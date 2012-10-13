Организаторы Париж-Рубэ-2024 ради безопасности добавили шикану перед въездом в Аренбергский лес

В маршрут Париж-Рубэ-2024 перед “Аренбергским лесом” добавлены повороты

Аренбергский лес, или «Аренбергская траншея» — один из знаменитых и ключевых секторов в классике Монументе Париж-Рубэ, его проезжают примерно за 85 км до финиша. На секцию брусчатки протяжённостью 2300 м велогонщики обычно заезжают на высокой скорости 50 - 60 км/ч. Организаторы в этом году попытаются снизить скорость въезда на сектор добавлением связки поворотов.

В сообщении организаторов Париж-Рубэ-2024 говорится: «В целях безопасности и по просьбе Ассоциации профессиональных велосипедистов (C.P.A. (Cyclistes Professionnels Associés) организация «Париж-Рубэ» изменяет подъезд к Аренбергскому лесу (Trouée d'Arenberg). Непосредственно перед самым входом на сектор в маршрут будет включена шикана. Она снизит скорость, на которой гонщики начинают сектор, и уменьшит риск падений на брусчатке».

Президент Ассоциации профессиональных велосипедистов Адам Хансен написал в соцсетях:

«Велогонщики обратились к нам с просьбой, мы действовали от их лица. Теперь при въезде в Аренберг велогонщики не смогут набирать скорость и двигаться по инерции. Это сделает сектор ещё труднее, чем раньше».

Аренбергский лес появился в маршруте в 1968 году. Когда велогонщик Жан Стаблински (Jean Stablinski) предложил включить этот сектор брусчатки в маршрут.

Жан Стаблински говорил, что «Париж-Рубэ в Аренберге не выиграть, но победитель окажется в группе, которая там образуется». Директор гонки Жак Годде (Jacques Goddet) сначала не хотел включать Аренбергский лес в маршрут из-за высокой сложности сектора. Но когда всё же его взяли в маршрут, в 1968 году, гонщики преодолели сектор без проблем.

В 1974 году сектор исключили из маршрута и вернули в 1983. Тяжёлую травму - перелом коленной чашечки, на этом отрезке в 1998 году получил Йохан Мюзеув (Johan Museeuw). В 2001 году в начале сектора перелом бедра получил Филипп Гомон (Philippe Gaumont), находившийся в лидирующей группе при въезде в Аренбергский лес.