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Париж — Ницца-2024. Маршрут и участники

Париж — Ницца-2024. Превью

 

 

82-й выпуск одной из старейших многодневных велогонок - Париж-Ницца пройдёт с 3 по 10 марта. За это время участники по «Дороге к солнцу» проедут маршрутом общей протяжённостью 1219 км от коммуны Ле-Мюро в департаменте Ивелин, в 34 км от Парижа, до Ниццы, столицы департамента Приморские Альпы.  

 

Париж — Ницца-2024. Маршрут и участники

 

 

Равнинный этап, холмистые этапы, командная гонка на время, два горных этапа с  финишем в подъём - на Париж-Ницца получат шанс себя проявить гонщики всех специализаций - и спринтеры, и универсалы, и специалисты отрывов, и горняки.

 

Но самой напряжённой должна стать борьба за высшую ступень подиума Париж-Ницца-2024,  в которой ожидается дуэль дебютанта гонки Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step) с Приможем Рогличем, который свой первый сезон в новой для себя команде Bora-hansgrohe начнёт именно с Париж-Ницца, где уже праздновал победу в 2022 году.

 

 

Маршрут Париж-Ницца-2024

 

 

Париж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участникиПариж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участники

 

 

 

 

В этом году организаторы включили в маршрут в прошлом отменённые из-за плохой погоды подъёмы Морн-Бруйи (Mont Brouilly) и Ла-Колль-сюр-Луп (La Colle-sur-Loup), в которые финишируют 4-й и 6-й этапы. Финальный, 8-й этап, дополнили новым, более коротким спуском в Ниццу - в этом году вершина подъёма только за 9 км до финиша на Английской набережной.

 

1-й этап - с пересечённым рельефом. Трамплином для атак может стать финальный подъём протяжённостью  2,3 км со средним градиентом 5,1%, участками с градиентом до 14% за 12,4 км до финиша. Финальные километры - по равнине и небольшой тягун на финише.

 

2-й этап подходит для спринтерской развязки, два подъёма 3-й категории будут пройдены на первой половине дистанции.

 

3-й этап - командная гонка на время с прохождением двух подъёмов - 2 км с 4,6% и второй такой же длины с чуть более высоким градиентом на первой половине 26,9-километровой дистанции. Единственная промежуточная тсечка времени будет расположена через 14,1 км после старта. Финишные километры в тягун.

 

4-й этап - горный тест семью подъёмами второй и 1-й категорий. Этап финиширует в подъём 2-й категории Монт-Бруйи - 3 км со средним градиентом 7,7%, максимальным 13% , который в первый раз будет проходиться гонщиками за 39 км до финиша.

 

5-й этап - этап для специалистов отрыва, универсалов, с четырьмя подъёмами 3-й категории в середине дистанции.

 

6-й этап - самый протяжённый на Париж-Ницца-2024, с пятью подъёмами 2-й и 3-й категорий, финальный из которых - Кот-де-ла-Колль-сюр-Луп - 1,8 км с 10% и максимальным 19% будет пройден за 20 км до финиша. К финишу приведёт пологий спуск, а финальный километр - со средним градиентом 4%.

 

Кульминация Париж-Ницца-2024 - 7-й и - 8-й горные этапы в окрестностях Ниццы.

 

7-й этап - королевский горный этап с финишем в подъём 1-й категории Орон (Auron) - 7,3 км со средним градиентом 7,2%, максимальным 9% на финальных ста метрах. Перед восхождением на Орон участники преодолеют подъём 1-й категории Ла-Кольмиан - 7,5 км с 7,1%.

 

Ла-Кольмиан (La Colmiane) - горнолыжная станция на вершине Коль-Сан-Мартан, где этапы Париж-Ницца уже финишировали в 2018, 2020 и 2021 годах и победу на Ла-Кольмиан праздновали Саймон Йейтс, Наиро Кинтана и Примож Роглич. Но тогда участники поднимались к вершине по западной стороне. На этот раз они поедут по восточной.

 

8-й этап - 109,5 км с традиционным финишем на Английской набережной Ниццы. Этап с прохождением трёх подъёмов 2-й и двух финальных - 1-й категории. Финальный подъём 1-й категории -  Коль-де-Катр-Шеман (Col des Quatre Chemins) - 3,6 км с 8,8% и вершиной за 9 км до финиша.

