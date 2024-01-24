- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:15
Приглашения на Париж-Рубэ-2024
Организаторы классики - Монумента велоспорта Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)-2024, являющейся велогонкой календаря Мирового тура, объявили список команд-участников 121-го выпуска гонки, которая пройдёт 7 апреля.
Помимо 18 команд Мирового тура и трёх проконтинентальных команд, занявших три высших строчки рейтинга команд UCI Pro Teams по итогам 2023 года -
Lotto Dstny (Bel)
Israel Premier Tech (Isr)
Uno-X Mobility (Nor),
приглашения получили 4 профессиональных велокоманды:
Bingoal Pauwels Sauces WB (Bel)
Q36.5 Pro Cycling Team (Sui)
Team Flanders-Baloise (Bel)
TotalEnergies (Fra).
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