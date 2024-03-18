Матье ван дер Пул — победитель “E3 Saxo Classic”-2024

Матье ван дер Пул одержал первую в карьере победу на “E3 Saxo Classic”, выиграв из сольного отрыва

Действующий чемпион мира Матье ван дер Пул одержал первую победу в сезоне, выиграв классику “E3 Saxo Classic”-2024. 29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck трижды в карьере стартовал на этой классике, финишировал 3-м в 2021 году, вторым в 2023, а в этом году выиграл, атаковав на Патерберге и проехав в сольном отрыве 44 км.

В первый раз Матье ван дер Пул ответил на ускорение Яспера Стёйвена и Мадса Педерсена (Lidl-Trek) на Тайенберге, но затем группа из 30 гонщиков собралась. Затем Матье ван дер Пул атаковал за 66 км на ровном участке, на что сразу ответил Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike) и гонщики Lidl-Trek. Попытки уехать предпринимали Штефан Кюнг (Groupama-FDJ) и Яспер Стёйвен, а затем Матей Мохорич (Bahrain Victorious).

За 58 км до финиша Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт создали просвет, но решающим стало прохождение Патерберга за 44 км до финиша. В ответ на ускорение Ойера Ласкано (Movistar) Матье ван дер Пул вышел в голову группы, а затем атаковал, в то время как Ваут ван Арт поскользнулся на брусчатке и упал.

Хотя двукратный победитель E3 быстро вернулся на велосипед и продолжил борьбу, Матье ван дер Пул уже создал значительный просвет. Через 4 км Ваут ван Арт пытался сократить отставание, возглавив группу, но преимущество Матье ван дер Пула уже составляло 24 секунды.

На Ауде Кваремонте Ваут ван Арт поехал в погоню за чемпионом мира в одиночку, но начавшийся за 20 км до финиша дождь не облегчал задачу. Просвет рос, за 4,6 км Ваута ван Арта добрал атаковавший за 7 км Яспер Стёйвен, вместе они удержали преимущество над остальными соперниками, но боролись лишь за подиум. Яспер Стёйвен занял 2-е место, Ваут ван Арт замкнул тройку призёров, а Матье ван дер Пул начал праздновать победу за 5 км до финиша, опередив преследователей на полторы минуты.

Матье ван дер Пул: «Я очень счастлив. Не ожидал такого результата. Думал, чтобы выйти на этот уровень, мне понадобится чуть больше гонок. Теперь надеюсь восстановиться до воскресенья (Гент-Вевельгем). Должен сказать, что в финале я довольно сильно устал. Ребята потрясающе отработали, вывезли меня вперёд с Сёреном (Крагом Андерсеном), который очень мне помог.

Этой гонки ещё не было в моём списке побед, поэтому очень рад, что выиграл, и особенно тому, как выиграл. Думаю, наша команда может гордиться этой победой. Теперь постараюсь как следует восстановиться, потому что Гент-Вевельгем тоже нет среди моих побед. С Яспером Филипсеном, думаю, мы будем фаворитами, надеюсь, сможем добавить ещё одну победу для команды.

Вообще-то, я не знал, что кто-то упал. В тот момент я уже атаковал, потому что если есть силы, то легче сделать просвет на Патерберге, чем потом, где стоят ограждения. Поэтому я использовал этот ключевой отрезок, к тому же, он самый тяжёлый в гонке, так как сочетается с Ауде Кваремонтом. Поэтому я хотел атаковать. Но когда прошёл вершину в одиночку, мне сказали, что Ван Арт падал, и что у меня 20 секунд преимущества. Так что, пути назад не было».