Приглашения на Париж-Рубэ-2024

Uno-X все-таки протиснулись на Тиррено. Вместо Лотто, как я понимаю.

На Страде Бьянке и МСР у них действует автоматическое приглашение на все однодневные гонки в сезоне. А вот с недельными гонками сложнее. К ASO они пару лет назад нашли подход и теперь французы дают Uno-X приглашения на все свои гонки кроме Вуэльты. А вот итальянцы Uno-X никогда не приглашали, ибо много своих команд. Но Йенс Хаугланд на днях сказал, что они будут работать над тем, чтобы на следующий год проехать два ГТ - Джиро и ТДФ. Значит будут подбирать ключики к RCS Sport и Мауро Веньи. Хаугланд далеко не уходит от руководства норвежской велокомандой, он остается одним из руководителей совета директоров. И он умеет тихо договариваться, без криков, шума и пыли... Хотя люди, которые его не знают, никогда не заподозрят, что этот внешне невзрачный человек успешно руководит преуспевающей компанией с оборотом в 20 млрд евро в год. Очень интересная личность.