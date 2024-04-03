VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Лука Моццато и ⁠Нильс Политт — призёры Тура Фландрии-2024

  Майкл Мэттьюс релегирован с 3 на 11-е место на Туре Фландрии-2024

 

 

Тур Фландрии-2024 вписал одну из легендарных страниц в историю гонки - преодоление брусчатых подъёмов в дождь, погоня за чемпионом мира, атаковавшим за 45 км до финиша, борьба в спринте за места на подиуме.

 

32-летний бельгийский велогонщик Дилан Тёнс (Israel Premier Tech) и победитель Тура Фландрии-2019, 30-летний итальянский гонщик Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost), атаковавшие за 27 км до финиша, боролись до последних метров, но были настигнуты группой из восьми гонщиков, которые обошли их в спринте. 26-летний итальянский велогонщик команды Arkéa - B&B Hotels Лука Моццато выиграл спринт за второе место у 33-летнего австралийского гонщика команды Jayco AlUla Майкла Мэттьюса.

 

Однако Мэттьюсу не удалось подняться на третью ступень подиума, он  был релегирован за нарушение прямолинейности и опасный спринт. Третье место на Туре Фландрии-2024 занял 30-летний немецкий гонщик команды UAE Team Emirates Нильс Политт.

 

 

Photo © Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

Лука Моццато и 8288;Нильс Политт — призёры Тура Фландрии-2024

Лука Моццато и 8288;Нильс Политт — призёры Тура Фландрии-2024

Лука Моццато и 8288;Нильс Политт — призёры Тура Фландрии-2024

 

 

 

Лука Моццато: «Этот результат превзошёл мои ожидания. Если бы кто-то утром сказал мне, что я войду в топ-20, я был бы счастлив. За топ-10 подписался бы не глядя. Но подиум….Думаю, я выбрал правильный  момент, чтобы приложить силы. Все хотели предвосхитить атаку Матье ван дер Пула. Моей целью было проехать как можно больше подъёмов в первой группе, чтобы поберечь силы. Мне повезло на Кваремонте. Там я находился не невыгодной позиции, пришлось рискнуть. Кто-то закрыл просвет, который был передо мной. Мне повезло, наверное, это принесло плоды в финале. На последних 30 - 40 км я был в отличной форме. В этой гонке все финишируют «варёными». Нам повезло догнать Беттиоля и Тёнса в финальном спринте. Я очень счастлив, что занял 2-е место».

 

Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkéa - B&B Hotels: «Мы должны увековечить этот момент» Наш первый подиум на Монументе, это очень ценно. Тур Фландрии - одна из самых красивых классик в мире. 2-е место Луки - это очень хорошее выступление. Он храбрый гонщик, которые делает работу так, как надо. Знает, как использовать всё до миллиметра. В целом это выступление также показывает, что наша команда способна бороться на самом высоком уровне».

 

Нильс Политт: «Я уже был командном автобусе, когда мне сказали, что я третий. Я очень счастлив, подиум Тура Фландрии - особенный результат. Второй раз я стою на подиуме Монумента после Париж-Рубэ. Наша команда заслужила это, потому что сегодня мы очень хорошо выступали. Четыре наших гонщика финишировали в топ-12. Что касается спринта, могу сказать, что я набрал скорость, а потом пришлось притормозить. Комиссары приняли решение, сочувствую Мэттьюсу».

 

Дилан Тёнс: «Я ужасно расстроен. С детства мечтал подняться на подиум этой гонки. Жаль, что сегодня не получилось.  Если в Монументе доезжаешь до финала так высоко, то можно быть довольным формой. Но просто очень разочарован, что сегодня я не на подиуме. Пару раз в ключевые моменты или был на плохой позиции, или оказывался позади завала. На Коппенберге мне ничего не оставалось, как остановиться, слезть с велосипеда и побежать. Никогда не видел ничего подобного в другой гонке».

 

Результаты Тура Фландрии-2024

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Лука Моццато Нильс Политт Тур Фландрии-2024 Ronde Van Vlaanderen-2024 Tour des Flandres классика Монумент велоспорта

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

1 - 6 апреля 2024

Itzulia Basque Country

3 апреля 2024

Scheldeprijs

7 апреля 2024

Paris-Roubaix

10 апреля 2024

De Brabantse Pijl

14 апреля 2024

Amstel Gold Race

15 - 19 апреля 2024

Tour of the Alps

17 апреля 2024

La Fleche Wallonne

21 апреля 2024

Liege-Bastogne-Liege

23 - 28 апреля 2024

Tour de Romandie

1 мая 2024

Eschborn-Frankfurt

4 - 26 мая 2024

Giro d'Italia

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • RWW
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    RWW-Фото

    Жаль Астану, похоже кончилась команда. И, судя по составу, на туре басков результат будет аналогичный. Думается что не Вино тут виноват, просто денежек тю-тю, а сама зарабатывать Астана не умеет, всю свою жизнь была на гос.обеспечении.

  • BlAr
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    BlAr-Фото
    Рогличу действительно не нужно. Он на этой гонке не будет в форме. Из того и исхожу.
  • shain
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    shain-Фото

    Астана самая дружная команда, никто не доехал:)

  • nightbuster33
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    nightbuster33-Фото
    Только Бол мог выступить успешно,но перед 82км. до конца он лежал под завалом,произошедшем в одной из лидирующей группе.Почти все встали и уехали,один он не смог продолжить.
  • Grif
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    Grif-Фото

    Ну нет. Погги вообще нифига не потянул. Слабак.)))
    А если серьёзно, то хрен кого найдёшь после Армстронга. Но там у Поповича нужно спрашивать.) Кстати, вроде как он и сейчас там у руля?

  • Гонщик
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: gumanoidd
    Винни выиграет разделку---и все остальное
    Когда он прологи выигрывал ? Это не последняя разделка Тура , остальное с финишем под горку , поглядим увидим , будут ли надрываться ... 



    Цитата: BlAr
    Не верю, что Роглич сможет показать что-то серьезное. Ремко - быть может. Но возможна и очередная односторонняя многодневка от сами знаете кого...
    Ему и не нужно , пусть Ремко показывает ...



    Цитата: Ser Gio
    Да, первая в этом году заруба топов генерала. Не хватает конечно самого главного - Погачара. Жду с нетерпением трансляцию.
    Поставлю на Ремко, тут подьемы не такие протяженные как на гранд турах, плюс разделка вначале, есть шанс создать задел и ехать от обороны. Но потом гонку надо будет ехать с умом по тактитке, что для Ремко тяжело (по крайней мере, пока).
    С чего он главным то стал ? Наверное после семиминутного отвала на последнем Туре ...

  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    RVL-Фото

    Ну откуда ему выиграть пролог?

    С учётом гораздо более резких ребят...

    А остальное надо посмотреть...

  • kabachok
    Тур Фландрии-2024. Результаты (32)
    kabachok-Фото
    в поисках дна
  • gumanoidd
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    gumanoidd-Фото
    Винни выиграет разделку---и все остальное
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2024. Маршру ... (7)
    BlAr-Фото

    Не верю, что Роглич сможет показать что-то серьезное. Ремко - быть может. Но возможна и очередная односторонняя многодневка от сами знаете кого...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 апреля

Kevin Van Melsen (Bora-hansgrohe)

Geoffrey Bouchard (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Davide Gabburo (VF Group - Bardiani - CSF - Faizane)

Daniel Jose Pereira Mestre (VF Group - Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2024 (2)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)