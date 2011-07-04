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Париж-Рубэ-2020 отменена из-за пандемии Covid-19

118-й выпуск Париж-Рубэ переносится на 11 апреля 2021 года

 

Париж-Рубэ-2020 отменена из-за пандемии Covid-19

 

  Классика-Монумент велоспорта Париж-Рубэ-2020 (Paris-Roubaix), 118-й выпуск которой после переноса должен был состояться 25 октября, в этом году проводиться не будет. Также в этом сезоне отменяется старт первого в истории женского Париж-Рубэ. Обе классики пройдут 11 апреля 2021 года.

 

  В пресс-релизе компании ASO, организаторов Париж-Рубэ, говорится, что отменить гонки пришлось по требованию префекта департамента Нор (Nord) и префекта региона От-Франс (Hauts de France), которые последовали после того, как министр здравоохранения Франции Оливье Веран определил регион  критической зоной после резкого всплеска количества заболевших Covid-19.

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Теги к статье: Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 13:21 | Регистрация: 14.03.2018

    Эххх, жаль. Париж Тур тем не менее, состоится?

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:47 | Регистрация: 4.07.2011

    Как-то всё не так..такая классика..такое зрелище

  3. Sm1T

    Сегодня, 18:21 | Регистрация: 1.01.2012

    Какой шанс что пройдет в апреле? Никакого Что случится к апрелю? Настанет светлое будущее? С какой кстати не быть третей, четвертой, пятидесятой волне?

  4. Гонщик

    Сегодня, 19:59 | Регистрация: 28.05.2017

    Бредятина какая-то , чем гонка помешала этим паникёрам .

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Гонщик
    Париж-Рубэ-2020 отменена из-за ... (4)
    Гонщик-Фото

    Бредятина какая-то , чем гонка помешала этим паникёрам .

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    patar-Фото

    и снова вторая...

    Честно говоря, Кофидис вообще уныло смотрится. И на ТДФ и здесь. Они вообще в спринтах не участвуют, или где-то на втором плане. И по отрывам их не припомню..

  • flugegeheimen
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    flugegeheimen-Фото
    Не складывается у Сагана на грандтурах в этом году. Надеюсь, этапчик зацепит, а то совсем приуныл Петюня
  • Sezar
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (9)
    Sezar-Фото

    Не надо возвращаться к чертежной доске. А то начертит тут с перепугу, чтобы его Рэтклифф не выгнал. Брейлсфорд сам разломал свой прекрасный механизм. Нужно просто восстановить то, что было. Была команда, заточенная под универсалов, которые могут ехать и выдавать ватты везде. И методики тренировки, заточенные под это, ведь раньше упор был именно на них, а не на скупку распиаренных "талантов". Просто до безобразия. И без понтов. И дать Керрисону собрать под это команду тренеров. Из последних кадровых решений мне нравится только Том Пидкок. Все остальное - размывание самой сути команды. И надо дать понять Рэтклиффу, что процесс быстрым не будет, потому что самые лучшие уже разобраны..

    Идеология -  правильная команда тренеров - правильно подобранные гонщики. Победа Ганны в горе указывает дорогу.

  • Sm1T
    Париж-Рубэ-2020 отменена из-за ... (4)
    Sm1T-Фото
    Какой шанс что пройдет в апреле? Никакого Что случится к апрелю? Настанет светлое будущее? С какой кстати не быть третей, четвертой, пятидесятой волне?
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Да, этап для Демара и у него нет конкурентов.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Видно Сагану не выиграть этап, пока есть Демар. Демар просто как пуля вылетает на финиш.

  • s75
    Дэйв Брэйлсфорд: «Настало врем ... (9)
    s75-Фото

    Еще при живом Николя был ужаснейший сезон 2019, на Туре просто повезло, полкоманды вообще еле ехали (Квято, Москон и др), еще зимой ушел человек, координировавший тр.процесс, индивидуально составлявший "гоночные программы" и тд. Годом спустя потеряли самого яркого DS, а кто остался - Дарио, Габба, Ланкастер и специалист по проигранным классикам Кнавен, именно здесь надо принимать кадровые решения, и уже называются имена (причем британские), но воз и ныне там. Поехали нынешний тур с супертандемом ДС Габ/Кнав, при первой возможности укатали всей командой "наше всё", подсластили ужас обнимашками на 18 финише, и на этом всё. На Джиро у Дарио/Маттео хорошая команда, но тут уже просто несчастный случай с Герайнтом, которого вообще не должно было быть на этой гонке (опять бесконечные вопросы к рулевым).

  • GTX
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    GTX-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Konstantin41
    Демар спринтер-доминатор на этой Джиро. Просто некому ему что-нибудь противопоставить. Заберет еще пару этапов и цикламиновую майку в придачу

    Нет танков с такой же мощью - Аккермана, Груневегена. Да и юрких шустриков вроде Юэна тоже нет. Вот и вышло, что на Джиро по сути один действительно элитный спринтер. Ни Саган, ни Мэтьюз, ни Ходж не имеют сверхострого финиша, в классическом противостоянии они Демару уступят всегда.
    Ну Гавирия есть, да и Вивиани - в прошлых сезонах в топ-5 лучших спринтеров, форма то совсем не та
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (14)
    Серафим-Фото
    Ну, теоретически Гавирия, Вивиани должны были составить конкуренцию. Но у них в этом сезоне все еще хуже, чем у Сагана.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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