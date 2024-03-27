Мадс Педерсен — победитель классики “Гент-Вевельгем”-2024

Мадс Педерсен — двукратный победитель Гент-Вевельгем

28-летний датский велогонщик команды Lidl-Trek Мадс Педерсен одержал вторую в карьере (после 2020 года) победу на классике Гент-Вевельгем, выиграв спринт у действующего чемпиона мира Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck).

Команда Lidl-Trek доминировала в решающие моменты гонки. После ускорения Матье ван дер Пула за 85 км до финиша в группе лидеров Lidl-Trek была представлена тремя гонщиками - Мадсом Педерсеном, 23-летним Джонатаном Миланом и 31-летним Яспером Стёйвеном. Атака Милана за 80 км до финиша заставила Матье ван дер Пула возглавить группу. После того, как Стёйвен выпал из-за прокола, а Джонатан Милан был настигнут, атаковал Мадс Педерсен. Матье ван дер Пул снова ответил на ускорение.

На предпоследнем прохождении Кеммельберга впереди остались лишь Мадс Педерсен и Матье ван дер Пул, которые вместе удержались до финиша, хотя их преимущество сократилось с минуты до 30 секунд. Мадс Педерсен начал мощный спринт с первой позиции, Матье ван дер Пул признал поражение уже за несколько метров до финишной черты.

Спринт из группы выиграл 25-летний бельгийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Йорди Меус, а Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) и Джонатан Милан (Lidl-Trek) замкнули пятёрку сильнейших.

Мадс Педерсен: «Я должен был верить, что я достаточно силён в спринте, чтобы победить Матье. Учитывая, что в последнее время я показывал не лучшие результаты, поверить было нелегко, но я должен был пробовать в спринте. Ничего другого не оставалось. Это был риск, я вышел вперёд, потому что понимал, что и Матье, и команда Deceuninck будут рады, если группа догонит и разыграет общий спринт, для которого у них был Яспер Филипсен. Поэтому мне надо было удерживать высокую скорость и надеяться, что у меня остались силы для спринта.

Первой атакой нашей команды, которой мы надавили на остальных, стала атака Джонни. К счастью для нас, Матье пришлось работать, чтобы его догнать. Мы были готовы продолжать в том же духе. К счастью для меня, Матье и другие ребята в отрыве долго догоняли Джонни. Мне это было выгодно.

Бороться с таким соперником как Ван дер Пул всегда сложно. Он - чемпион мира, одна из самых больших звёзд велоспорта. Он чертовски силён.

И уверенности у меня было не так много. С одной стороны, я должен был верить в свой спринт, с другой - это был Матье…Мы не могли атаковать друг друга. Единственное, что я мог сделать, верить в себя, надеяться, что этого хватит. И да, к счастью, так и получилось. Когда он рядом, в спринте всегда чувствуешь напряжение и стресс.

После Е3 мы в команде обсуждали, что у нас есть численное преимущество. И мы сильно выступили. То, чего не хватило в пятницу, сегодня компенсировали. Мы очень довольны и командой, и составом на классики. Надеемся, что сможем продолжать в том же духе. Тур Фландрии - другая гонка. Эта классика мне подходила лучше, чем Фландрия, но у меня хорошая форма. После Е3 я уже был доволен, а теперь ещё и выиграл».