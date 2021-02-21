- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 17:34
Приглашения на Париж-Рубэ-2021
Организаторы классики - Монумента велоспорта Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)-2021, являющейся велогонкой календаря Мирового тура, объявили список команд-участников 118-го выпуска гонки, которая пройдёт 11 апреля.
Помимо 19 команд Мирового тура (World Tour UCI) на старт Париж-Рубэ-2021 выйдут две команды, занявшие первые два места в рейтинге проконтинентальных команд – Alpecin-Fenix и Arkea-Samsic.
Приглашение на участие в Париж-Рубэ-2018 получили четыре профессиональных континентальных команды:
B&B Hotels p/b KTM (Fra);
Bingoal WB (Bel);
Delko (Fra);
Total Direct Energie (Fra)
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