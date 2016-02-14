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Приглашения на Париж-Рубэ-2022

Приглашения на Париж-Рубэ-2022

Приглашения на Париж-Рубэ-2022

 

  Организаторы классики - Монумента велоспорта Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)-2022, являющейся велогонкой календаря Мирового тура, объявили список команд-участников 119-го выпуска гонки, которая пройдёт 17 апреля.

 

  Помимо 18 команд Мирового тура (World Tour UCI) на старт Париж-Рубэ-2022 выйдут 7 профессиональных континентальных команд

  

Alpecin – Fenix (Bel) 

Team Arkéa – Samsic (Fra) 

TotalEnergies (Fra) 

B&B Hotels - KTM (Fra) 

Bingoal Pauwels Sauces WB (Bel) 

Sport Vlaanderen – Baloise (Bel) 

Uno-X Pro Cycling Team (Nor) 

  

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Теги к статье: Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура wild card

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Вчера, 20:05 | Регистрация: 14.02.2016

    17 апреля погода будет уже жаркая и сухая - снова пыль

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Кто упорно так двигает норвежскую Uno-X Pro Cycling Team , включая в гонки мирового тура? Не могу понять?

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 06:24 | Регистрация: 27.08.2018

      Это атакующая, интересная и сильная команда со стабильным финансированием и планами на "высшую лигу". Какие должно быть еще причины? Как уже писали раньше - намного интереснее B&B и некоторых испанских и итальянских команд.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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