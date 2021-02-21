Приглашения на Париж-Рубэ-2021

Как всегда на итальянском ГТ гор много и это радует. Будет ли Словения и Швейцария на Джиро в реале - посмотрим. Привлекают внимание этапы №4, №6*, №8*, №11, №12. А ещё заметил, что уже давно на Джиро на этапе №16 почти всегда присутствуют горы-перевалы высотой за 2км.+

* - особенно радует профиль: гора, длиннющий спуск и снова гора...финишная!

9-й этап с беспрецедентным горным финишем в Абруццо

Я так понимаю там последние 3 км. гравийка или бездорожье ?