

Команда Visma Lease a Bike, которая потеряла из-за травмы своего капитана Ваута ван Арта, готова бороться с победителем Париж-Рубэ 2022 года Диланом ван Барле и Кристофом Лапортом.

В числе соперников команды Alpecin-Deceuninck также гонщики Soudal Quick Step Каспер Асгрен, Ив Лампарт, Джанни Москон и Тим Мерлир. Команду UAE Team Emirates возглавит Нильс Политт, который стал призёром Тура Фландрии-2024. В числе претендентов также Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost), Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), Иван Кортина и Ойер Ласкано (Movistar), Джошуа Тарлинг (INEOS Grenadiers) и другие.