 

 

 

Участники и претенденты Париж-Ницца-2024

 

 

 Тадей Погачар, победитель прошлого года, не будет защищать свой титул. Но не меньший, чем если бы стартовал словенский гонщик, накал предвкушений и ожиданий обеспечивают два «дебютанта» - Примож Роглич, дебютирующий в цветах команды Bora-hansgrohe, уже побеждавший на Париж-Ницца в 2022 году, и Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), который впервые в карьере стартует на Париж-Ницца.

 

Команда Bora-hansgrohe стартует сильным составом, помогать Приможу Рогличу и занять высокие места в общем зачёте способны Александр Власов и Боб Юнгельс. В числе претендентов также Жуан Алмейда и Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), Маттео Йоргенсон и Вилко Келдерман (Visma Lease a Bike), Давид Годю (Groupama-FDJ), Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), Пельо Бильбао и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Маттиас Скельмосе (Lidl Trek), Алексей Луценко (Astana Qazaqstan),  Йон Исагирре (Cofidis) и другие.

 

 

Этапы Париж-Ницца-2024:

 

3 марта. Воскресенье. Этап 1: Les Mureaux - Les Mureaux, 157,7 км

Париж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участникиПариж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участники

 

4 марта. Понедельник. Этап 2: Thoiry  -  Montargis, 177,6 км

 

Париж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участникиПариж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участники

 

5 марта. Вторник. Этап 3: Auxerre  - Auxerre (TTT), 26,9 км

 

Париж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участникиПариж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участники

 

6 марта. Среда. Этап 4: Chalon-sur-Saône  - Mont Brouilly, 183 км

Париж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участникиПариж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участники

 

Париж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участникиПариж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участники

 

 

7 марта. Четверг. Этап 5: Saint-Sauveur-de-Montagut  -  Sisteron, 193,5 км

Париж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участникиПариж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участники

 

8 марта. Пятница. Этап 6: Sisteron  -  La-Colle-sur-Loup, 198,2 км

Париж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участникиПариж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участники

 

9 марта. Суббота. Этап 7: Nice -  Auron, 173 км

Париж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участникиПариж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участники

 

Париж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участникиПариж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участники

 

10 марта. Воскресенье. Этап 8: Nice  -  Nice, 109,3 км

 

Париж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участникиПариж &mdash; Ницца-2024. Маршрут и участники

 

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Теги к статье: Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • RVL
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    RVL-Фото
    DNF



    Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility
  • василий
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    василий-Фото
    Погги поехал за 80 км до финиша и никто даже не попытался за ним поехать на гонке такого уровня

    Квики вообще забили на классики только команда Ремко и спринтеров
  • uran
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    uran-Фото
    2 часа соло это круть. Ремко так не отъезжает.
  • si40w
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    si40w-Фото
    Если снять шапочки из фольги и опустить теории о "волшебных батарейках", то к такой форме 2 марта много вопросов в контексте претензий на Тур де Франс
  • VeloVelo
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    VeloVelo-Фото

    Лучший из Квиков:

    40. Kasper Asgreen (Den) Soudal Quick-Step.   +0:11:49
     

  • старт-шоссе 82
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    старт-шоссе 82-Фото

    Гонка не понравилась , Погачар похоронил интригу (какую никакую).

    Пелотон повели себя вяло и трусливо даже Скуинш догнал их после падения за каких-то 2-3 минуты. Может всему виной погода? Конечно со стороны всегда легче судить, но впечатление так себе.

    Когда Погачар атаковал никто даже не попробовал сесть ему на колесо или организовать атаку, вместо этого за 4 км отпустили на минуту, безобразие.

    Дайте жалобную книгу.

  • shoooster
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shoooster-Фото
    Цитата: vitali
    Не нравится, особенно с времён Армстронга, когда сильных много, и они примерно равны, а один даже этих сильных раздевает и раздевает....Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко - не верю.
    А там не было "примерно равных" ему
  • vitali
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    vitali-Фото
    Не нравится, особенно с времён Армстронга, когда сильных много, и они примерно равны, а один даже этих сильных раздевает и раздевает.... Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко - не верю.
  • shoooster
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shoooster-Фото
    Вот за это и любят Погги!
  • shain
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shain-Фото

    Самая тухлая Страде Бьянке с основания и самый тухлый пелотон.

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
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