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Мадс Педерсен — победитель классики “Гент-Вевельгем”-2024

Мадс Педерсен  — двукратный победитель Гент-Вевельгем

 

 

28-летний датский велогонщик команды Lidl-Trek Мадс Педерсен одержал вторую в карьере (после 2020 года) победу на классике Гент-Вевельгем, выиграв спринт у действующего чемпиона мира Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck).

 

Команда Lidl-Trek доминировала в решающие моменты гонки. После ускорения Матье ван дер Пула за 85 км до финиша в группе лидеров Lidl-Trek была представлена тремя гонщиками - Мадсом Педерсеном, 23-летним Джонатаном Миланом и 31-летним Яспером Стёйвеном. Атака Милана за 80 км до финиша заставила Матье ван дер Пула возглавить группу. После того, как Стёйвен выпал из-за прокола, а Джонатан Милан был настигнут, атаковал Мадс Педерсен. Матье ван дер Пул снова ответил на ускорение.

 

На предпоследнем прохождении Кеммельберга впереди остались лишь Мадс Педерсен и Матье ван дер Пул, которые вместе удержались до финиша, хотя их преимущество сократилось с минуты до 30 секунд. Мадс Педерсен начал мощный спринт с первой позиции, Матье ван дер Пул признал поражение уже за несколько метров до финишной черты.

 

Спринт из группы выиграл 25-летний бельгийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Йорди Меус, а Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) и Джонатан Милан (Lidl-Trek) замкнули пятёрку сильнейших.

 

Мадс Педерсен — победитель классики “Гент-Вевельгем”-2024

Мадс Педерсен — победитель классики “Гент-Вевельгем”-2024

Мадс Педерсен — победитель классики “Гент-Вевельгем”-2024

Мадс Педерсен — победитель классики “Гент-Вевельгем”-2024

Мадс Педерсен — победитель классики “Гент-Вевельгем”-2024

 

Мадс Педерсен — победитель классики “Гент-Вевельгем”-2024

 

 

Мадс Педерсен: «Я должен был верить, что я достаточно силён в спринте, чтобы победить Матье. Учитывая, что в последнее время я показывал не лучшие результаты, поверить было нелегко, но я должен был пробовать в спринте. Ничего другого не оставалось. Это был риск, я вышел вперёд, потому что понимал, что и Матье, и команда Deceuninck  будут рады, если группа догонит и разыграет общий спринт, для которого у них был Яспер Филипсен. Поэтому мне надо было удерживать высокую скорость и надеяться, что у меня остались силы для спринта.

 

Первой атакой нашей команды, которой мы  надавили на остальных, стала атака Джонни. К счастью для нас, Матье пришлось работать, чтобы его догнать. Мы были готовы продолжать в том же духе. К счастью для меня, Матье и другие ребята в отрыве долго догоняли Джонни. Мне это было выгодно.

Бороться с таким соперником как Ван дер Пул всегда сложно. Он - чемпион мира, одна из самых больших звёзд велоспорта. Он чертовски силён.

 

И уверенности у меня было не так много. С одной стороны, я должен был верить в свой спринт, с другой - это был Матье…Мы не могли атаковать друг друга.  Единственное, что я мог сделать, верить в себя, надеяться, что этого хватит. И да, к счастью, так и получилось. Когда он рядом,  в спринте всегда чувствуешь напряжение и стресс.

 

После Е3 мы в команде обсуждали, что у нас есть численное преимущество. И мы сильно выступили. То, чего не хватило в пятницу, сегодня компенсировали. Мы очень довольны и командой, и составом на классики. Надеемся, что сможем продолжать в том же духе. Тур Фландрии - другая гонка. Эта классика мне подходила лучше, чем Фландрия, но у меня хорошая форма. После Е3 я уже был доволен, а теперь ещё и выиграл».

Результаты Гент-Вевельгем-2024

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Lidl Trek Гент-Вевельгем-2024 Gent - Wevelgem in Flanders Fields-2024 классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • uran
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    uran-Фото
    Если не Ваут то кто? Вот и ответ: Педерсен. Вырос в топового классика. Я думал после чемпионского года потеряется совсем.
  • JetRevel
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    JetRevel-Фото
    Цитата: RVL
    Есть и на доминаторов люди!
    Браво мадс!
    Очень уверенно, с первой позиции...


    Милан, конечно стал заложником ситуации и тактики, видно готов хорошо 
    Он на Джиро себя проявит,мы в него верим очень,он напоминает раннего АлеДжета,жаль только что без Ил Трено Блу
  • VeloVelo
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Ну а я, как всегда, очень рад за Мадса good )

  • cmap_nep
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 7 (7)
    cmap_nep-Фото
    Цитата: nightbuster33
    После победы Супермена на этой гонке в 2019г.,выступение Л.Фортунаты(10 место) самое успешное Астаны за прошедшие годы + обкатали двух молодых новобранцев:Лореза и Умба.Из-за травмы не смог выступить в полную силу Техада. Опять разочаровал Пронский.После сломанной ключицы в феврале, ожидаемо выступил Мулюберхан.Молодые,возможно выступят на Туре Басков.По предварительным заявкам в гонке,ожидается выступления Рэмко,Роглича,Винг. и многих др..
    А где счас суперпупс кокой кормится?
  • Николай Н.
    Гент-Вевельгем-2024. Женская в ... (1)
    Николай Н.-Фото

    В этот раз Лизе чуть-чуть не хватило, чтоб выиграть 3 гонку.

  • Николай Н.
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пула немного не хватило на финише, этого я и ожидал. Он любитель уезжать и финишировать в одиночке. Но всё же эта парочка украсила гонку.

  • RVL
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    RVL-Фото
    И не только он
  • RVL
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    RVL-Фото
    То же самое будет и с рыбаком
  • error
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (16)
    error-Фото

    Уже стало обычным.. что на "своих" обычно классиках совсем опять потерялась Висма.. даже без Ваута и Лапорта должны были мелькать впереди. Ниочем стали совсем.

     

    з.ы. Мадсу респектище!... Минотавра завалил.

  • Ser Gio
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 7 (7)
    Ser Gio-Фото

    Итог закономерен, победил гонщик №1 в мире.
    Но я рад за Ланду и Берналя, особенно за Берналя. Нам нужен еще один гонщик, который сможет навязать борьбу первой четверке в мире - Погачару, Вингегору, Рогличу и Ремко. Есть все шансы если не в 2024, то в следующем году стать топ фаворитом номером 5.

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