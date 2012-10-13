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Организаторы Париж-Рубэ-2024 ради безопасности добавили шикану перед въездом в Аренбергский лес

В маршрут Париж-Рубэ-2024 перед “Аренбергским лесом” добавлены повороты

 

 

 

 

Аренбергский лес, или «Аренбергская траншея»  — один из знаменитых и ключевых секторов в классике Монументе Париж-Рубэ, его проезжают примерно за 85 км до финиша. На секцию брусчатки протяжённостью 2300 м велогонщики обычно заезжают на высокой скорости 50 - 60 км/ч. Организаторы в этом году попытаются снизить скорость въезда на сектор добавлением связки поворотов.

 

В сообщении организаторов Париж-Рубэ-2024 говорится: «В целях безопасности и по просьбе Ассоциации профессиональных велосипедистов (C.P.A. (Cyclistes Professionnels Associés) организация «Париж-Рубэ» изменяет подъезд к Аренбергскому лесу (Trouée d'Arenberg). Непосредственно перед самым входом на сектор в маршрут будет включена шикана. Она снизит скорость, на которой гонщики начинают сектор, и уменьшит риск падений на брусчатке».

 

Президент Ассоциации профессиональных велосипедистов Адам Хансен написал в соцсетях:

 

«Велогонщики обратились к нам  с просьбой, мы действовали от их лица. Теперь при въезде в Аренберг велогонщики не смогут набирать скорость и двигаться по инерции. Это сделает сектор ещё труднее, чем раньше».

 

Организаторы Париж-Рубэ-2024 ради безопасности добавили шикану перед въездом в Аренбергский лес

 

 

Аренбергский лес появился в маршруте в 1968 году. Когда велогонщик Жан Стаблински (Jean Stablinski) предложил включить этот сектор брусчатки в маршрут.

 

Жан Стаблински говорил, что «Париж-Рубэ в Аренберге не выиграть, но победитель окажется в группе, которая там образуется». Директор гонки Жак Годде (Jacques Goddet) сначала не хотел включать Аренбергский лес в маршрут из-за высокой сложности сектора. Но когда всё же его взяли в маршрут, в 1968 году, гонщики преодолели сектор без проблем.

 

В 1974 году сектор исключили из маршрута и вернули в 1983. Тяжёлую травму - перелом коленной чашечки, на этом отрезке в 1998 году получил Йохан Мюзеув (Johan Museeuw). В 2001 году в начале сектора перелом бедра получил Филипп Гомон (Philippe Gaumont), находившийся в лидирующей группе при въезде в Аренбергский лес.

 

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Теги к статье: Париж-Рубэ-2024 Paris-Roubaix-2024 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

В тему:

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Ага, теперь на этой шикане жди массового завала. Все начнут ломиться толпой, чтобы заехать первыми на брусчатку в аренбергский лес.

    Вся жизнь это гонка.

  2. DIM

    Сегодня, 00:55 | Регистрация: 13.10.2012

    Благими намерениями выстлана дорога в ад.

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Комментарии

  • DIM
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (2)
    DIM-Фото
    Благими намерениями выстлана дорога в ад.
  • Astanaforever
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ага, теперь на этой шикане жди массового завала. Все начнут ломиться толпой, чтобы заехать первыми на брусчатку в аренбергский лес.
  • Ser Gio
    Scheldeprijs-2024. Результаты (2)
    Ser Gio-Фото

    Мерлир взял нормальный такой реванш у Филипсена. И да, как то уж совсем сдулся Груневеген, после того как ушел с Висмы.

  • Astanaforever
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (2)
    Astanaforever-Фото
    "С болью в сердце, но нужно развиваться в другую сторону, полезно принять новый вызов от больших денег." )))
  • Astanaforever
    Scheldeprijs-2024. Результаты (2)
    Astanaforever-Фото
    Как не было в Астане спринтерского поезда, так не будет даже если в команду придет Филипсен вместе с Мерлиером. Никто их развозить не будет , да и некому. Сырица вместе с Федоровым приехали парой через почти три минуты. Небось ехали болтали о телках, часах ролекс и ферарри. И как им кайфово в Астане. ))) И вообще по приколу на неофициальный чемпионат мира среди спринтеров Вино посылает своего закадычного корефана Димку. Класс, ничаво не скажешь. Настоящий друк!!!! )))
  • RVL
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (2)
    RVL-Фото

    Вроде из инеоса с болью в сердце....люди ушли...

    И результат в другое место))

    А вини бледно выглядит.....

    Посмотрим 

  • MVDP
    Тур Страны Басков-2024. Этап 3 (7)
    MVDP-Фото
    Кроссеры сегодня в ударе.
  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 3 (7)
    RVL-Фото
    Что к чему?
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2024. Этап 3 (7)
    BlAr-Фото
    У них, похоже, заочный спор с ВВА...
  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 3 (7)
    RVL-Фото

    Сложно сказать, где все решится...если уже не в прологе.

    Но , что то будет по ходу борьбы за бонусы, именно в борьбе за бонусы)))

    Главное чтобы не в завалах.

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