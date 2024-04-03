Лука Моццато и ⁠Нильс Политт — призёры Тура Фландрии-2024

Майкл Мэттьюс релегирован с 3 на 11-е место на Туре Фландрии-2024

Тур Фландрии-2024 вписал одну из легендарных страниц в историю гонки - преодоление брусчатых подъёмов в дождь, погоня за чемпионом мира, атаковавшим за 45 км до финиша, борьба в спринте за места на подиуме.

32-летний бельгийский велогонщик Дилан Тёнс (Israel Premier Tech) и победитель Тура Фландрии-2019, 30-летний итальянский гонщик Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost), атаковавшие за 27 км до финиша, боролись до последних метров, но были настигнуты группой из восьми гонщиков, которые обошли их в спринте. 26-летний итальянский велогонщик команды Arkéa - B&B Hotels Лука Моццато выиграл спринт за второе место у 33-летнего австралийского гонщика команды Jayco AlUla Майкла Мэттьюса.

Однако Мэттьюсу не удалось подняться на третью ступень подиума, он был релегирован за нарушение прямолинейности и опасный спринт. Третье место на Туре Фландрии-2024 занял 30-летний немецкий гонщик команды UAE Team Emirates Нильс Политт.

Photo © Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

Лука Моццато: «Этот результат превзошёл мои ожидания. Если бы кто-то утром сказал мне, что я войду в топ-20, я был бы счастлив. За топ-10 подписался бы не глядя. Но подиум….Думаю, я выбрал правильный момент, чтобы приложить силы. Все хотели предвосхитить атаку Матье ван дер Пула. Моей целью было проехать как можно больше подъёмов в первой группе, чтобы поберечь силы. Мне повезло на Кваремонте. Там я находился не невыгодной позиции, пришлось рискнуть. Кто-то закрыл просвет, который был передо мной. Мне повезло, наверное, это принесло плоды в финале. На последних 30 - 40 км я был в отличной форме. В этой гонке все финишируют «варёными». Нам повезло догнать Беттиоля и Тёнса в финальном спринте. Я очень счастлив, что занял 2-е место».

Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkéa - B&B Hotels: «Мы должны увековечить этот момент» Наш первый подиум на Монументе, это очень ценно. Тур Фландрии - одна из самых красивых классик в мире. 2-е место Луки - это очень хорошее выступление. Он храбрый гонщик, которые делает работу так, как надо. Знает, как использовать всё до миллиметра. В целом это выступление также показывает, что наша команда способна бороться на самом высоком уровне».

Нильс Политт: «Я уже был командном автобусе, когда мне сказали, что я третий. Я очень счастлив, подиум Тура Фландрии - особенный результат. Второй раз я стою на подиуме Монумента после Париж-Рубэ. Наша команда заслужила это, потому что сегодня мы очень хорошо выступали. Четыре наших гонщика финишировали в топ-12. Что касается спринта, могу сказать, что я набрал скорость, а потом пришлось притормозить. Комиссары приняли решение, сочувствую Мэттьюсу».

Дилан Тёнс: «Я ужасно расстроен. С детства мечтал подняться на подиум этой гонки. Жаль, что сегодня не получилось. Если в Монументе доезжаешь до финала так высоко, то можно быть довольным формой. Но просто очень разочарован, что сегодня я не на подиуме. Пару раз в ключевые моменты или был на плохой позиции, или оказывался позади завала. На Коппенберге мне ничего не оставалось, как остановиться, слезть с велосипеда и побежать. Никогда не видел ничего подобного в другой гонке».