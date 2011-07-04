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Наиро Кинтана возвращается в велокоманду Movistar

Наиро Кинтана подписал контракт с командой Movistar на 2024 год

 

 

Наиро Кинтана (Nairo Quintana) возвращается в велокоманду Movistar, в которой выступал с 2012 по 2019 годы. 33-летний колумбийский велогонщик подписал контракт на 2024 год.

 

Наиро Кинтана подписал контракт с командой Movistar на 2024 год

 

Наиро Кинтана не выступал в этом сезоне. Он ушёл из команды Arkea-Samsic в 2022 году после того, как его дисквалифицировали из-за допинг-тестов, показавших употребление болеутоляющего вещества трамадола. Результаты Кинтаны на Тур де Франс-2022, где он занял 6-е место, были аннулированы. Колумбийский гонщик проиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде. У него не было запрета на выступление в велокомандах, так как употребление трамадола нарушало лишь правила Международного союза велосипедистов, а не антидопинговые.

 

В конце 2022 года Наиро Кинтана заявил, что будет выступать в команде Мирового тура, отклонив предложение колумбийской континентальной команды Medellín EPM. 

 

Наиро Кинтана подписал контракт с командой Movistar на 2024 год

 

 

С работой в команде Movistar связаны главные достижения карьеры Наиро Кинтаны -  победа на Джиро д’Италия-2014, победа на Вуэльте Испании-2016, две победы на Тиррено-Адриатико, победа на Туре Романдии, Туре Страны Басков, два вторых места на Тур де Франс в 2013 и 2015, победы на этапах Тур де Франс, Джиро д’Италия, Вуэльты Испании.

 

Наиро Кинтана: «Для меня это очень эмоциональное возвращение домой. Этот год был у меня тяжёлым. Бессонные ночи, много дней жертвовал всем ради тренировок, поддержания формы, выезжал и в дождь, и под палящим солнцем. Я выкладывался полностью, чтобы всё делать правильно. Хочу помогать команде достичь наилучших результатов.

 

Я так невероятно благодарен Movistar, компании Telefónica, всей команде за огромную поддержку, которой я так долго ждал. Буду прилагать все силы, вкладывать всю душу, чтобы и команда, и болельщики были довольны и могли гордиться. Надеюсь, эта новая эра будет для команды очень успешной».

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar

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  1. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Сегодня, 12:29 | Регистрация: 12.05.2023

    Интересно, что у него осталось в ногах.

  2. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 12:59 | Регистрация: 5.09.2020

    Обалдеть, он младше Роглича, а кажется, что уже полвека ездит!

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:16 | Регистрация: 4.07.2011

    Это просто невероятно!!!

    Это что то нечто!!!!

    Сколько воспоминаний и тепла о тех годах и людях и вот он, товарищ кинтана , вновь в седле!!!

    Ждём, сезон 2024 будет кайфовым!

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:00 | Регистрация: 30.06.2017

    Наиро..мы с тобой. Мы за тебя. Покажи им всем индейский нрав. Ждем побед от тебя.

    Вся жизнь это гонка.
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