- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 19:31
Приглашения на Париж-Рубэ-2022
Организаторы классики - Монумента велоспорта Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)-2022, являющейся велогонкой календаря Мирового тура, объявили список команд-участников 119-го выпуска гонки, которая пройдёт 17 апреля.
Помимо 18 команд Мирового тура (World Tour UCI) на старт Париж-Рубэ-2022 выйдут 7 профессиональных континентальных команд
Alpecin – Fenix (Bel)
Team Arkéa – Samsic (Fra)
TotalEnergies (Fra)
B&B Hotels - KTM (Fra)
Bingoal Pauwels Sauces WB (Bel)
Sport Vlaanderen – Baloise (Bel)
Uno-X Pro Cycling Team (Nor)
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