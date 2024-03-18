Яспер Филипсен — победитель Милан — Сан-Ремо-2024

Яспер Филипсен: «На спуске с Поджио попросил Матье ван дер Пула не работать с Погачаром»

26-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) одержал первую в карьере победу на классике - Монументе, выиграв Милан — Сан-Ремо-2024. Несмотря на атаки Тадея Погачара (UAE Team Emirates) и ответившего на его ускорение Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck) на Поджио, попытки уехать Матея Мохорича (Bahrain-Victorious), Маттео Собреро (Bora-hansgrohe) и Тома Пидкока (INEOS Grenadiers) на спуске и после спуска с Поджио, 115-й выпуск итальянской Классики завершился спринтом из небольшой группы, а победителя определил фотофиниш.

Яспер Филипсен сумел обойти в финальном рывке 33-летнего австралийского велогонщика команды Jayco AlUla Майкла Мэттьюса, который в третий раз в карьере поднялся на подиум Милан-Сан-Ремо.

115-й выпуск Милан — Сан-Ремо стал самым быстрым в истории Классики - дистанция была пройдена победителем со средней скоростью 46,112 км/ч, так оказался побит рекорд Джанни Буньо 1990 года, когда средняя скорость составила 45,806 км/ч.

Photo Credits: LaPresse

Яспер Филипсен: «Возможно, я бы не выиграл Милан — Сан-Ремо без Матье ван дер Пула. На спуске с Поджио я создал небольшой просвет и по радио попросил Матье не работать с Погачаром, потому что у меня великолепно шла нога. Я очень благодарен ему за то, что он так и сделал. Он великолепно отработал, закрывал все атаки, удержал группу вместе для спринта. После финиша мы, как в прошлом году, пожали друг другу руки. Я горжусь, что мы смогли одержать две победы подряд.

Я верил в себя, но всё должно было сложиться идеально. Сумел вернуться. Я не привык спринтовать после 300 километров, почувствовал разницу. Не ожидал, что Майкл Мэттьюс будет настолько силён. Рад, что смог его обойти.

У Матье тоже шла нога на победу, но эту гонку очень сложно выиграть. На последнем километре я испугался, не хотел всё испортить, не хотел оглядываться, чтобы не видеть, сколько ещё ребят догоняют. Если бы не взял эту победу, потерял бы возможность всей жизни, не смог бы заснуть всю неделю.

Матье - последний, кто станет думать о себе. Он любит помогать товарищам по команде, как я помог ему на прошлогодней Париж-Рубэ. Я всегда буду ему благодарен за то, что он дал мне шанс выиграть Монумент, навсегда это запомню. Возможно, у меня в карьере такого шанса больше не будет.

Майкл Мэттьюс мог прижать меня к барьерам, и тогда я бы не выиграл. Поэтому я так счастлив, что он честно боролся в спринте. После финиша мне понадобилась минута, чтобы понять, что я выиграл. Я не был уверен».