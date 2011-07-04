Париж-Рубэ-2020 отменена из-за пандемии Covid-19

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118-й выпуск Париж-Рубэ переносится на 11 апреля 2021 года
Классика-Монумент велоспорта Париж-Рубэ-2020 (Paris-Roubaix), 118-й выпуск которой после переноса должен был состояться 25 октября, в этом году проводиться не будет. Также в этом сезоне отменяется старт первого в истории женского Париж-Рубэ. Обе классики пройдут 11 апреля 2021 года.
В пресс-релизе компании ASO, организаторов Париж-Рубэ, говорится, что отменить гонки пришлось по требованию префекта департамента Нор (Nord) и префекта региона От-Франс (Hauts de France), которые последовали после того, как министр здравоохранения Франции Оливье Веран определил регион критической зоной после резкого всплеска количества заболевших Covid-19.
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patar
Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
и снова вторая...
Честно говоря, Кофидис вообще уныло смотрится. И на ТДФ и здесь. Они вообще в спринтах не участвуют, или где-то на втором плане. И по отрывам их не припомню..
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Sezar
Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (9)
Не надо возвращаться к чертежной доске. А то начертит тут с перепугу, чтобы его Рэтклифф не выгнал. Брейлсфорд сам разломал свой прекрасный механизм. Нужно просто восстановить то, что было. Была команда, заточенная под универсалов, которые могут ехать и выдавать ватты везде. И методики тренировки, заточенные под это, ведь раньше упор был именно на них, а не на скупку распиаренных "талантов". Просто до безобразия. И без понтов. И дать Керрисону собрать под это команду тренеров. Из последних кадровых решений мне нравится только Том Пидкок. Все остальное - размывание самой сути команды. И надо дать понять Рэтклиффу, что процесс быстрым не будет, потому что самые лучшие уже разобраны..
Идеология - правильная команда тренеров - правильно подобранные гонщики. Победа Ганны в горе указывает дорогу.
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Sm1T
Париж-Рубэ-2020 отменена из-за ... (4)
Какой шанс что пройдет в апреле?
Никакого
Что случится к апрелю? Настанет светлое будущее? С какой кстати не быть третей, четвертой, пятидесятой волне?
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s75
Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (9)
Еще при живом Николя был ужаснейший сезон 2019, на Туре просто повезло, полкоманды вообще еле ехали (Квято, Москон и др), еще зимой ушел человек, координировавший тр.процесс, индивидуально составлявший "гоночные программы" и тд. Годом спустя потеряли самого яркого DS, а кто остался - Дарио, Габба, Ланкастер и специалист по проигранным классикам Кнавен, именно здесь надо принимать кадровые решения, и уже называются имена (причем британские), но воз и ныне там. Поехали нынешний тур с супертандемом ДС Габ/Кнав, при первой возможности укатали всей командой "наше всё", подсластили ужас обнимашками на 18 финише, и на этом всё. На Джиро у Дарио/Маттео хорошая команда, но тут уже просто несчастный случай с Герайнтом, которого вообще не должно было быть на этой гонке (опять бесконечные вопросы к рулевым).
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GTX
Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
Цитата: Ice
Цитата: Konstantin41
Демар спринтер-доминатор на этой Джиро. Просто некому ему что-нибудь противопоставить. Заберет еще пару этапов и цикламиновую майку в придачу
Нет танков с такой же мощью - Аккермана, Груневегена. Да и юрких шустриков вроде Юэна тоже нет. Вот и вышло, что на Джиро по сути один действительно элитный спринтер. Ни Саган, ни Мэтьюз, ни Ходж не имеют сверхострого финиша, в классическом противостоянии они Демару уступят всегда.
Ну Гавирия есть, да и Вивиани - в прошлых сезонах в топ-5 лучших спринтеров, форма то совсем не та
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