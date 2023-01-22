- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 16:27
Приглашения на Париж-Рубэ-2023
Организаторы классики - Монумента велоспорта Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)-2023, являющейся велогонкой календаря Мирового тура, объявили список команд-участников 120-го выпуска гонки, которая пройдёт 9 апреля.
Помимо 18 команд Мирового тура (World Tour UCI) на старт Париж-Рубэ-2023 выйдут 7 профессиональных континентальных команд
Israel - Premier Tech (Isr)
Lotto Dstny (Bel)
TotalEnergies (Fra)
Bingoal Pauwels Sauces WB (Bel)
Q36.5 Pro Cycling Team (Sui)
Team Flanders – Baloise (Bel)
Uno-X Pro Cycling Team (Nor)
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