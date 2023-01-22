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Приглашения на Париж-Рубэ-2023

Приглашения на Париж-Рубэ-2023

Приглашения на Париж-Рубэ-2023

 

  Организаторы классики - Монумента велоспорта Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)-2023, являющейся велогонкой календаря Мирового тура, объявили список команд-участников 120-го выпуска гонки, которая пройдёт 9 апреля.

 

  Помимо 18 команд Мирового тура (World Tour UCI) на старт Париж-Рубэ-2023 выйдут 7 профессиональных континентальных команд

  

Israel - Premier Tech (Isr) 
Lotto Dstny (Bel) 

TotalEnergies (Fra) 

Bingoal Pauwels Sauces WB (Bel) 

Q36.5 Pro Cycling Team (Sui)

Team Flanders – Baloise (Bel) 

Uno-X Pro Cycling Team (Nor) 

  

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Теги к статье: Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура wild card

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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