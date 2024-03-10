Париж — Ницца-2024. Превью

82-й выпуск одной из старейших многодневных велогонок - Париж-Ницца пройдёт с 3 по 10 марта. За это время участники по «Дороге к солнцу» проедут маршрутом общей протяжённостью 1219 км от коммуны Ле-Мюро в департаменте Ивелин, в 34 км от Парижа, до Ниццы, столицы департамента Приморские Альпы.

Равнинный этап, холмистые этапы, командная гонка на время, два горных этапа с финишем в подъём - на Париж-Ницца получат шанс себя проявить гонщики всех специализаций - и спринтеры, и универсалы, и специалисты отрывов, и горняки.

Но самой напряжённой должна стать борьба за высшую ступень подиума Париж-Ницца-2024, в которой ожидается дуэль дебютанта гонки Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step) с Приможем Рогличем, который свой первый сезон в новой для себя команде Bora-hansgrohe начнёт именно с Париж-Ницца, где уже праздновал победу в 2022 году.

Маршрут Париж-Ницца-2024

Париж — Ницца-2024. Маршрут и участники

В этом году организаторы включили в маршрут в прошлом отменённые из-за плохой погоды подъёмы Морн-Бруйи (Mont Brouilly) и Ла-Колль-сюр-Луп (La Colle-sur-Loup), в которые финишируют 4-й и 6-й этапы. Финальный, 8-й этап, дополнили новым, более коротким спуском в Ниццу - в этом году вершина подъёма только за 9 км до финиша на Английской набережной.

1-й этап - с пересечённым рельефом. Трамплином для атак может стать финальный подъём протяжённостью 2,3 км со средним градиентом 5,1%, участками с градиентом до 14% за 12,4 км до финиша. Финальные километры - по равнине и небольшой тягун на финише.

2-й этап подходит для спринтерской развязки, два подъёма 3-й категории будут пройдены на первой половине дистанции.

3-й этап - командная гонка на время с прохождением двух подъёмов - 2 км с 4,6% и второй такой же длины с чуть более высоким градиентом на первой половине 26,9-километровой дистанции. Единственная промежуточная тсечка времени будет расположена через 14,1 км после старта. Финишные километры в тягун.

4-й этап - горный тест семью подъёмами второй и 1-й категорий. Этап финиширует в подъём 2-й категории Монт-Бруйи - 3 км со средним градиентом 7,7%, максимальным 13% , который в первый раз будет проходиться гонщиками за 39 км до финиша.

5-й этап - этап для специалистов отрыва, универсалов, с четырьмя подъёмами 3-й категории в середине дистанции.

6-й этап - самый протяжённый на Париж-Ницца-2024, с пятью подъёмами 2-й и 3-й категорий, финальный из которых - Кот-де-ла-Колль-сюр-Луп - 1,8 км с 10% и максимальным 19% будет пройден за 20 км до финиша. К финишу приведёт пологий спуск, а финальный километр - со средним градиентом 4%.

Кульминация Париж-Ницца-2024 - 7-й и - 8-й горные этапы в окрестностях Ниццы.

7-й этап - королевский горный этап с финишем в подъём 1-й категории Орон (Auron) - 7,3 км со средним градиентом 7,2%, максимальным 9% на финальных ста метрах. Перед восхождением на Орон участники преодолеют подъём 1-й категории Ла-Кольмиан - 7,5 км с 7,1%.

Ла-Кольмиан (La Colmiane) - горнолыжная станция на вершине Коль-Сан-Мартан, где этапы Париж-Ницца уже финишировали в 2018, 2020 и 2021 годах и победу на Ла-Кольмиан праздновали Саймон Йейтс, Наиро Кинтана и Примож Роглич. Но тогда участники поднимались к вершине по западной стороне. На этот раз они поедут по восточной.

8-й этап - 109,5 км с традиционным финишем на Английской набережной Ниццы. Этап с прохождением трёх подъёмов 2-й и двух финальных - 1-й категории. Финальный подъём 1-й категории - Коль-де-Катр-Шеман (Col des Quatre Chemins) - 3,6 км с 8,8% и вершиной за 9 км до финиша.

Участники и претенденты Париж-Ницца-2024

Тадей Погачар, победитель прошлого года, не будет защищать свой титул. Но не меньший, чем если бы стартовал словенский гонщик, накал предвкушений и ожиданий обеспечивают два «дебютанта» - Примож Роглич, дебютирующий в цветах команды Bora-hansgrohe, уже побеждавший на Париж-Ницца в 2022 году, и Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), который впервые в карьере стартует на Париж-Ницца.

Команда Bora-hansgrohe стартует сильным составом, помогать Приможу Рогличу и занять высокие места в общем зачёте способны Александр Власов и Боб Юнгельс. В числе претендентов также Жуан Алмейда и Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), Маттео Йоргенсон и Вилко Келдерман (Visma Lease a Bike), Давид Годю (Groupama-FDJ), Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), Пельо Бильбао и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Маттиас Скельмосе (Lidl Trek), Алексей Луценко (Astana Qazaqstan), Йон Исагирре (Cofidis) и другие.

Этапы Париж-Ницца-2024:

3 марта. Воскресенье. Этап 1: Les Mureaux - Les Mureaux, 157,7 км

Париж — Ницца-2024. Маршрут и участники

4 марта. Понедельник. Этап 2: Thoiry - Montargis, 177,6 км

Париж — Ницца-2024. Маршрут и участники

5 марта. Вторник. Этап 3: Auxerre - Auxerre (TTT), 26,9 км

Париж — Ницца-2024. Маршрут и участники

6 марта. Среда. Этап 4: Chalon-sur-Saône - Mont Brouilly, 183 км

Париж — Ницца-2024. Маршрут и участники

Париж — Ницца-2024. Маршрут и участники

7 марта. Четверг. Этап 5: Saint-Sauveur-de-Montagut - Sisteron, 193,5 км

Париж — Ницца-2024. Маршрут и участники

8 марта. Пятница. Этап 6: Sisteron - La-Colle-sur-Loup, 198,2 км

Париж — Ницца-2024. Маршрут и участники

9 марта. Суббота. Этап 7: Nice - Auron, 173 км

Париж — Ницца-2024. Маршрут и участники

Париж — Ницца-2024. Маршрут и участники

10 марта. Воскресенье. Этап 8: Nice - Nice, 109,3 км

Париж — Ницца-2024. Маршрут и участники